Thursday, 19 December 2019, 14:27 HKT/SGT Share: 聯想創辦人柳傳志退休 提出“領導力三要素” 樹立“產業報國”願景

香港, 2019年12月19日 - (亞太商訊) - 據大公報報導，有“改革先鋒”稱號的柳傳志，決定退休，卸任聯想控股（03396）董事長及執行董事，改為擔任名譽董事長。在柳傳志眼中，企業要能健康及持續發展，“傳承”二字尤為重要。他早年更自創管理學“領導力三要素”，助企業渡難關。



柳傳志在1984年創辦聯想，10年後親手把聯想集團（00992）安排在香港上市，到2001年將IT業務交給年輕一群負責，他則與朱立南帶領聯想控股作二次創業，開闢投資事業新旅程，通過“資本＋服務”的方式，助力中國實體經濟和更多創業創新企業的發展。



“聯想是時代的產物！”柳傳志認為，聯想有今天的成績，是中國波瀾壯闊的改革開放，使他們未曾虛度光陰，有機會成為創業者，更有機會把聯想從數十位“書呆子”發展成人才輩出的現代企業，並通過實踐為社會切實做一點事情。



柳傳志直言，在過去的35年企業生涯中，獲得一些成績，同時也有許多挫折、失誤。他強調，感謝曾經與他並肩作戰的同事們，陪他克服難關、走過酸甜苦辣。



“今天的聯想控股戰略明確，班子成熟。”柳傳志認為，傳承計劃是企業發展的需要，亦是在董事會的支援下，他和朱立南精心設計、長期準備的系統規劃。他表示，今次聯想控股的人事安排，充分符合公司的現實與長遠發展訴求。



“三要素”成MBA案例



作為聯想的靈魂人物，柳傳志多年前提出“領導力三要素”，甚至成為MBA課程的探討案例之一。柳傳志的領導力三要素，先決條件是“建班子”，選拔德才兼備的領導班子，宣導有話直說、有說好好說，以群策群力的方式實現理性決策和高效執行。



其次是領導班子通過“定戰略”來作正確的決策，其中包括“七步法”，即描繪願景、明確戰略、制訂策略、分解戰術、確定領軍人物、調整組織架構，以及考核激勵來制定戰略，涉及系統思考和協調推進。



至於第三要素是“帶隊伍”，就是要讓士兵愛打仗、會打仗，要團隊作戰有序，以確保戰略的有力執行，當中的關鍵在於激勵和文化。



聯想：柳理念會代代相傳



2008年北京奧運會的聖火燃點傳遞活動上，採用的火炬“祥雲”，是由聯想創新設計中心設計，當年柳傳志是其中一名火炬手，負責第47棒傳遞。



如今，他正式退下來，把聯想控股“傳”予新的領導班子。聯想控股董事會對柳傳志作出高度評價，形容他是用遠見卓識和堅韌不拔，帶領這家企業樹立“產業報國”的願景，不斷開疆拓土和鍛造人才，形成今天橫跨戰略投資與財務投資、中國與海外的戰略佈局，同時致力“做好人，做好事，為社會做出好樣子”的理念在聯想代代相傳。



消除不明朗 股價影響正面



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，聯想控股正式公佈柳傳志的退休消息，相信令市場明確化，短期對公司股價帶來正面作用。他提到，長遠而言，仍要視乎新的管理班子如何帶領公司向前進步。



另外，市場人士認為，隨著柳傳志退休，估計他亦將辭任聯想集團（00992）董事局名譽主席及高級顧問一職，唯一切尚待公佈。



寧旻、李蓬接班 帶領聯想迎挑戰



聯想控股宣佈高層換班，隨著柳傳志退休，由高級副總裁兼首席財務官寧旻接任董事長。同時，朱立南亦卸任總裁一職。董事會通過，委任高級副總裁李蓬出任首席執行官。



根據既定計劃，柳傳志提交書面辭呈，但獲頒授名譽董事長職銜。同時，朱立南亦卸任總裁一職，調任非執行董事，以及獲任董事會戰略委員會成員。趙令歡將調任非執行董事，不再出任常務副總裁。所有變動自2020年1月1日起生效。



柳傳志和朱立南以“願邀風雲共年華”，向全體員工發放一封內部信件，形容寧旻和李蓬二人是“從一線打拚出來的年輕幹部”。



信中又提到，2020年，聯想控股將啟動下個五年規劃的制定與執行，如今正是合適時間，把事業交讬到年富力強、更具創新精神、更為國際化的生力軍。



寧旻：艱難險阻 玉汝於成



早在1991年加入聯想的寧旻，獲中國人民大學經濟學學士學位，亦完成該校研究生院開設的工商管理碩士課程。他長期擔任聯想控股的執委會成員和首席財務官，負責公司的財務與資金管理、風控與審計，以及資本市場相關工作等，並主持聯想控股財務投資業務的運營管理，在公司的戰略制定、業務發展、組織建設等方面發揮了重要作用。



作為聯想控股新任董事長的寧旻，聯同李蓬向員工發出信件，題為“用使命感和戰鬥力，接棒長跑！”直言身處外部環境的多項不確定性，背負壓力和挑戰，即使經歷多次九死一生，形容“艱難險阻，玉汝於成”。



寧旻認為，困難無其數、從來不動搖的堅韌，在前進的道路上不斷挑高目標的執著，不斷蛻變的學習能力，是深深紮根於聯想控股體內的基因。



李蓬：聯想已具深厚底蘊



至於李蓬，曾協助朱立南負責戰略投資業務，作為執委會成員，長期致力於公司戰略投資業務的發展和投資後管理工作，並負責多個行業板塊的投資與管理，在主持金融服務領域和海外投資期間，領導購建出佈局完善的金融服務業務板塊，包括帶領團隊完成對盧森堡國際銀行的併購。



李蓬認為，聯想控股具有深厚的底蘊，面對當前的新變局、新技術、新模式，令企業的下一步發展充滿變數，頗具挑戰，不過當中也亦有豐富的想像空間。



除了寧旻和李蓬正式成為聯想的最高領導人，聯想控股建議非執行董事候選人，包括新奧能源（02688）創辦人兼董事會主席王玉鎖，還有建議獨立非執行董事候選人印建安，他現時是A股上市公司西安陝鼓動力董事長。



十年前重返“一線” 力抗金融海嘯



貴為全球最大個人電腦（PC）生產商的聯想集團（00992），由創辦至今已曆35年，其間歷經風高浪急。作為創始人的柳傳志，在聯想收購IBM個人電腦後，2005年決定辭去董事局主席一職，可是3年後金融海嘯來襲，在董事會要求下，柳傳志臨危受命，重返坐鎮。



畢業於中國人民解放軍軍事電信工程學院（現西安電子科技大學前身）的柳傳志，在1984年帶領中科院計算所10名科研人員，僅以20萬元人民幣資金創立聯想。



一路走來，默默耕耘。到1994年，柳傳志決定放手一搏，任命楊元慶為聯想電腦公司總經理，經過3年努力，聯想電腦成功取得中國市場份額第一的寶座，楊元慶因此被譽為“銷售奇才”、“科技之星”。



當年還有商界“女俠”馬雪征，她與柳傳志、楊元慶組合“鐵三角”、“三駕馬車”，把聯想集團的戰績推上一個高峰。對於主導完成聯想對IBM個人電腦業務的收購和整合，使聯想一舉成為全球第三大PC廠商，馬雪征亦是功不可沒。



2004年，聯想集團宣佈斥資12.5億美元收購IBM的PC業務，是一宗當年不被外界看好的交易，惟管理層當時認為，隨著收購IBM的PC業務後，聯想正式踏上國際“舞臺”，又形容該收購是千載難逢的機會。



翌年，柳傳志決定把主席之位交棒予楊元慶，可惜2008年金融海嘯後，聯想集團錄得季度虧損近7.6億港元，在董事會要求下，柳傳志再度“出山”，重掌主席職務，同時為楊元慶保駕護航。



隨著聯想集團逐步回復正軌，2011年，集團靈魂人物、創始人兼董事長柳傳志功成身退，辭任董事長一職，由首席執行官楊元慶兼任。柳傳志認為，聯想的成績是由“汗水”、“淚痕”換來，相信楊元慶可勝任國際化企業的董事長職務，而他本人則把時間投放到聯想控股（03396）業務上。



“這老頭兒不錯”



儘管一間企業的成功，往往由靈魂人物所領軍，但這並不局限企業的發展，成功的企業講求的並非個人利益，更多是通過廣納人才、傳承精神，把企業做到薪火相傳。



聯想集團（00992）過去曾攀上高峰，亦曾跌入深谷，由收購IBM個人電腦業務，經年累月的“止血”，最終迎來全球PC一哥稱號，當中並非單靠一人之力，而是整個管理團隊的努力。



還有聯想控股（03396）業務廣泛，除了聯想集團負責的IT業務，還有金融服務、創新消費與服務、農業與食品、新材料及財務投資業務，即使有最終“指揮官”，亦需要其他要員來執行。



早在今年初，市場已傳出柳傳志退休的消息，畢竟他已年屆75歲，年事已高，退休亦屬人之常情，市場何須作出過多的猜測？



更重要的，是柳傳志深明歷史創造英雄，有時候也是英雄創造了歷史，既然已拚搏多年，是時候要讓位年輕一代，由他們創造另一段歷史。



柳傳志曾直言不在意別人對他的評價，皆因“歷史會證明大家都是凡人”，他最在乎的，反而是柳家子孫後代對他的評論，哪怕只是一句“這老頭兒不錯”！



或許柳傳志的退休，解除了聯想控股的不明朗因素，未來的發展，就要靠接任班子的能力，如何把聯想控股推出新臺階，拭目以待。







Dec 19, 2019, 14:27 HKT/SGT

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