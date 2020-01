Thursday, 16 January 2020, 18:48 HKT/SGT Share: 滙豐研究:增資方案反映母公司對國泰君安國際(1788.HK)強勁信心

香港, 2020年1月16日 - (亞太商訊) - 滙豐銀行研究部(HSBC)更新對國泰君安國際(1788.HK)研究報告, 維持“買入”評級,目標價1.9港元,隱含27.5%升幅空間。



香港“頭部”券商國泰君安國際(1788.HK)週二提議發行股票以籌集資金用於其業務發展和擴展。該公司計畫在發行19.19億至28.88億股股票,每股1.45港元,集資約37.52億港元。滙豐發現該提案不乏亮點,原因如下:



1)供股價較高,展現了大股東國泰君安證券對國泰君安國際(1788.HK)未來發展的強烈信心。

2)資金將投入發展高速發展的業務,包括孖展融資和債券做市。繼去年收購越南後,公司也將繼續投入發展東南亞業務。

3)供股後ROE高於同業:保守估算,即使在2020年無盈利貢獻,稀釋後的2020年預測ROE達到10.9%,該投資回報率相對中國內地券商較為吸引,後者2020年的預測平均ROE為9.4%。



報告提到,預計2020年國泰君安國際(1788.HK)的股息收益率將達到6.6%,維持“買入”評級。滙豐將繼續用市淨率法對公司股票估值,前提包括中期ROE 12%,增長率5%,股權資金成本為11%。國泰君安國際的股價處於在過去5年中的低位,6.6%的股息收益率亦值得留意。







