聯想控股代際傳完成：新管理層核心來者何人？

香港, 2019年12月20日 - (亞太商訊) - 根據聯想控股(3396)12月18日發佈公告內容,按照既定計劃,聯想控股董事長、執行董事、聯想集團創始人柳傳志卸任公司董事長及執行董事,將擔任聯想控股名譽董事長、資深顧問及董事會戰略委員會成員;聯想控股執行董事、總裁朱立南卸任公司總裁之職,將繼續擔任聯想控股董事,並任董事會戰略委員會成員。而接任董事長之職的是原聯想控股執行董事、高級副總裁、首席財務官寧旻,原公司高級副總裁李蓬出任首席執行官(CEO)。



相對於其他公司的繼任者很早被推至鎂光燈前,寧、李的搭檔顯得有點橫空出世,又有些順理成章,「他們都很低調,外界會不太了解,但員工與董事會,包括行業內對寧旻和李蓬都非常了解。」柳傳志說。



據內地媒體「界面新聞」報道,新董事長寧旻工作履歷極為簡單,自始至終他只服務過聯想這一家公司。在以一名大學畢業生的身份加入聯想28年後,柳傳志和朱立南選擇他作為公司新一任董事長。這位從一線打拚出來、處事相當低調的前CFO從幕後走到了台前。



除了每年例行的業績發佈會,寧旻很少出現在公眾視野中。但在聯想控股內部,寧旻一直都是至關重要的角色。2009開始,他成為公司的CFO,同時主管「雙輪驅動」中的一輪——財務投資業務,聯想控股上市後,上市公司的投關、法務、合規、董事會治理等,也成為其職責範圍,他在2012年成為了公司的高級副總裁,並進入聯想控股執行委員會,參與最高層管理決策。



因為對他的崗位要求一開始就不僅僅局限在CFO範圍內,他同時還是公司財務投資板塊的負責人,掌管聯想控股旗下君聯資本、弘毅投資、聯想之星和其他直接投資業務。



讓寧旻在全公司獲得最大印象分的還包括2015年他帶領一個跨部門團隊順利完成了聯想控股整體上市。聯想控股是一個業務結構非常複雜的投資控股公司,在上市過程中必須梳理和解決好各項關鍵要素,並面對如何與管理層、中介機構、投資者溝通,講清楚聯想控股的業務模式以獲取他們的支持,如何把握上市時機,如何定價等一系列非常複雜且相互交叉的問題。



「我覺得他對整個事情的把握以及從最終結果來看,都做得非常出色。能駕馭這樣一個複雜局面,並不是一個簡單的CFO能做得到的。」朱立南認為。



「年富力強、更具創新精神、更為國際化」是柳朱組合對未來聯想控股管理團隊的選拔標準。生於1971年的聯想控股高級副總裁李蓬,2003年加盟聯想控股,成為這家擁有35年歷史的公司新任CEO。



2003年加盟聯想控股的李蓬對外界來說是一個低調的存在,但對聯想控股卻是舉足輕重。作為高級副總裁和聯想控股核心班子成員,李蓬全程參與戰略的制定,重點關注戰略投資業務,主持公司金融服務領域和海外投資,以及公司整體投管工作,並參與財務投資的重要決策。他和寧旻此前一個主管戰略投資,一個主管財務投資,是聯想控股「雙輪驅動」戰略中最重要的兩個執行者。



「屢立戰功。」朱立南對李蓬在過往的表現給予了高度評價,從建立聯想控股早期的投資管理體系並負責境內外融資,到參與創建戰略投資業務,以及順利完成融科智地開發業務的股權轉讓,有力支撐聯想控股領域聚焦和資金迴流的戰略決策,再到布局金融服務領域、創建海外業務,並實現盧森堡國際銀行的併購,為聯想控股購建出新的核心資產。



2019年年初,柳傳志找李蓬談話。未來的CEO問即將退休的老闆:「您期望我們把公司做成什麼樣子?」



「我希望公司成為一個百年老店。」柳傳志說。







