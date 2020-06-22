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來源 Novotech Novotech網絡研討會：亞太地區為什麼能夠吸引全球 60% 正在進行和計劃進行的肝病臨床試驗

悉尼, 2020年6月22日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的生物技術企業 CRO Novotech再次與著名的生物技術和製藥新聞平台Endpoints News合作。本次網絡研討會將重點討論亞太地區為什麼能夠吸引全球 60% 正在進行和計劃進行的肝病學臨床試驗（源自GlobalData）。



本次網絡研討會將由Endpoints News出版商ArsalanArif主導。與會者將包括來自亞太地區的權威人士和生物技術贊助商。



網絡研討會標題：亞太-肝病臨床試驗的全球中心

播出時間：6 月 29 日下午 2 點美國東部夏令時間

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在亞太地區，正在進行或計劃進行的肝病臨床試驗已超過 1300 項，約佔全球所有同類臨床試驗的 60%。



Novotech已經完成了超過 70 項肝病臨床試驗，包括肝炎、非酒精性脂肪性肝炎和肝癌的研究。



此次網絡研討會還將包括：

- 全球和亞太地區肝病臨床試驗的最新研究和趨勢

- 生物技術公司參與亞太地區肝病臨床試驗的獲益

- 申辦方和研究者的反饋

- COVID-19 在該區域的擴散情況和傳播速度減慢的因素

- 亞太地區遠程監控和分散式臨床試驗的監管指南和可接受性

- 風險管理策略



Novotech表示，亞太地區具有的監管環境和先進的醫療基礎設施，對開展臨床試驗研究的生物技術公司極具吸引力。



每年，Novotech在亞太地區管理著超過 200 個臨床試驗和項目，擁有龐大且穩定的患者群體和世界一流的醫療、研究團隊和設施。



根據一項與整個亞太地區的領先醫療機構合作的計劃，Novotech剛剛簽署了第 30 個合作夥伴關係，使Novotech客戶能夠與頂級研究人員、調查人員和權威人士共同合作。



關於 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是國際公認的亞太地區領先區域性全方位服務合同研究組織 (CRO)。 Novotech 在幫助生物技術公司成功開展一千多項 I - IV 期臨床試驗中發揮了關鍵作用。 Novotech 成立於 1996 年，在本地區的 11 個地點設有辦事處，並與主要醫療機構建立了研究中心合作關係。 Novotech 在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估、倫理委員會和監管文件提交、數據管理、統計分析、醫學監測、安全服務、中心實驗室服務、符合ICH 要求的報告撰寫，以及項目和供應商管理。 Novotech 已獲得 ISO 27001 認證，這是 ISO 家族中最著名的信息安全管理體系標準。結合 ISO 9001 質量管理體系，Novotech 致力於為患者和生物技術公司提供最高的 IT 安全性和質量標準。

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June 22, 2020, 10:00 HKT/SGT

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