Monday, 8 June 2020, 10:27 HKT/SGT Share:

來源 佳明集團控股有限公司 佳明集團控股有限公司公佈截至2020年3月31日止之全年業績 收益增加47.1%至9.026億港元

年內溢利3,380萬港元

建議派發末期股息每股4.0港仙

及按每一股現有股份可獲派送一股紅股

香港, 2020年6月8日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司合稱「集團」,股份代號:1271.HK)今天公佈截至2020年3月31日止年度(「2019/20年度」)全年業績。



摘要:

- 收益錄得9.026億港元,較去年增加47.1%

- 淨溢利較去年減少77.3%至3,380萬港元

- 基礎溢利(撇除投資物業之公平值變動)減少65.9%至4,420萬港元

- 建議派發末期股息每股4.0港仙

- 建議派發紅股,基準為每一股現有股份可獲派送一股紅股

- 面對經濟不明朗,集團於土地及物業收購機會方面保持謹慎,逐步擴展市場版圖



集團於2019/20年度的綜合收益由截至2019年3月31日止年度(「2018/19年度」) 6.134億港元增加47.1%至2019/20年度9.026億港元。 增加主要由啟德之新建築合約及年內銷售五個明寓單位所帶動。



集團2019/20年度的基礎溢利(撇除投資物業之公平值變動後)為4,420萬港元,較2018/19年度之基礎溢利1.296億港元減少65.9%。每股基礎溢利6.2港仙(2019年:18.3港仙)。 溢利下跌主要源自銷售明翹滙(一個位於青衣細山路之在建中住宅項目)產生之廣告及營銷費用令銷售開支大增,以及銷售辦事處和總部的裝修及設備折舊費用增加。 集團2019/20年度的淨溢利為3,380萬港元,較2018/19年度溢利1.49億港元減少77.3%,當中包括重估投資物業公平值錄得虧損1,030萬港元(2019年 : 收益1,940萬港元)。每股基本盈利4.8港仙(2019年:21.0港仙)。



集團的政策在於允許股東分享集團的利潤。 董事會現建議派發2019/20年度末期股息每股4.0港仙。連同中期股息每股4.0港仙和特別中期股息每股50.0港仙,2019/20年度的股息總額將為每股58.0港仙。 董事會同時建議配發紅股,基準為每持有一股現有股份可獲派送一股紅股。



來自建築業務的收益由2018/19年度約2.649億港元增加87.7%至2019/20年度約4.971億港元。 收益增加主要源自位於啟德的一個新建築項目,在2019年3月獲得該項目合約,並於2019年5月開展工程。



數據中心租賃業務方面,集團兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)為集團提供穩定的租金收入。於2020年3月31日,iTech Tower 2所有架空地台空間已完成洽租及簽定有約束性文件。 2019/20年度來自此分部的收益減少約8.2%至約1.398億港元,主要由於在回顧期內iTech Tower 1租戶降低了用電量,導致租金相關收入減少。



集團位於新界青衣細山路18號之首個物業發展項目已命名為「明翹滙」。該項目將提供兩幢住宅大廈共776個單位,間隔包括一房單位至四房單位及特式戶。地基工程現已完成,上蓋工程將緊接開展。整個項目預計於2021年底完成。項目自2019年11月展開預售至今獲市場熱烈反應,截至2020年5月底已售出逾83%住宅單位,錄得預售總額累計約40億港元。



集團另一個位於九龍太子道西279號的高檔低密度住宅項目「明寓」亦銷售理想。於回顧期內已完成五個單位之銷售及交付,確認之收益約2.656億港元。此外,集團就銷售八個單位訂立了八份臨時買賣合約,合計合約銷售金額約4.057億港元。此八個單位的交易將於2020年6月至2021年10月期間完成。



佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結:「本年度為充滿挑戰的一年。自2019年中開始的示威活動及2020年初爆發的新型冠狀病毒令香港經濟受到嚴重打擊,我們預期短期及中期經濟前景將依然疲弱。儘管抱持謹慎態度,集團不會停止尋找合適土地及物業收購機會的步伐,以增加土地儲備。明翹滙的成功為集團未來的物業發展業務奠定堅實的基礎。 集團亦擴展市場版圖至中國內地,開始在廣西省南寧市尋找合適的房地產發展項目,以拓寬集團的收入來源。同時,我們繼續投資和提升兩個數據中心現有基礎架構設施和設備,以滿足客戶的需求,同時積極在本地和香港以外地方尋找新地點建立第三個高端數據中心。建築業務方面,由於新住宅項目數量減少及建築行業的激烈競爭大大削弱了利潤率,我們仍專注於現有建築項目,並在投標新建築合約採取極謹慎策略。」



有關佳明集團控股有限公司 (股份代號:1271.HK)

佳明集團控股主要從事樓宇建築、物業租賃及物業發展業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商,集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一,客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團並擁有超過二十年的建築經驗,作為主承建商為本地知名發展商的住宅物業發展項目提供樓宇建造服務,以及現有樓宇改動、翻新及裝修服務。此外,集團擁有青衣細山路地皮,樓面面積約400,000平方呎,現正發展為住宅項目,明名「明翹滙」;以及一座位於九龍太子道西的住宅大廈,名為「明寓」。



傳媒聯繫:

楊瑩瑩

溢星傳播

電話:+852 2581 0168

電郵:news@joviancomm.com







June 8, 2020, 10:27 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network