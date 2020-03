Monday, 30 March 2020, 12:15 HKT/SGT Share: 偉能集團成為Rolls-Royce Power SystemsMTU產品中國分銷商

香港, 2020年3月30日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商及香港上市的偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」)宣佈,首次與世界領先的發動機製造商Rolls-Royce Power Systems AG簽訂分銷協議,協議內容覆蓋在中國銷售及維修用於商業船運和燃氣發電的MTU發動機及發電機組。



自雙方於2008年開展合作以來,偉能集團在其全球電力方案中使用了逾3GW MTU發電產品。目前,偉能集團是全球最大的MTU發電系統營運商,成功把MTU發電系統廣泛應用在中國及其他國家。除了擔任分銷商,偉能集團將繼續把MTU燃氣發電系統應用在自身的電力方案中。



偉能集團主席林而聰先生表示:「我們與Rolls-Royce有著共同的目標,以提供不間斷、經濟、可靠及可持續的電力為己任。我們很榮幸能以分銷商的角色,繼續為我們的客戶提供適用於中國天然氣發電及商業船運的MTU產品及服務。我們期待與Rolls Royce共同開發這個具有龐大增長潛力的市場。」



Rolls-Royce Power Systems AG MTU大中華區總裁Tobias Ostermaier先生表示:「我們很高興提升我們和偉能集團成功而緊密的業務關係到另一個層次,我們歡迎偉能集團成為MTU全球分銷網絡的一分子。偉能集團一直是我們十分重視的合作夥伴。我相信偉能集團將為我們帶來在中國設計及營運發電站的專業知識和能力,以及其在船用業的強大網絡,支持我們提高在中國的市場份額。透過與偉能集團合作,我們期望把MTU打造成為中國商業船運及發電市場的發動機及發電系統首選品牌,並共同把握這個龐大的市場潛力,實現顯著增長。」



由Rolls-Royce Power Systems AG 發佈的新聞稿可於https://www.rrpowersystems.com/news/press-releases/press-detail/vpower_group_is_new_distributor_for_rolls_royces_mtu_solutions_in_china/?from=singlemessage 閱覽。







