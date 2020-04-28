Novotech COVID-19 臨床試驗客戶受益於亞太地區新的快速審批流程

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|Tuesday, 28 April 2020, 19:00 HKT/SGT
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來源 Novotech
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悉尼, 2020年4月28日 - (亞太商訊) - 亞太地區最大的專業生物技術CRO Novotech表示，該地區的許多國家正在實行候選治療方法和疫苗快速審查流程，以便快速審批COVID-19 客戶的臨床試驗。
在韓國，一家Novotech客戶的 COVID-19 試驗不到 9 天便獲得批准。
韓國食品藥品安全部 (MFDS) 宣布了“GO-expedite”計劃，通過具體時間表加快 COVID-19 治療和疫苗試驗的審查流程。
其他國家也在快速審批 COVID-19 試驗，包括：
-- 印度：10 個工作日內完成審查/批准
-- 泰國：15 個工作日內完成審查/批准
-- 馬來西亞：20 個工作日內完成審查/批准
Novotech亞洲業務執行董事Yooni Kim 博士表示，她很高興看到本地區為支持重要研究做出的快速響應。
“鑑於亞太地區的速度和質量優勢，生物技術申辦方對臨床試驗的需求正在增長。上述快速審查流程將進一步推動 COVID-19 治療進程。”
有關亞太臨床試驗前景的最新資訊，請參見我們的數據公告（每週更新）。
前往查看和下載COVID-19 亞太數據公告。 https://novotech-cro.com/covid-19-notice
關於Novotech - https://novotech-cro.com
Novotech的總部位於悉尼，是一家國際公認的領先的區域全方位服務合同研究機構(CRO)。迄今為止Novotech已在亞太地區成功協助進行了數百次I - IV期臨床試驗。 Novotech在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估；向倫理委員會和監管機構提交文件，數據管理，統計分析，醫療監控，安全服務，中央實驗室服務，針對ICH要求的報告撰寫，項目和供應商管理。 Novotech在亞太地區的強大實力體現在，在所有主要的區域市場進行臨床試驗，另外它還通過公司的戰略合作夥伴網絡在全球範圍內尋求發展。
如需查詢徵詢方案： 請在 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 上填寫表格。
媒體聯繫人
Susan Fitzpatrick-Napier
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澳大利亞: +61 2 8218 2144
美國: +1 415 951 3228
亞洲: +65 3159 3427
Apr 28, 2020, 19:00 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 健康与医药
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