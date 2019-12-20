聯想控股代際傳完成：新管理層核心來者何人？

|
|
|Friday, 20 December 2019, 10:34 HKT/SGT
|
香港, 2019年12月20日 - (亞太商訊) - 根據聯想控股（3396）12月18日發佈公告內容，按照既定計劃，聯想控股董事長、執行董事、聯想集團創始人柳傳志卸任公司董事長及執行董事，將擔任聯想控股名譽董事長、資深顧問及董事會戰略委員會成員；聯想控股執行董事、總裁朱立南卸任公司總裁之職，將繼續擔任聯想控股董事，並任董事會戰略委員會成員。而接任董事長之職的是原聯想控股執行董事、高級副總裁、首席財務官寧旻，原公司高級副總裁李蓬出任首席執行官（CEO）。
相對於其他公司的繼任者很早被推至鎂光燈前，寧、李的搭檔顯得有點橫空出世，又有些順理成章，「他們都很低調，外界會不太了解，但員工與董事會，包括行業內對寧旻和李蓬都非常了解。」柳傳志說。
據內地媒體「界面新聞」報道，新董事長寧旻工作履歷極為簡單，自始至終他只服務過聯想這一家公司。在以一名大學畢業生的身份加入聯想28年後，柳傳志和朱立南選擇他作為公司新一任董事長。這位從一線打拚出來、處事相當低調的前CFO從幕後走到了台前。
除了每年例行的業績發佈會，寧旻很少出現在公眾視野中。但在聯想控股內部，寧旻一直都是至關重要的角色。2009開始，他成為公司的CFO，同時主管「雙輪驅動」中的一輪——財務投資業務，聯想控股上市後，上市公司的投關、法務、合規、董事會治理等，也成為其職責範圍，他在2012年成為了公司的高級副總裁，並進入聯想控股執行委員會，參與最高層管理決策。
因為對他的崗位要求一開始就不僅僅局限在CFO範圍內，他同時還是公司財務投資板塊的負責人，掌管聯想控股旗下君聯資本、弘毅投資、聯想之星和其他直接投資業務。
讓寧旻在全公司獲得最大印象分的還包括2015年他帶領一個跨部門團隊順利完成了聯想控股整體上市。聯想控股是一個業務結構非常複雜的投資控股公司，在上市過程中必須梳理和解決好各項關鍵要素，並面對如何與管理層、中介機構、投資者溝通，講清楚聯想控股的業務模式以獲取他們的支持，如何把握上市時機，如何定價等一系列非常複雜且相互交叉的問題。
「我覺得他對整個事情的把握以及從最終結果來看，都做得非常出色。能駕馭這樣一個複雜局面，並不是一個簡單的CFO能做得到的。」朱立南認為。
「年富力強、更具創新精神、更為國際化」是柳朱組合對未來聯想控股管理團隊的選拔標準。生於1971年的聯想控股高級副總裁李蓬，2003年加盟聯想控股，成為這家擁有35年歷史的公司新任CEO。
2003年加盟聯想控股的李蓬對外界來說是一個低調的存在，但對聯想控股卻是舉足輕重。作為高級副總裁和聯想控股核心班子成員，李蓬全程參與戰略的制定，重點關注戰略投資業務，主持公司金融服務領域和海外投資，以及公司整體投管工作，並參與財務投資的重要決策。他和寧旻此前一個主管戰略投資，一個主管財務投資，是聯想控股「雙輪驅動」戰略中最重要的兩個執行者。
「屢立戰功。」朱立南對李蓬在過往的表現給予了高度評價，從建立聯想控股早期的投資管理體系並負責境內外融資，到參與創建戰略投資業務，以及順利完成融科智地開發業務的股權轉讓，有力支撐聯想控股領域聚焦和資金迴流的戰略決策，再到布局金融服務領域、創建海外業務，並實現盧森堡國際銀行的併購，為聯想控股購建出新的核心資產。
2019年年初，柳傳志找李蓬談話。未來的CEO問即將退休的老闆：「您期望我們把公司做成什麼樣子？」
「我希望公司成為一個百年老店。」柳傳志說。
Dec 20, 2019, 10:34 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Dec 19, 2019, 14:27 HKT/SGT
|聯想創辦人柳傳志退休 提出“領導力三要素” 樹立“產業報國”願景
|Dec 18, 2019, 22:21 HKT/SGT
|同心致遠 繼往開來 聯想控股完成代際傳承：柳傳志、朱立南卸任，推出寧旻、李蓬新組合
|Dec 18, 2019, 21:53 HKT/SGT
|聯想控股代際傳承落地 柳傳志、朱立南卸任，新組合寧旻、李蓬上馬
|Aug 30, 2019, 19:43 HKT/SGT
|強化管控 注重資本運作 聯想控股（3396）半年收入升15%
|Aug 30, 2019, 18:36 HKT/SGT
|穩迎不確定性及諸多挑戰 聯想控股2019上半年賺26.7億人民幣
|Aug 29, 2019, 17:49 HKT/SGT
|聯想控股業務持續穩健發展，2019年中期歸母淨利26.65億元
|Mar 29, 2019, 12:24 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入人民幣3,589億元，同比增長13%
|Mar 29, 2019, 12:16 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入升一成三至3,589億元，每股派息0.3元戰投全面盈利，財投基本面佳
|Mar 28, 2019, 16:10 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入3589.2億元，同比增長13%
|Aug 30, 2018, 14:08 HKT/SGT
|聯想控股2018上半年歸母淨利28.3億元，同比多賺5%
|Aug 29, 2018, 18:59 HKT/SGT
|持續推動戰略落地，整體價值穩步提升；聯想控股2018年上半年歸母淨利同比升5%至28.30億元
|July 16, 2018, 10:10 HKT/SGT
|成功購盧森堡銀行 聯想控股金融板塊再下一城
|July 3, 2018, 16:41 HKT/SGT
|完成盧森堡國際銀行收購 投資組合價值升 聯控將佈局財險證券業務
|July 2, 2018, 18:58 HKT/SGT
|聯想控股完成收購盧森堡國際銀行（BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG），購建金融服務支柱資產邁出實質性一步
|Apr 24, 2018, 08:32 HKT/SGT
|聯想控股獲批成為H股「全流通」首家試點企業
|Mar 28, 2018, 18:20 HKT/SGT
|聯想控股2017年歸母淨利50.48億元
|Mar 27, 2018, 21:19 HKT/SGT
|強化「雙輪驅動」，投資組合價值保持增長 聯想控股 2017 年歸母淨利 50.48 億元
|Sept 1, 2017, 21:23 HKT/SGT
|聯想控股戰略投資盧森堡國際銀行，打造金融服務支柱資產
|Aug 30, 2017, 17:53 HKT/SGT
|聯想控股半年歸母淨利26.87億 聚焦三大領域穩健發展
|Aug 29, 2017, 19:23 HKT/SGT
|聯想控股公佈二零一七年中期業績
|更多新闻 >>