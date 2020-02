Friday, 14 February 2020, 17:02 HKT/SGT Share: 《大富翁10》首次使用粵語配音,上線後蟬聯當月國產單機銷量第一

香港, 2020年2月14日 - (亞太商訊) - 1月14日,風靡華人圈的經典系列新作《大富翁10》,正式迎來了30周年以來歷代系列作品的首次粵語配音。大宇資訊表示,本次選擇於華人重大節慶日前上線粵語版本,即為專門回應廣大港澳玩家自新作上線以來強烈的配音需求,同時希望能夠借節日效應,為玩家在假日期間閒暇之餘,提供一個可供全家人同享的娛樂消遣方式。



















首次粵語配音重磅上線 專注提升港澳玩家體驗



據悉,由大宇資訊推出的策略益智遊戲《大富翁》系列於 1989 年推出第一代至今,已問世足足30年。對於港澳本土玩家而言,其更是自推出以來即流行於華人文化圈內,不僅孫小美、錢夫人、阿土伯等人物的形象深受大眾所喜愛,其以遊戲形式呈現的土地交易、股票等玩法系統,也因貼近現實絕大多數港澳人工作領域,成為自身未來進行資本操作啟蒙的不二之選。



尤其是70、80、90等幾代玩家群,得益於電子遊戲發展迅速受其影響最深,幾乎所有玩家都一定聽過或者有玩過大富翁,而得益於港澳玩家的鼎力支持,大富翁遊戲也始終長盛不衰,並成為了華人文化圈中的國民級遊戲。



大宇資訊於本次更新時指出,歷年以來深感港澳玩家對《大富翁》系列的喜愛與支持,本著為港澳玩家提供更優秀遊戲體驗之理念,因此不惜成本為《大富翁10》包括NPC在內的所有遊戲人物增加專業粵語配音更新。本次所挑選的配音團隊,包括配音演員、配音導演、調音師在內的人員,均擁有豐富的影視、動漫、遊戲配音經驗,可為港澳玩家提供最佳本土粵語視聽體驗。



3月銷量全球銷量破35萬 《大富翁》系列魅力不減



據大陸地區數據統計機構“國遊銷量”報告顯示,自《大富翁10》2019年10月於STEAM平臺上線以來,其已連續成為2019年10月和11月的國產單機銷量榜榜首。而在其所發佈的2019年度《國遊單機銷量年榜》中,《大富翁10》位列第8名。



該份榜單數據來自官方管道和各遊戲平臺公開網路數據推算,收錄了2019年新發售的PC國產單機遊戲,並不包括往年發售的長賣遊戲,且不包含主機和手機移動平臺。據官方資料披露,《大富翁10》僅在STEAM平臺的全球銷量已破35萬,為歷代作品中表現較為突出的一款精品續作。



作為具備特殊紀念意義的第十款作品,《大富翁10》不僅選擇回歸至PC平臺,更在保留系列基礎核心玩法的基礎上,著重於玩家看中的多個方面進行改進,如提升了3D畫面效果、開發了更多遊戲模式,以及線上玩法與聯機品質的優化等。



其在買賣地產的“傳統”玩法基礎上,增加了新的“熱鬥”玩法,相比較傳統玩法,熱鬥關卡節奏更快,玩起來更加緊張刺激。同時,《大富翁10》也增強了聯機遊戲體驗,在聯機模式中,玩家可以創建房間,通過互聯網邀請好友加入,自由設置遊戲人數、組隊方式、比賽節奏。



此外,自登陸STEAM平臺後,《大富翁10》就不斷針對內容深度、遊戲節奏和網路體驗等方面持續優化遊戲體驗。補充新角色、增加新地圖,截至2020年1月,《大富翁10》已上線8名遊戲角色、12張遊戲地圖,每名角色還有4套服裝造型供玩家選擇裝扮。同時,遊戲更新了自定義金錢和物價的功能,以方便玩家靈活控制遊戲時間。技術團隊也優化了伺服器架構,提高了網路穩定性。最終通過製作團隊不斷優化遊戲體驗和增加內容,《大富翁10》的好評率持續上升 。



《大富翁10》集結了歷代的精髓,分量充足的故事與傳記模式隱藏要素,老玩家能在其中找到熟悉的回憶,未接觸該系列的新手也同樣適合,來認識這款陪伴老少玩家走過三十年的老朋友。



值此新春佳節來臨之際,《大富翁》同大家拜個早年,春節玩的開心,發大財!







