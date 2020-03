Friday, 27 March 2020, 19:26 HKT/SGT Share: 疫情後旅遊業復蘇 同程藝龍直接受益

香港, 2020年3月27日 - (亞太商訊) - 新冠疫情於2020年一月底爆發,大陸各地接連封城,為防控疫情旅遊業全線停擺。隨著內地疫情防控形勢持續向好,各地復工率提升、復學在即,部分疫情低風險地區旅遊復蘇明顯。五一小長假即將到來,國內旅遊需求有望持續提升。作為國內領先的在線旅遊平台,同程藝龍肯定會從中受益。



業績驕人 用戶下單率提升



3月25日,同程藝龍發佈了2019年度業績公告。公司期內保持快速增長,成為行內發展最快的公司之一,業績驕人。按合併基準,2019年,公司營收73.93億元,較2018年增加21.4%;經調整EBITD為20.19億元,同比增加36.2%;年內經調整溢利較2018年增長35.4%,達15.44億元;經調整淨利潤率20.9%,高於2018年的18.7%。



藉著騰訊提供的流量接口,同程藝龍秉承進一步滲透低線城市的戰略以及持續提升產品及服務,於微信支付、QQ錢包、微信小程序等渠道中成功獲取廣大而多元用戶群,尤其是低線城市客戶。在2019年,公司平均月活躍用戶2.05億人次,同比增加17.1%;從微信新獲得的付費用戶約62.4%來自中國三線或以下城市,高於2018年同期的61.1%。截至2019年12月31日,約85.6%的註冊用戶居住於中國非一線城市。



公司連續兩年榮登阿拉丁指數的「年度最佳小程式」,並在2019亞洲旅遊「紅珊瑚」獎中獲選為「最佳在線旅遊服務平台」。優良的產品及服務得到廣大客戶的認可,在用戶基數及用戶留存率穩健增長的同時,用戶下單率進一步提升。按合併基準,公司2019年的平均月付費用戶2690萬人次,同比增加34.5%;用戶付費比率由2018年的11.4%提升至13.1%;全年付費用戶達到記錄高位1.52億人次,較2018年的1.13億人次增加35.1%。



同程藝龍擁有多元化及有效的流量渠道、廣大而多元的用戶群體、深入低線城市的銷售網絡、持續提升的品牌形象與用戶體驗共同建立的用戶認可,這能有效提升用戶的忠誠度。隨著清明和五一小長遊客出行的復蘇,同程藝龍有望成為業務爆發中的用戶首選渠道。



承擔責任 助力疫情防控



疫情對旅遊行業來說是一場大考,同程藝龍卻能在逆境中從容應付,並經受住了嚴峻的考驗。新冠疫情爆發後,公司因應情況即時發起連番行動,以履行對社會的責任和義務、保護用戶員工以及協助供應商。這不僅體現了公司主動承擔社會責任的擔當精神,也有利於提升用戶的滿意度及留存率。



用戶方面,公司推出免除罰款的退款及更改政策,響應政府的預防措施和供應商的政策,並與業務夥伴合作預留了2億元的現金以保證及時退款。公司針對復工情況推出「復工企業返程人員運輸需求服務平台」,為有集中復工人員的企業提供定制的汽車運輸服務;啟動「你返程我守護」項目,為用戶免費送疫情保險。公司推出一項查詢服務使用戶可以檢查所乘坐的火車或飛機上是否有新冠病毒的確診患者;推出符合「每日全面消毒、持續的員工健康狀況監察、免費的預訂取消、少接觸服務及連續住宿的折扣優惠」等五大標準的「安心房」 以保障酒店顧客健康及安全。



值得一提的是,同程藝龍向中國內地各處的所有醫務人員免費提供一年的付費「黑鯨」會員資格。對於自身僱員,公司設立了在線安全申報制度,收集僱員的健康數據,以了解僱員的健康狀況並評估本公司內部情況,加強了內部管理。公司還與供應商建立方舟聯盟,承諾為結盟成員免費提供景點的在線推廣。



新冠疫情給同程藝龍帶來了挑戰,也締造了機遇。作為中國在線旅遊行業的市場領導者和革新先鋒,同程藝龍在助力疫情防控中主動承擔社會責任的積極措施塑造了公司品牌的良好形象,有利於公司的長遠發展。新冠疫情終會結束,受到可支配收入上升、消費力升級以及進一步都市化的趨勢帶動,中國的旅遊市場將繼續迅速增長,旅遊業已在復蘇的路上。這也體現在了同程藝龍2020年的業績前景上,公司預計2020年一季度收入淨額將同比減少約42%-47%,但經調整淨利潤或仍保持盈利。







Mar 27, 2020, 19:26 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network