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來源 Novotech Novotech 與 Endpoints News 合作舉辦有關亞太地區臨床試驗前景的系列網絡研討會

悉尼, 2020年6月1日 - (亞太商訊) - 亞太地區的領先生物技術專業合同研究組織(CRO) Novotech 將與著名的生物技術及製藥媒體平台Endpoints News 合作舉辦一系列網絡研討會，目的是介紹在亞太地區開展臨床試驗的優勢。



Endpoints出版商 Arsalan Arif 將主持由 Novotech 高管、地區關鍵意見領袖以及具有亞太地區臨床試驗經驗的生物技術申辦方參加的會議。出席者包括：

- Yooni Kim，亞洲運營執行總監

- Daniela Caiazza，澳大利亞和新西蘭地區臨床運營總監

- Kristyn Munro，業務發展運營總監

- Hannah Tarrant，項目總監



Arsalan Arif 表示，他很高興為讀者提供有關亞太地區臨床試驗機會的新見解。



“當我們在疫情下恢復運營時，生物技術公司正在尋找能夠可靠地進行臨床試驗的地方。很顯然，亞太地區是首選的目的地。Novotech 團隊可以與亞太地區的研究中心、研究團隊以及申辦方分享他們的第一手經驗，這對於正在審核其下一個臨床試驗地點的客戶將非常有價值。”



2020 年 6 月 8 日的首次網絡研討會的議題是：

COVID-19 疫情期間亞太地區的臨床試驗連續性

鏈接到註冊頁面 https://tinyurl.com/yarrfarc



Novotech 首席執行官John Moller 博士表示：“亞太地區的許多國家/地區都已經非常有效地控制了COVID-19 疫情，而且研究中心已經迅速適應以確保試驗的連續性。這為申辦方提供了將其活動從美國和歐洲轉移到亞洲的機會，以確保他們的臨床試驗能夠如期進行。”



此次網絡研討會還將涵蓋：

- 本地區的 COVID 19 現狀以及造成疫情傳播風險相對較低的因素

- 亞太地區遠程監查和分散式臨床試驗的監管指導及可接受性

- 風險管理策略



Novotech 表示，憑藉簡化的監管環境和先進的醫療基礎設施，亞太地區對進行臨床研究的生物技術公司極具吸引力。



Novotech 每年都在本地區管理超過 200 個臨床試驗和項目，本地區擁有龐大且活躍的患者群體，同時擁有世界一流的醫療和研究團隊及設施。



與北美相比，生物技術公司目前正在亞洲和澳大利亞/新西蘭啟動更多的臨床試驗。 Novotech 最近發布了來自 GlobalData 的最新數據，顯示自 3 月 1 日以來，生物技術公司在亞太地區啟動的臨床試驗數量比北美多出大約 10%。此外，自 3 月 1 日以來，生物技術公司在亞太地區啟動的 1 期試驗數量是北美的兩倍。



Novotech 還與整個亞太地區的一流醫療機構建立了長期合作關係，從而使 Novotech 客戶可以獨享與某些一流研究人員、研究者以及關鍵意見領袖的接觸機會。



關於 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是國際公認的亞太地區領先區域性全方位服務合同研究組織 (CRO)。 Novotech 在幫助生物技術公司成功開展一千多項 I - IV 期臨床試驗中發揮了關鍵作用。 Novotech 成立於 1996 年，在本地區的 11 個地點設有辦事處，並與主要醫療機構建立了研究中心合作關係。 Novotech 在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估、倫理委員會和監管文件提交、數據管理、統計分析、醫學監測、安全服務、中心實驗室服務、符合ICH 要求的報告撰寫，以及項目和供應商管理。 Novotech 已獲得 ISO 27001 認證，這是 ISO 家族中最著名的信息安全管理體系標準。結合 ISO 9001 質量管理體系，Novotech 致力於為患者和生物技術公司提供最高的 IT 安全性和質量標準。

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June 1, 2020, 09:00 HKT/SGT

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