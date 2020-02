Monday, 10 February 2020, 17:15 HKT/SGT Share: 偉能集團攜手中技公司為緬甸增900兆瓦發電容量

香港, 2020年2月10日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商及香港上市的偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」)今天(2月10日)宣佈已與中國技術進出口集團有限公司(中技公司)以名義股本成立合資公司,共同投資、建設及營運緬甸三個總合約容量為900兆瓦的發電項目。雙方各自持有該合資公司50%股本。



中技公司成立於1952年,為中國國有企業,隸屬中國通用技術(集團)控股有限責任公司。其業務範圍包括重大技術裝備和成套設備進出口、國內外工程承包和項目管理、貿易、招標、商務、技術咨詢及投融資等。中技公司為偉能集團的工程總承包商,雙方自2010年開始業務合作關係。



中技公司副總經理王艷明先生表示:「中技公司成立67年來,始終以服務國民經濟、促進國際經貿合作為己任,致力為世界經濟發展作出卓越貢獻。中技公司發揮過去建立的海外業務經驗以及與偉能集團多年的友好合作關係,首次投資緬甸的快捷交付發電業務,攜手為緬甸國民帶來穩定、可靠的電力供應。我們相信,偉能集團的靈活性、適應性以及技術優勢配合中技公司的專業、創新和規模,將締造相輔相成、互惠互利的合夥關係,共創未來無限輝煌!」



偉能集團聯席首席執行官歐陽泰康先生回應指:「中技公司是一家集技術貿易、工程承包和項目管理集成服務於一體的國際知名企業,也是我們長久、友好的合作夥伴。我們非常欣喜在我們合作十周年這個值得紀念的時刻,雙方可以透過不同層面的合作,加深雙贏關係。」



歐陽先生補充指:「緬甸是東南亞經濟發展最快速的國家之一,加上近年的法律和政度改變使其成為外資企業最憧憬的亞洲市場。我們從2015年開始在當地投資和營運第一個分佈式發電站,有幸見證當地政府從不同行業和層面不斷地完善體系,特別是能源和電力方面,為我們提供一個更友好的營商環境。是次攜手中技公司為緬甸提供900兆瓦的發電容量,將緩解當地的缺電問題,進一步支持當地經濟發展和提高人民生活質素。」



偉能集團於2019年10月公佈與戰略夥伴組成聯合體,參於由緬甸電力和能源部旗下 Electric Power Generation Enterprise 之招標項目,並中標三個總合約容量為900兆瓦的發電項目。中技公司為該聯合體成員。是次成立的合資公司為雙方共同投資、建設及營運該等項目之合作主體。雙方正就股東協議條款進行磋商。







