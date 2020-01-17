Thursday, 16 January 2020, 18:48 HKT/SGT Share: 滙豐研究：增資方案反映母公司對國泰君安國際（1788.HK）強勁信心

香港, 2020年1月16日 - (亞太商訊) - 滙豐銀行研究部（HSBC）更新對國泰君安國際（1788.HK）研究報告, 維持“買入”評級，目標價1.9港元，隱含27.5%升幅空間。



香港“頭部”券商國泰君安國際（1788.HK）週二提議發行股票以籌集資金用於其業務發展和擴展。該公司計畫在發行19.19億至28.88億股股票，每股1.45港元，集資約37.52億港元。滙豐發現該提案不乏亮點，原因如下：



1）供股價較高，展現了大股東國泰君安證券對國泰君安國際（1788.HK）未來發展的強烈信心。

2）資金將投入發展高速發展的業務，包括孖展融資和債券做市。繼去年收購越南後，公司也將繼續投入發展東南亞業務。

3）供股後ROE高於同業：保守估算，即使在2020年無盈利貢獻，稀釋後的2020年預測ROE達到10.9%，該投資回報率相對中國內地券商較為吸引，後者2020年的預測平均ROE為9.4%。



報告提到，預計2020年國泰君安國際（1788.HK）的股息收益率將達到6.6%，維持“買入”評級。滙豐將繼續用市淨率法對公司股票估值，前提包括中期ROE 12%，增長率5%，股權資金成本為11%。國泰君安國際的股價處於在過去5年中的低位，6.6%的股息收益率亦值得留意。







Jan 16, 2020, 18:48 HKT/SGT

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