Thursday, 2 January 2020, 18:12 HKT/SGT Share: 新年喜訊第一彈!東曜藥業(1875.HK)生物藥研發獲納入國家「重大新藥創制」科技重大專項 獲中央財政經費撥款

香港, 2020年1月2日 - (亞太商訊) - 東曜藥業股份有限公司(「東曜藥業」或「公司」;股票代碼:1875.HK)欣然宣佈, 公司收到國家衛生健康委醫藥衛生科學發展研究中心下發的《關於重大新藥創制科技重大專項2019年度實施計劃立項課題的通知》(衛科專項函(2019)764號)。公司申請的 「治療濕性黃斑病變的國家1類生物藥『抗VEGF單克隆抗體』(項目代號:TAB014)臨床研究及產業化」專項課題,受到國家高度重視,被列入國家「重大新藥創制」科技重大專項,獲中央財政經費撥款。



「重大新藥創制」科技重大專項是《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》頒佈的16個國家科技重大專項之一。國家科技重大專項是為了實現國家目標,通過核心技術突破和資源集成,在一定時限內完成的重大戰略產品、關鍵共性技術和重大工程,是中國科技發展的重中之重,16個科技重大專項涉及領域包括重大新藥創制、大型飛機、載人航天與探月工程等。



東曜藥業非常重視技術創新,近年積極加大研發投入力度。公司的新藥研發專項課題獲國家納入科技重大專項,足證國家對公司技術創新及TAB014單抗產品高度認可,也將有助於TAB014單抗項目開發和藥品上市的進程,加速造福廣大的患者。



公司在研的治療濕性黃斑病變的「抗VEGF單克隆抗體」(項目代號:TAB014),是一種基於貝伐珠單抗開發的眼用注射劑,用於視網膜新生血管的治療。目前TAB014單抗處於臨床一期研究階段,項目進展順利,預期於2022年前完成臨床III期研究,並於2023年推出市場。







Jan 2, 2020, 18:12 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network