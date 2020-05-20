Wednesday, 20 May 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech 經申辦方推選，Novotech 榮獲“CRO 領導力大獎”

悉尼, 2020年5月20日 - (亞太商訊) - 領先的亞太地區專業生物技術CRO Novotech 已被《生命科學領袖》(Life Science Leader) 雜誌授予享譽盛名的“CRO 領導力大獎”，該獎項是基於使用外包服務的申辦者公司的調查結果得出的。 https://www.croleadershipawards.com/



特別值得稱道的是，Novotech 因為達到或超出客戶的期望而獲得認可。這是 Novotech 榮膺《生命科學領袖》(Life Science Leader) 頒發的第二個獎項。



申辦方根據最近的外包項目對 CRO 進行評分。對 60 個合同研究組織進行了多維度的評估。



作為從生物製藥角度對 CRO 行業進行詳細審查的一部分，《生命科學領袖》(Life Science Leader) 將 Novotech 評選為多個關鍵領域的領袖，包括：

1. 與生物製藥公司的相容性

2. 能力

3. 質量

4. 可靠性



“與臨床運營總監交談時，我被告知 CRO 選擇過程可能是他們最具壓力和最耗時的工作之一，”Clinical Leader 總編輯 Ed Miseta 表示。



“我們想方設法將讀者引向最能滿足其需求的合作夥伴，從​​而可以大幅減輕他們的搜索負擔。這就是我們再次自豪地與 Industry Standard Research 合作產生我們的年度“CRO 領導力大獎”的原因。



獲此殊榮的組織已經證明了自己是“相容性、能力、質量和可靠性”方面的領跑者。我們讚賞這些公司為滿足製藥和生物技術客戶的需求及期望而付出的辛勤工作。 ”



Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，他很高興 Novotech 因其在亞太地區的專業技能而得到生物技術行業的認可。



“沒有什麼比申辦方在開展臨床試驗所需的各個核心維度舉薦 Novotech 更有說服力的了。”



Moller 博士補充表示：“Novotech 在本地區繼續保持強勁增長，大多數亞太國家都正在擺脫 COVID-19 危機，而且大多數研究中心運行正常。”



關於Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech的總部位於悉尼，是一家國際公認的領先的區域全方位服務合同研究機構(CRO)。迄今為止Novotech已在亞太地區成功協助進行了數百次I - IV期臨床試驗。 Novotech在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估；向倫理委員會和監管機構提交文件，數據管理，統計分析，醫療監控，安全服務，中央實驗室服務，針對ICH要求的報告撰寫，項目和供應商管理。 Novotech在亞太地區的強大實力體現在，在所有主要的區域市場進行臨床試驗，另外它還通過公司的戰略合作夥伴網絡在全球範圍內尋求發展。

如需查詢徵詢方案： 請在 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 上填寫表格。



媒體聯繫人

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澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



May 20, 2020, 11:00 HKT/SGT

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