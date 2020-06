香港, 2020年6月16日 - (亞太商訊) - 偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」或「集團」,股份代號︰1608.HK)夥拍中國技術進出口集團有限公司「中技公司」,成功進入液化天然氣發電行業。2020年6月14日,由偉能集團和中技公司各自持股50%的合資公司中技偉能於緬甸仰光達基縣(Thaketa Township) 建設的發電站利用液化天然氣順利發電,為緬甸首個以液化天然氣作為發電燃料的發電項目。



位於緬甸仰光達基縣的發電站開始為緬甸人民提供電力。



中技偉能為緬甸進口液化天然氣。



該電站以快捷交付模式建設,裝機容量477.1兆瓦,為緬甸政府提高2020年夏季電力供應的重點項目之一。偉能集團和中技公司聯合體於2019年末透過公開招標贏得此項目。中技偉能除了向緬甸提供高能效和靈活的發動機式發電技術外,亦制定了一站式的液化天然氣方案,結合液化天然氣的進口、物流運輸、儲存和再氣化。該等液化天然氣設施位於仰光沙廉(Thanlyin)地區。



中技偉能項目公司已就發電項目簽訂購電協議,該電站則於2020年6月14日起分階段投入營運。電站所產生的電力將透過國家電網輸送到各地,特別是仰光地區,以支持全國的電力需求。



中技偉能首席執行官張陽先生表示:「我們非常自豪可以為緬甸人民締造這個歷史性的重要成就。這個項目在很多人眼中是一個不可能的任務,而我們則在如此特殊的環境下成功落實項目。我們衷心感謝供應商、工程師、顧問、項目和商務團隊以及各個政府單位對我們堅定不移的支持、付出和信任。」他補充指:「引入液化天然氣將擴大緬甸的能源組合,提供一個環保、可持續的電力來源,滿足當地持續增長的電力需求。」



除了此項目,中技偉能將透過於同一招標贏得的另外兩個發電項目,為緬甸提供更多電力。



偉能集團首席戰略官及資本市場/企業融資主管李小明先生表示:「建基於偉能集團在亞洲燃氣分佈式發電行業的市場領導地位,我們致力履行作為世界公民的社會責任,提供可持續的低碳能源。首個液化天然氣發電項目的成功展示了我們利用清潔能源提供高營運靈活性和快捷交付發電方案的能力,為集團未來發展揭開新的一頁。我們非常高興可以與戰略夥伴中技公司攜手實現這個項目,並期待未來有更多合作機會。」



有關偉能集團國際控股有限公司



偉能集團是一家總部位於香港的一體化分佈式發電專家。其主要從事電力系統集成(SI)業務,即燃氣及燃油發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售,以及投資、建設及營運(IBO)業務,即投資、建設及營運分佈式發電站,並為客戶供應可靠電力。偉能集團現時為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商。





