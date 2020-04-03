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Wednesday, 1 April 2020, 18:17 HKT/SGT
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偉能集團獲招銀國際重申「買入」評級
大幅提高今明兩年純利預測，預計按年躍升138.4%及73.5%

香港, 2020年4月1日 - (亞太商訊)  - 東南亞領先的分佈式發電站擁有人及營運商偉能集團國際控股有限公司（「偉能集團」或「集團」，股份代號︰1608.HK）昨天公佈截至2019年12月31日止年度之全年業績。去年收入增加15.4%至27.9億港元；毛利增加4.3%至7.4億港元，毛利率為26.4%；稅息折舊及攤銷前利潤增加37.3%至8.5億港元，純利則增加33.0%至2.8億港元。

招銀國際發表研究報告，認為偉能集團19財年業績令人滿意，重申「買入」評級，目標價3.25港元，並大幅調高20財年及21財年的純利預測至6.7億港元及11.6億港元，預測按年升幅為138.4%及73.5%。目標價反映20財年及21財年的預測市盈率分別為12.3倍和7.1倍。

招銀國際研究報告特別提及集團最近與中國技術進出口集團有限公司（CNTIC）組成合營企業，共同開發三個緬甸較大型項目，項目預計於2020年上半年完工。研究報告亦提到，偉能集團與MTU與簽訂分銷協議，成為MTU產品中國分銷商。該行表示該等項目將對偉能集團收益增長作出重大貢獻，認為集團未來盈利能見度高，對偉能集團未來業績表現充滿信心。

偉能集團公佈業績時表示，集團將繼續為每個市場和項目配對合適的合作夥伴、營運策略及架構，一方面加強在發電系統集成業務的全球領導地位，另一方面加快落實潛在項目清單，特別是在緬甸的新項目，集團預計該四個項目將於2020年第二季投入商業營運。集團亦預計其在斯里蘭卡、印尼以至英國的項目將陸續於2020年下半年投入商業營運。連同現有在營項目，偉能集團目標在2020年底前把集團的總裝機容量由現時的約750兆瓦增加至1,900兆瓦。



Apr 1, 2020, 18:17 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 能源 , 业务
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