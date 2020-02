Monday, 24 February 2020, 09:06 HKT/SGT Share: 偉能集團於斯里蘭卡簽訂新合約 於當地的總裝機容量將增加至接近100兆瓦

香港, 2020年2月24日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商及香港上市的偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」)今天(2月24日)宣佈近日就兩個位於斯里蘭卡的發電項目簽訂購電協議,預計總裝機容量為38.8兆瓦。連同已續約的54.9兆瓦裝機容量,偉能集團於當地的總裝機容量將接近100兆瓦。



偉能集團首席商務官張陽先生表示:「我們於2019年4月首次進入斯里蘭卡的電力市場,利用快捷交付的分佈式發電方案彌補當地的電力短缺。在短短一年時間內,我們再次獲得新項目,不但進一步證明我們在業內的實力和專業,更突顯分佈式發電的優勢。我們將繼續滿足當地居民的需求,提供更多可靠、穩定的電力。」發電站預計於2020年3月底投入營運。



根據亞洲開發銀行介紹,斯里蘭卡正在步入新的發展階段,並將在未來數年成為中上收入國家。隨著當地國民生產總值不斷擴大、國民生活質素持續提升,市場預計斯里蘭卡的電力需求將進一步增加。







Feb 24, 2020, 09:06 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 能源 , 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network