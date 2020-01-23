中國新城市（1321.HK）Maggie & Rose見證親子美好時光

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|Nov 22, 2018, 08:30 HKT/SGT
|Maggie&Rose強勢聯手中國新城市 打造國際低幼端兒童教育品牌
|Feb 5, 2018, 20:50 HKT/SGT
|中國新城市趕上中英關係黃金時代 梅姨貿易大臣見證Maggie & Rose中國首店起航
|Nov 28, 2017, 08:23 HKT/SGT
|強勢合作：中國新城市（1321.HK）攜手 Maggie & Rose（UK）進軍親子家庭俱樂部產業
|Mar 28, 2017, 15:00 HKT/SGT
|中國新城市收入躍增七成 主營績效大幅改善
|Mar 23, 2016, 15:32 HKT/SGT
|中國新城市全年業績喜人，收益激增141.3%，每股盈利人民幣43分
|Sept 18, 2015, 14:48 HKT/SGT
|杭州申亞成功 中國新城市IOC項目前行有支撐
|Mar 25, 2015, 17:00 HKT/SGT
|中國新城巿毛利率高企52% 目標拓展城鎮級商業聯盟
|July 11, 2014, 11:04 HKT/SGT
|中國新城市昨上市 發揮國際資本優勢潛力可觀
|July 11, 2014, 11:00 HKT/SGT
|中國新城市成功登陸香港市場 依託眾安平台前景廣闊
|July 9, 2014, 19:53 HKT/SGT
|中國新城市明日掛牌 受惠城鎮化具增長空間
|July 9, 2014, 19:42 HKT/SGT
|調整招股規模 中國新城市估值吸引明掛牌
|June 19, 2014, 14:00 HKT/SGT
|中國新城市進入招股第三日 區域商業綜合體開發顯優勢
|June 18, 2014, 06:00 HKT/SGT
|中國新城市公開招股第二日 具區位優勢
|June 17, 2014, 06:00 HKT/SGT
|中國新城市今起招股 入場費2,949元
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