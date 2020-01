Wednesday, 22 January 2020, 21:20 HKT/SGT Share: 中國新城市(1321.HK)Maggie & Rose見證親子美好時光

香港, 2020年1月22日 - (亞太商訊) - 1月18日晚,由中國新城市商業發展有限公司(「中國新城市」或「公司」;股份代碼:1321.HK)間接控股的Maggie and Rose Limited(麥琪∙蘿絲親子家庭俱樂部,以下稱「Maggie & Rose」)指定贊助的由香港管弦樂團和世界著名鋼琴大師郎朗合作的「梵志登的貝一」壓軸場音樂會在香港文化中心音樂廳順利舉辦。 提倡「Learn Through Play寓教於樂」教育理念的Maggie & Rose本次贊助體現了其對親子家庭生活方式的重視,鼓勵父母與孩子有更多的陪伴,在快樂中學習,在音樂中成長。



郎朗(中)攜夫人吉娜·愛麗絲(左三)、母親周秀蘭(右三)與「郎朗之夜」晚宴籌委會榮譽顧問蔡關穎琴律師 BBS MH JP(左二)、主席金鈴(左一)、晚宴聯合主席、Maggie & Rose大中华区总裁金華琴(右二)、聯合主席張慧(右一)合影



外交部駐港特派員公署楊义瑞副特派員(左三)及夫人魏欣參贊(左四)與在場嘉賓合影



全國政協副主席梁振英之夫人梁唐青儀女士(右三)與在場嘉賓合影



1月17日晚,由Maggie & Rose作為冠名贊助商的香港管弦樂團「郎朗之夜」慈善晚宴亦順利舉辦,蒞臨晚宴的嘉賓有郎朗夫婦及知名政商界人士,城中名流盡數出席,星光熠熠,全場氣氛溫馨活躍,郎朗攜妻子特別獻上四手聯彈,為香港管弦樂團積極募集善款,Maggie & Rose半年會籍更拍出十萬元高價,為慈善作出重要貢獻,進一步宣揚了Maggie & Rose「打造全球最值得信赖、最有温度的会员制亲子家庭俱乐部品牌」的理念。



英國知名親子家庭俱樂部Maggie & Rose於2007年在英格蘭及威爾士成立,是一家透過其附屬公司擁有及經營英格蘭及威爾士Maggie & Rose品牌的托兒所、學齡前兒童教育計劃及父母及其子女的私人家庭會所。



為將沉澱百年的英式早教理念帶入中國,中國新城市與Maggie & Rose品牌積極展開合作,並於2017年11月24日完成了合作簽約儀式。此次合作將 Maggie & Rose 品牌和中國新城市各條業務線的經驗、專長結合,更能結合其上市企業和老牌地產公司的平台優勢,應用到日後運營。



言能踐行,在中國新城市的佈局規劃下,近年來Maggie & Rose在大中華區業務取得長足擴展。2018年11月,Maggie & Rose大陸首店在杭州蕭山恒隆廣場二樓正式開業,這也是目前全球面積最大的麥琪∙蘿絲親子家庭俱樂部,佔地面積約6000平方米,綠植環繞、佈局精巧、溫馨舒適,每一處都彰顯了用心,引發全城親子家庭的熱捧。經過13年的英國本土深根、香港華人市場5年的本土化結合,Maggie & Rose為杭州的孩子帶來了最精華的英式早教,全浸潤英語教學環境和互動式的教學方法。精益求精,通過打造寓教於樂的親子空間這一方式,讓孩子們在玩耍中學習,也讓家長樂在其中。



2019年5月,中國新城市進一步收購Maggie & Rose的股權,並將其納入合併報表。在中國新城市開始新型產業及輕資產轉型的大膽嘗試中,Maggie & Rose進一步打開中國市場,為中國的親子家庭所認可。杭州蕭山俱樂部由最初落地到舉辦一週年系列活動,累計約有20000多組家庭踏入Maggie & Rose,為杭城家庭帶來了50多場主題派對和體驗活動,共同譜寫了許多高品質的親子陪伴時光。



2019年10月27日,Maggie & Rose在上海展覽中心舉辦的「Best of British英倫精選」展驚艷亮相,讓家長和孩子們體驗到英式親子生活方式,一個個有趣的活動記錄下溫馨的親子時光,讓家庭感受到「家外之家」的溫暖初心,引得上海眾多親子家庭翹首以待,為應呼聲,Maggie & Rose即將登陸上海。在香港地區,Maggie & Rose早在2015年進駐淺水灣The Pulse,提供給親子進膳、玩樂、學習的好去處,2018年再下一城,進駐香港銅鑼灣開設利園俱樂部,頗受城中明星及中產家庭追捧。在倫敦,更在時尚街區Islington開設英國第三間俱樂部,正式開幕前已一位難求。



音樂不僅能夠帶給人們更多美的享受,更能彰顯一個品牌的藝術品味和人文情懷。作為一個親子教育類品牌,Maggie & Rose一直致力於把創造家庭幸福記憶的生活方式分享到世界的各個角落。Maggie & Rose不僅關注家庭陪伴對孩子成長的重要性,也同樣注重藝術啟蒙、音樂教育對孩子一生的影響。



此次Maggie & Rose與世界著名的中國鋼琴家郎朗先生首次親密接觸,傾力贊助「『貝多芬250』梵志登的貝一 | 郎朗音樂會」,是一場親子陪伴與音樂教育的融合,希望通過支持港樂,可以推動音樂啟蒙的普及,讓更多的家庭和兒童感受到音樂的魅力,也激發社區展現出更有活力的藝術文化氛圍。



通過進軍親子及兒童教育領域,中國新城市「創造城市新生活」的企業使命也得到了充分體現,未來,中英兩大品牌公司將開啓全面資源對接,以合營公司形式,繼續在中國大陸、澳門及臺灣開闢新的市場,拓展優質家庭俱樂部。中國新城市也將繼續積極擔負企業社會責任,關注與社會未來緊密相關的教育行業,為社會的未來而投資。



有關中國新城市商業發展有限公司(1321.HK)

中國新城市商業發展有限公司(股票代碼:1321.HK)是中國長江三角洲地區及其他主要經濟區域開發商業綜合體。公司業務包括三大範疇:(i) 商業物業開發銷售;(ii) 物業租賃及物業管理;及(iii) 酒店營運。



集團為商用物業發展商及運營商,致力於在長三角地區及其它主要經濟區域開發商業綜合體。集團堅持以「創造城市新生活」為企業使命,以「專注大眾需求」為戰略指導思想,依託現有的商業產業,運用自身成熟的開發投資理念帶動健康醫療、影視娛樂、文化教育、文旅休閒等四大產業的新發展,板塊佈局輻射整個長三角區域。









