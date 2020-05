Tuesday, 12 May 2020, 18:18 HKT/SGT Share: 【研報摘要】興業首次覆蓋國泰君安國際(1788.HK) 給予「審慎增持」評級 目標價1.26港元

香港, 2020年5月12日 - (亞太商訊) - 興業首次覆蓋國泰君安國際(1788.HK) 給予「審慎增持」評級 ,目標價1.26港元。



國泰君安國際從規模控制、借貸結構優化及風險撥備計提等多方面採取比市場更為審慎的孖展業務政策,貸款業務調整基本完成。國泰君安國際擁有穆迪Baa2、標準普爾BBB+ 長期「投資級」信用評級,領先大部分同行。公司在資金成本有明顯優勢,投行業務方面逐步確立市場領先地位。另外,機構融資業務進入高速發展,公司提供的產品多元化,財富管理業務勢必成為下一個業務增長點。



興業預計國泰君安國際2020至2022年營業收入分別同比增長高達11.4%;歸屬股東淨利潤分別同比增長高達15.8%,目標價較現價有約25.6% 的升幅。



關於國泰君安國際



國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式 於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。以香港為業務基地,國泰君安國際提供多樣化 綜合金融服務,核心業務包括:財富管理、經紀、企業融資、貸款及融資、資産管理、金融產品。



公司為恆生綜合指數、恆生綜合大中型指數、富時香港指數、富時香港除 H 股指數及富時社會責任指數。 目前,國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」評級及「BBB+/A-2」 評級。



公司控股股東國泰君安証券股份有限公司(上交所股票代號 601211.SS,港交所股票代號 2611.HK)為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。憑藉母公司強勁經營支援,國泰君安國際將銳意開拓並深化香港及亞太市場,成為區內擁有市場影響力的重要金融機構。



更多關於國泰君安國際資料:

- 官方網站:http://www.gtjai.com

- 國泰君安國際2020年企業宣傳片:https://v.qq.com/x/page/a3047lc1je0.html







