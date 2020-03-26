Thursday, 26 March 2020, 13:46 HKT/SGT Share: 聯想控股2019年收入3,892.18億元，同比增長8% 支柱資產穩健發展 財務投資强調資源回流

香港, 2020年3月26日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（3396.HK）於今日宣佈其截至2019年12月31日止12個月（「報告期」）之經審計全年業績。2019年，公司收入為人民幣3,892.18億元，同比增長8%；歸母淨利潤為人民幣36.07億元，同比下降17%，主要由於金融服務和創新消費與服務板塊部分業務下降所致。公司每股基本盈利為人民幣1.54元，建議每股普通股派息為人民幣0.33元（除稅前），較去年同期上升10%。



聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示，2019年，宏觀環境複雜多變，聯想控股繼續秉承長遠發展、穩健經營的業務思路。報告期內，戰略投資領域經過數年的投資佈局以及運營的改善和提升，在現有業務中已經有若干家公司業績逐步凸顯，具備了未來成為支柱型資産的基礎。同時，財務投資業務整體業績表現出色，並為聯想控股貢獻大量的現金回流。2020年，聯想控股在繼續夯實、調整現有業務的同時，也將結合外部經營環境及自身資源情况，動態制定未來幾年的工作計劃。



支柱資產穩健成長，重點企業戰略顯效

支柱型資產的打造是聯想控股的首要戰略任務，報告期內，公司支持及推動重點企業向其核心戰略目標發展，並取得良好業績。



聯想集團通過推動3S戰略加速智能轉型，歸母淨利潤錄得人民幣16.08億元，個人計算機和智能設備集團業務實現了創紀錄的除稅前溢利率，繼續引領行業最佳水平，此外，聯想集團戰略性佈局包括電信、邊緣計算和人工智能等多個領域，在探索和發展未來增長機會方面取得了穩步進展。報告期內，IT板塊收入同比增長8%至人民幣3,572.12億元，歸母淨利潤增長48%。



盧森堡國際銀行（「Banque Internationale à Luxembourg」或「BIL」）在聯想控股收購完成後第一個完整會計年度取得良好表現，管理資産規模同比增長10.3%至435億歐元，主營業務稅前利潤同比增長20%至1.36億歐元，核心一級資本充足率提升至12.47%。報告期內，BIL與君聯資本和聯想之星展開合作，體系內協同優勢進一步顯現。2019年9月，BIL北京代表處成立，10月BIL收購香港財富管理公司獲得歐洲和香港監管批准，在BIL確定的新五年戰略中，中國業務將成為未來重點戰略工作之一。報告期內，金融服務板塊收入同比增長27%至人民幣88.15億元，歸母淨利潤人民幣20.76億元，其中的拉卡拉於2019年4月25日成功在創業板上市，成為首家A股上市的第三方支付公司，是聯想控股和君聯資本「雙輪驅動」的成功案例之一。上市後，拉卡拉業務與市值持續增長，實現了聯想控股持股價值大幅增值的目標。



佳沃集團以水果和海産高端動物蛋白為兩大供應鏈體系，2019年，全産業鏈及全球化佈局取得新進展。旗下高端動物蛋白運營平台佳沃股份完成了對智利三文魚資産的收購，成為首個中國企業跨境併購海外優質三文魚上游資源的項目，鞏固提升了自身對上游稀缺優質資源的掌控能力；水果供應鏈平台鑫榮懋於2019年9月進行了境內上市輔導備案，行業龍頭地位進一步夯實。報告期內，農業與食品板塊收入及歸母淨利潤同比分別增長21%及10%至人民幣156.95億元及人民幣2.30億元。



聯泓新材料積極向價值鏈上下游延伸，産業鏈佈局已初見雛形。聯泓新材料由聯想控股從綠地一手打造，目前正在積極推進A股上市，未來將進一步與中國科學院的優勢相結合，在下游精細化工領域取得新的突破。報告期內，聯泓集團盈利創全面投産以來歷史最高，同比增長147%至人民幣5.23億元，先進製造與專業服務板塊收入人民幣59.47億元，歸母淨利潤人民幣4.76億元，同比增長82%，其中的東航物流IPO項目正在按計劃順利推進。



在充滿不確定性的2019年，消費與服務業也面臨挑戰，各細分行業分化現象越發明顯，公司一方面對宏觀環境及行業進行深入研究並持續跟踪，强調細分行業領域專注，同時不斷强化與旗下財務投資板塊聯想之星、君聯資本和弘毅投資的雙輪驅動，共同探索各種聯合投資機會。報告期內，創新消費與服務板塊收入錄得人民幣9.05億元。



財務投資持續貢獻資金回流，逆市募資獲支持

報告期內，財務投資板塊歸母淨利潤同比增長68%至人民幣9.06億元。三家財務投資平台審時度勢，主動調整投資節奏，及時果斷安排項目退出，實現了超過人民幣50億元的現金回流，充分發揮其在整體資源配置中的關鍵作用；同時，各基金平台贏得了投資人的持續支持，逆市推進募資。



君聯資本在管基金21支，管理基金總規模超過人民幣500億元。2019年新募集3支基金，募集基金總額人民幣93.91億元，新募超過人民幣42億元。報告期內累計完成29個新項目投資，全部或部分退出項目40個，10家在管企業完成境內外上市，為聯想控股貢獻現金回流超過人民幣20億元。



天使投資機構聯想之星在管基金7支，管理資金規模近人民幣25億元，累計投資境內外項目超過260個。報告期內，公司保持穩定發展勢頭，在前沿科技和醫療健康兩大賽道上已打造出一定競爭力和影響力，投資境內外項目近30個，在管項目有近60個發生下輪融資，近20個項目實現退出。報告期內新募集四期人民幣基金及四期美元基金完成首次交割。



投資管理機構弘毅投資，目前擁有PE、地産金融、公募基金、對沖基金及創新投資業務，在管基金12支，管理基金總規模超過人民幣800億元。報告期內，文化産業基金完成最終交割，地産三期基金發出首次交割通知，弘毅遠方共發行4支新基金。弘毅投資有序推進投資和項目退出，為聯想控股貢獻現金回流超過12億元。



夯實業務基本盤 規劃未來新藍圖

在頗具挑戰性的外部環境下， 2019年聯想控股將企業運營的安全穩健作為工作的重中之重，充分强調防風險意識和抗風險能力，總部層面加强多元化融資能力，同時鼓勵並幫助旗下企業提升融資能力；目前聯想控股整體擁有人民幣623億元的現金儲備，總部未動用銀行授信額度人民幣892億元，能够有效支持公司業務發展的需求。



2020年外部環境依然不容樂觀，年初開始的新冠疫情及資本市場的劇烈變化，使得企業的經營環境更加充滿挑戰和不確定性。聯想控股在做好防疫抗疫工作的同時，迅速展開對被投企業的管理支持工作，及時組織被投企業對業務運營情况進行動態盤點和評估，積極採取應對措施以度過疫情難關。聯想控股將按照既定戰略穩步推進現階段各項工作，並將持續全面、謹慎地評估資源投入的方向和風險，更加開放和敏銳地對待內外部環境變化，審時度勢，創新求變，系統性籌劃未來的發展戰略。



首先，聯想控股將加速打造支柱型資産，有信心在IT領域外，於金融、農業及食品、新材料領域打造出新的業務支柱和細分行業領先企業。同時，公司將進一步聚焦業務，加速資源回流，為新戰略周期的新佈局積累資源。聯想控股也將繼續强化雙輪驅動模式和業務協同，在財務投資的已投企業中發掘符合戰略投資標準的項目，特別是TMT、人工智能、醫療健康、高端製造等細分行業的投資機會。此外，公司還將著力建設人才團隊，進一步改進考核激勵機制，為公司未來的長期持續發展打造核心競爭能力。



聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示，2019年，聯想控股迎來成立的第35個年頭，作為自主創業發展的中國企業，聯想控股在股權結構、管理理念、企業文化等機制體制方面的探索是具有代表性的。2019年，公司也按照既定規劃完成了領導核心的代際傳承。面向未來，我們將堅持創業初心和具有特色的管理與文化基礎，同時也將以「戰略」和「人才」作為切入點，解决好公司健康可持續發展以及進一步突破創造新價值等重要課題。站在新舊戰略周期轉換的時點，存量業務尚待進一步優化提升，新的挑戰又不期而至，但聯想控股將始終以長期眼光看待公司發展，做扎實業務基本盤，密切關注新變化，為下一輪中期戰略的制定拓寬視野，豐富參照系。我們也相信，一時的疫情改變不了中國消費能力的長期增長、全球供應鏈的發展趨勢和龐大的高素質專業人才儲備，我們對中國經濟基本盤的潜力、動力和迴旋餘地充滿信心。







Mar 26, 2020, 13:46 HKT/SGT

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