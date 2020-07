Monday, 6 July 2020, 18:41 HKT/SGT Share: 偉能集團開始營運位於斯里蘭卡的38.8兆瓦新電站

香港, 2020年7月6日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」)今天宣佈旗下兩個位於斯里蘭卡的發電站投入商業營運,進一步鞏固偉能集團於當地的市場地位。



兩個發電站分別位於斯里蘭卡的加勒及帕勒基利,以快捷交付模式建設,總裝機容量為38.8兆瓦,並透過地區變電站,連接國家電網。



斯里蘭卡致力增加發電容量,以應付持續增長的電力需求,偉能集團正積極為該國提供可靠的分佈式發電方案。偉能集團自2019年中進入斯里蘭卡電力市場,於當地的總裝機容量已增加至接近100兆瓦。



有關偉能集團國際控股有限公司

偉能集團是一家總部位於香港的一體化分佈式發電專家。其主要從事電力系統集成(SI)業務,即燃氣及燃油發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售,以及投資、建設及營運(IBO)業務,即投資、建設及營運分佈式發電站,並為客戶供應可靠電力。偉能集團現時為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商。







July 6, 2020, 18:41 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network