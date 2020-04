Tuesday, 28 April 2020, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Novotech COVID-19 臨床試驗客戶受益於亞太地區新的快速審批流程

悉尼, 2020年4月28日 - (亞太商訊) - 亞太地區最大的專業生物技術CRO Novotech表示,該地區的許多國家正在實行候選治療方法和疫苗快速審查流程,以便快速審批COVID-19 客戶的臨床試驗。







在韓國,一家Novotech客戶的 COVID-19 試驗不到 9 天便獲得批准。



韓國食品藥品安全部 (MFDS​​) 宣布了“GO-expedite”計劃,通過具體時間表加快 COVID-19 治療和疫苗試驗的審查流程。



其他國家也在快速審批 COVID-19 試驗,包括:

-- 印度:10 個工作日內完成審查/批准

-- 泰國:15 個工作日內完成審查/批准

-- 馬來西亞:20 個工作日內完成審查/批准



Novotech亞洲業務執行董事Yooni Kim 博士表示,她很高興看到本地區為支持重要研究做出的快速響應。



“鑑於亞太地區的速度和質量優勢,生物技術申辦方對臨床試驗的需求正在增長。上述快速審查流程將進一步推動 COVID-19 治療進程。”



有關亞太臨床試驗前景的最新資訊,請參見我們的數據公告(每週更新)。

前往查看和下載COVID-19 亞太數據公告。 https://novotech-cro.com/covid-19-notice



關於Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech的總部位於悉尼,是一家國際公認的領先的區域全方位服務合同研究機構(CRO)。迄今為止Novotech已在亞太地區成功協助進行了數百次I - IV期臨床試驗。 Novotech在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務,包括:可行性評估;向倫理委員會和監管機構提交文件,數據管理,統計分析,醫療監控,安全服務,中央實驗室服務,針對ICH要求的報告撰寫,項目和供應商管理。 Novotech在亞太地區的強大實力體現在,在所有主要的區域市場進行臨床試驗,另外它還通過公司的戰略合作夥伴網絡在全球範圍內尋求發展。

如需查詢徵詢方案: 請在 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 上填寫表格。



媒體聯繫人

Susan Fitzpatrick-Napier

communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



