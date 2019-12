Thursday, 19 December 2019, 14:27 HKT/SGT Share: 聯想創辦人柳傳志退休 提出“領導力三要素” 樹立“產業報國”願景

香港, 2019年12月19日 - (亞太商訊) - 據大公報報導,有“改革先鋒”稱號的柳傳志,決定退休,卸任聯想控股(03396)董事長及執行董事,改為擔任名譽董事長。在柳傳志眼中,企業要能健康及持續發展,“傳承”二字尤為重要。他早年更自創管理學“領導力三要素”,助企業渡難關。



柳傳志在1984年創辦聯想,10年後親手把聯想集團(00992)安排在香港上市,到2001年將IT業務交給年輕一群負責,他則與朱立南帶領聯想控股作二次創業,開闢投資事業新旅程,通過“資本+服務”的方式,助力中國實體經濟和更多創業創新企業的發展。



“聯想是時代的產物!”柳傳志認為,聯想有今天的成績,是中國波瀾壯闊的改革開放,使他們未曾虛度光陰,有機會成為創業者,更有機會把聯想從數十位“書呆子”發展成人才輩出的現代企業,並通過實踐為社會切實做一點事情。



柳傳志直言,在過去的35年企業生涯中,獲得一些成績,同時也有許多挫折、失誤。他強調,感謝曾經與他並肩作戰的同事們,陪他克服難關、走過酸甜苦辣。



“今天的聯想控股戰略明確,班子成熟。”柳傳志認為,傳承計劃是企業發展的需要,亦是在董事會的支援下,他和朱立南精心設計、長期準備的系統規劃。他表示,今次聯想控股的人事安排,充分符合公司的現實與長遠發展訴求。



“三要素”成MBA案例



作為聯想的靈魂人物,柳傳志多年前提出“領導力三要素”,甚至成為MBA課程的探討案例之一。柳傳志的領導力三要素,先決條件是“建班子”,選拔德才兼備的領導班子,宣導有話直說、有說好好說,以群策群力的方式實現理性決策和高效執行。



其次是領導班子通過“定戰略”來作正確的決策,其中包括“七步法”,即描繪願景、明確戰略、制訂策略、分解戰術、確定領軍人物、調整組織架構,以及考核激勵來制定戰略,涉及系統思考和協調推進。



至於第三要素是“帶隊伍”,就是要讓士兵愛打仗、會打仗,要團隊作戰有序,以確保戰略的有力執行,當中的關鍵在於激勵和文化。



聯想:柳理念會代代相傳



2008年北京奧運會的聖火燃點傳遞活動上,採用的火炬“祥雲”,是由聯想創新設計中心設計,當年柳傳志是其中一名火炬手,負責第47棒傳遞。



如今,他正式退下來,把聯想控股“傳”予新的領導班子。聯想控股董事會對柳傳志作出高度評價,形容他是用遠見卓識和堅韌不拔,帶領這家企業樹立“產業報國”的願景,不斷開疆拓土和鍛造人才,形成今天橫跨戰略投資與財務投資、中國與海外的戰略佈局,同時致力“做好人,做好事,為社會做出好樣子”的理念在聯想代代相傳。



消除不明朗 股價影響正面



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示,聯想控股正式公佈柳傳志的退休消息,相信令市場明確化,短期對公司股價帶來正面作用。他提到,長遠而言,仍要視乎新的管理班子如何帶領公司向前進步。



另外,市場人士認為,隨著柳傳志退休,估計他亦將辭任聯想集團(00992)董事局名譽主席及高級顧問一職,唯一切尚待公佈。



寧旻、李蓬接班 帶領聯想迎挑戰



聯想控股宣佈高層換班,隨著柳傳志退休,由高級副總裁兼首席財務官寧旻接任董事長。同時,朱立南亦卸任總裁一職。董事會通過,委任高級副總裁李蓬出任首席執行官。



根據既定計劃,柳傳志提交書面辭呈,但獲頒授名譽董事長職銜。同時,朱立南亦卸任總裁一職,調任非執行董事,以及獲任董事會戰略委員會成員。趙令歡將調任非執行董事,不再出任常務副總裁。所有變動自2020年1月1日起生效。



柳傳志和朱立南以“願邀風雲共年華”,向全體員工發放一封內部信件,形容寧旻和李蓬二人是“從一線打拚出來的年輕幹部”。



信中又提到,2020年,聯想控股將啟動下個五年規劃的制定與執行,如今正是合適時間,把事業交讬到年富力強、更具創新精神、更為國際化的生力軍。



寧旻:艱難險阻 玉汝於成



早在1991年加入聯想的寧旻,獲中國人民大學經濟學學士學位,亦完成該校研究生院開設的工商管理碩士課程。他長期擔任聯想控股的執委會成員和首席財務官,負責公司的財務與資金管理、風控與審計,以及資本市場相關工作等,並主持聯想控股財務投資業務的運營管理,在公司的戰略制定、業務發展、組織建設等方面發揮了重要作用。



作為聯想控股新任董事長的寧旻,聯同李蓬向員工發出信件,題為“用使命感和戰鬥力,接棒長跑!”直言身處外部環境的多項不確定性,背負壓力和挑戰,即使經歷多次九死一生,形容“艱難險阻,玉汝於成”。



寧旻認為,困難無其數、從來不動搖的堅韌,在前進的道路上不斷挑高目標的執著,不斷蛻變的學習能力,是深深紮根於聯想控股體內的基因。



李蓬:聯想已具深厚底蘊



至於李蓬,曾協助朱立南負責戰略投資業務,作為執委會成員,長期致力於公司戰略投資業務的發展和投資後管理工作,並負責多個行業板塊的投資與管理,在主持金融服務領域和海外投資期間,領導購建出佈局完善的金融服務業務板塊,包括帶領團隊完成對盧森堡國際銀行的併購。



李蓬認為,聯想控股具有深厚的底蘊,面對當前的新變局、新技術、新模式,令企業的下一步發展充滿變數,頗具挑戰,不過當中也亦有豐富的想像空間。



除了寧旻和李蓬正式成為聯想的最高領導人,聯想控股建議非執行董事候選人,包括新奧能源(02688)創辦人兼董事會主席王玉鎖,還有建議獨立非執行董事候選人印建安,他現時是A股上市公司西安陝鼓動力董事長。



十年前重返“一線” 力抗金融海嘯



貴為全球最大個人電腦(PC)生產商的聯想集團(00992),由創辦至今已曆35年,其間歷經風高浪急。作為創始人的柳傳志,在聯想收購IBM個人電腦後,2005年決定辭去董事局主席一職,可是3年後金融海嘯來襲,在董事會要求下,柳傳志臨危受命,重返坐鎮。



畢業於中國人民解放軍軍事電信工程學院(現西安電子科技大學前身)的柳傳志,在1984年帶領中科院計算所10名科研人員,僅以20萬元人民幣資金創立聯想。



一路走來,默默耕耘。到1994年,柳傳志決定放手一搏,任命楊元慶為聯想電腦公司總經理,經過3年努力,聯想電腦成功取得中國市場份額第一的寶座,楊元慶因此被譽為“銷售奇才”、“科技之星”。



當年還有商界“女俠”馬雪征,她與柳傳志、楊元慶組合“鐵三角”、“三駕馬車”,把聯想集團的戰績推上一個高峰。對於主導完成聯想對IBM個人電腦業務的收購和整合,使聯想一舉成為全球第三大PC廠商,馬雪征亦是功不可沒。



2004年,聯想集團宣佈斥資12.5億美元收購IBM的PC業務,是一宗當年不被外界看好的交易,惟管理層當時認為,隨著收購IBM的PC業務後,聯想正式踏上國際“舞臺”,又形容該收購是千載難逢的機會。



翌年,柳傳志決定把主席之位交棒予楊元慶,可惜2008年金融海嘯後,聯想集團錄得季度虧損近7.6億港元,在董事會要求下,柳傳志再度“出山”,重掌主席職務,同時為楊元慶保駕護航。



隨著聯想集團逐步回復正軌,2011年,集團靈魂人物、創始人兼董事長柳傳志功成身退,辭任董事長一職,由首席執行官楊元慶兼任。柳傳志認為,聯想的成績是由“汗水”、“淚痕”換來,相信楊元慶可勝任國際化企業的董事長職務,而他本人則把時間投放到聯想控股(03396)業務上。



“這老頭兒不錯”



儘管一間企業的成功,往往由靈魂人物所領軍,但這並不局限企業的發展,成功的企業講求的並非個人利益,更多是通過廣納人才、傳承精神,把企業做到薪火相傳。



聯想集團(00992)過去曾攀上高峰,亦曾跌入深谷,由收購IBM個人電腦業務,經年累月的“止血”,最終迎來全球PC一哥稱號,當中並非單靠一人之力,而是整個管理團隊的努力。



還有聯想控股(03396)業務廣泛,除了聯想集團負責的IT業務,還有金融服務、創新消費與服務、農業與食品、新材料及財務投資業務,即使有最終“指揮官”,亦需要其他要員來執行。



早在今年初,市場已傳出柳傳志退休的消息,畢竟他已年屆75歲,年事已高,退休亦屬人之常情,市場何須作出過多的猜測?



更重要的,是柳傳志深明歷史創造英雄,有時候也是英雄創造了歷史,既然已拚搏多年,是時候要讓位年輕一代,由他們創造另一段歷史。



柳傳志曾直言不在意別人對他的評價,皆因“歷史會證明大家都是凡人”,他最在乎的,反而是柳家子孫後代對他的評論,哪怕只是一句“這老頭兒不錯”!



或許柳傳志的退休,解除了聯想控股的不明朗因素,未來的發展,就要靠接任班子的能力,如何把聯想控股推出新臺階,拭目以待。







