同心致遠 繼往開來 聯想控股完成代際傳承：柳傳志、朱立南卸任，推出寧旻、李蓬新組合

香港, 2019年12月18日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司(股份代號:3396)宣佈,按照既定計劃,聯想控股董事長、執行董事、聯想集團創始人柳傳志卸任公司董事長及執行董事,將擔任聯想控股名譽董事長、資深顧問及董事會戰略委員會成員;聯想控股執行董事、總裁朱立南卸任公司總裁之職,將繼續擔任聯想控股董事,並任董事會戰略委員會成員。經聯想控股董事會提名委員會提名,董事會决議通過,聯想控股執行董事、高級副總裁、首席財務官寧旻接任董事長,並任提名委員會及戰略委員會主席。董事會同時通過,公司高級副總裁李蓬出任首席執行官(CEO),董事會亦提名李蓬爲公司執行董事。寧旻、李蓬作爲聯想控股新的領導核心,將帶領公司繼續向願景不斷邁進。



聯想控股董事會認爲,寧旻1991年加入聯想,歷經企業發展的多次變革和重要發展階段,對企業有深刻的理解和豐富實踐。他高度認同企業願景與核心價值觀,具有大的戰略格局以及很强的事業心和學習能力,素質全面。寧旻長期擔任聯想控股的執委會成員和首席財務官,全面負責公司的財務與資金管理、風控與審計,以及資本市場相關工作,並主持聯想控股財務投資業務的運營管理,在公司的戰略制定、業務發展及組織建設等方面發揮了重要作用;李蓬是具有國際化背景的優秀高級管理人才,加入聯想16年,踐行聯想文化,具有高度的承諾感和創新力,他常年協助朱立南負責戰略投資業務,無論對投資還是企業運營,都擁有深入的專業判斷和豐富的實戰經驗,能力業績突出。



「傳承」是企業健康、持續發展的重要課題,而人才,特別是領軍人物的發現與培養則是其中的關鍵動力,也是聯想控股長期開展的戰略性工作。「今天的聯想控股戰略明確,班子成熟,傳承計劃是企業發展的需要,是在董事會的支持下,我和朱立南精心設計、長期準備的系統規劃。此次人事安排,充分符合公司的現實與長遠發展訴求,很高興今天得以落實。」柳傳志說。



「我和柳總一致認爲,聯想控股的核心領導團隊應該是一支年富力强、更具創新精神、更爲國際化的生力軍。」朱立南表示,「寧旻和李蓬德才兼備,都是擁有極强事業心和前瞻性思維的領軍人才,高度認同『産業報國』的公司願景,認同『目標高遠、脚踏實地』的指導思想。他們從一線打拼出來,經過多年歷練與培養,在聯想控股的發展中屢立戰功,也因此獲得了聯想控股董事會和廣大員工的充分認可。我們對由寧旻、李蓬組成的新的領導核心充滿信心。」



創始人謝幕,傳志未來



聯想創始人柳傳志出生於1944年。1984年,伴隨著中國改革開放,時年40歲的柳傳志響應中國科學院「科技産業化」號召,走上創業之路。35年間,他不斷挑高目標,引領企業的系列變革,奠定了公司可持續發展的堅實基礎,使聯想得以跨越經濟的周期起伏一路成長。



聯想控股董事會這樣評價柳傳志:作爲聯想的創始人和締造者,柳傳志先生用遠見卓識和堅韌不拔,帶領這家企業樹立「産業報國」的願景,不斷開疆拓土,持續鍛造人才,形成了今天橫跨戰略投資與財務投資、中國與海外的戰略佈局;他還用這35年的時間,著力推動了企業的機制體制建設、管理規律總結和企業文化打造,這對企業的長遠發展極具深遠意義;同時,他身體力行地倡導商業文明,踐行企業社會責任,致力於「做好人,做好事,爲社會做出好樣子」的理念在聯想代代相傳。柳傳志先生的貢獻不僅於此,他還通過聯想實踐推動了中國信息化的創新發展,也因而作爲「科技産業化的先行者」,榮獲了中共中央、國務院授予的「改革先鋒」稱號;帶領聯想在本土擊敗國際競爭對手,幷通過投資併購等方式進軍海外,爲中國企業「走出去」提供了寶貴經驗;成功實施企業股份制改造,爲中國科研院所高科技企業的機制改革探索了一條道路;他高度重視企業管理規律的研究,總結並提出了「聯想領導力三要素」,爲更多企業提供了有益借鑒。



「聯想是時代的産物。是中國波瀾壯闊的改革開放使我們未曾虛度光陰,有機會成爲創業者,有機會把聯想從十幾個『書呆子』發展成人才輩出的現代企業,並通過實踐爲社會切實做一點事情。在我們的成長過程中,得到了社會上多方面的支持。感謝大股東中科院在聯想各個關鍵時期堅定不移的信任與支持,感謝各級政府爲我們營造的土壤和悉心指導、鞭策,感謝多年來關懷、幫助聯想的各界朋友。」柳傳志說,「在我35年的企業生涯中,取得了一些成績,也有許多挫折、失誤,感謝與我並肩作戰的同事們的相伴扶持,與我共克難關,分享這一路的酸甜苦辣。未來世界會有各種不確定性的挑戰,而聯想控股也尚且年輕稚嫩,但聯想人是團結的,有戰鬥力的,我相信,新一代領導團隊有遠大的志向和足够的學習能力,把過去的經驗教訓作爲財富,將拼搏進取、永不放弃的精神傳承下去,迎接壓力,擁抱機遇,秉持我們的初心,努力爲國家做出更多貢獻。」



厚積薄發,續寫新篇章



聯想誕生於1984年,由中國科學院計算技術研究所投資20萬元人民幣,柳傳志等11名科研人員創辦。公司從IT行業起步,研發出自有品牌微機並推向市場,1997年,聯想電腦問鼎中國市場占有率首位。目前,聯想集團已成長爲全球消費、商用以及企業級創新科技領導者,在全球個人電腦市場中排名第一。



爲抵禦風險,保障企業穩固、長期發展,同時爲推動科技領域業務的大膽創新,柳傳志於2001年領導完成了聯想的分拆,將IT業務交給年輕人,與朱立南帶領聯想控股二次創業,開啓投資事業新征程,致力於通過「資本+服務」的方式,助力中國實體經濟和更多創業創新企業的發展。



於1989年加入聯想的朱立南,是公司多次重大戰略轉型與升級的主要推動者和實現者,自聯想分拆後主持聯想控股日常工作,並掛帥創建聯想控股第一間投資公司——君聯資本,爲聯想控股的投資轉型奠定了重要基礎。此後,弘毅投資、聯想之星相繼成立,形成了完整的企業成長投資鏈。2010年,聯想控股進一步開闢戰略投資業務,關注IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品、先進製造與專業服務領域的長期投資。憑藉對實業運營與投資實戰的深透理解與豐富經驗,朱立南帶領聯想控股創造性地構建起了獨特的「戰略投資+財務投資」雙輪驅動業務模式,推動公司戰略及業務的不斷發展,並實現了人才、組織、投資與投管等多方面積澱。2015年,聯想控股於香港聯交所主板上市,目前已成爲中國領先的多元化投資控股公司,2018年收入3589億人民幣,資産規模5583億人民幣,旗下擁有20余家成員企業。聯想控股董事會對朱立南先生做出的系列貢獻表示誠摯的敬意與衷心的感謝。



「聯想控股具有深厚的底蘊,我們的投資控股業務也已具備一定的基礎。當前,新變局、新技術、新模式使得企業的下一步發展充滿變數,頗具挑戰,但其中也有著豐富的想像空間。」聯想控股新任首席執行官李蓬表示,「在董事會的支持下,聯想控股將結合外部環境,審時度勢,不斷完善、優化戰略,充分發揮『雙輪驅動』的獨特優勢,一方面深耕既有業務,進一步優化資産,提升回報,另一方面,通過對宏觀行業的深入研究及合理的資源配置,動態把握機遇,持續打造支柱型資産,在努力提升企業的整體價值的同時,爲實體經濟的發展貢獻更多力量。此外,我們必須致力於組織能力的不斷發展和人才梯隊的深化建設。」



公司新任董事長寧旻認爲,困難無其數、從來不動搖的堅韌,在前進的道路上不斷挑高目標的執著,不斷吸納與提升、進而一次次蛻變的學習能力,是深深扎根於聯想控股體內的基因。



「柳總和朱總爲聯想控股傾注了全部熱忱與智慧,頂風冒雨,一路引領方向,同時也奠定了讓企業去追求長足發展的重要基礎。公司强調『以人爲本』的理念,不斷爲人才創造施展能力的空間,並通過機制的設計與改造,堅持讓更多新老聯想人享有股權,將員工的個人成長與企業的長遠發展緊密結合在一起,使得聯想人衆志成城,在世界的舞台上競爭角逐,努力爲更多中國的創業者提供助力,成爲與他們志同道合的真誠夥伴。我非常有幸,見證並投身於這樣一份激動人心的事業之中。感謝柳總和朱總所做的貢獻,也感謝董事會的肯定和信任。」寧旻說,「聯想控股的願景是『以産業報國爲己任,致力於成爲一家值得信賴並受人尊重,在多個行業擁有領先企業,在世界範圍內具有影響力的國際化投資控股公司』。實現這樣的願景並不容易,需要幾代聯想人爲之不懈努力。但千里之行,始於足下,我們當把握好宏觀形勢以指導戰略决策,解决好關鍵課題,進一步構建未來戰略格局。董事會將堅定地支持管理層立足長遠謀篇佈局,脚踏實地推動落實,以創業者的姿態,不斷完善自身,做出新的成績,回饋股東,回報社會。」



寧旻先生個人簡歷



寧旻先生於1991年加盟聯想,現任聯想控股股份有限公司董事長。



寧旻先生曾長期擔任聯想控股的執委會成員和首席財務官,全面負責公司的財務與資金、風控與審計,以及資本市場和公共關係等相關工作,並主持聯想控股財務投資業務的運營管理,在公司的戰略制定、業務發展、組織建設等方面發揮了重要作用。擔任首席財務官期間,他在公司的資金與財務管理、資本運作等方面業績突出,包括領導完成了聯想控股上市和H股全流通首家試點企業等工作;負責公司財務投資工作期間,聯想控股旗下的君聯資本、弘毅投資和聯想之星,以及聯想控股自身的直接投資業務均獲得長足發展,爲公司做出了重要價值貢獻。



寧旻先生亦擔任君聯資本、弘毅投資、聯想之星、東航物流、佳沃集團、聯泓新材料等公司董事。



寧旻先生歷任聯想控股總裁助理、助理總裁兼董事會秘書、副總裁、高級副總裁兼首席財務官、執行董事、董事長。



寧旻先生獲中國人民大學經濟學學士學位。



李蓬先生個人簡歷



李蓬先生於2003年加盟聯想,現任聯想控股股份有限公司首席執行官。



李蓬先生作爲執委會成員,曾長期致力於公司戰略投資業務的發展和投資後管理工作。在公司戰略投資業務起步期即參與投資策略的制定與執行,並負責多個行業板塊的投資與管理,包括成功領導完成了公司房地産業務的優化。在主持金融服務領域和海外投資期間,領導購建出佈局完善的金融服務業務板塊;組建海外業務投資團隊,充分發揮國際化視野和專業實力,並帶領團隊完成了對盧森堡國際銀行的併購,打造出公司新的支柱資産,爲聯想控股的健康發展和價值提升做出了突出貢獻。



李蓬先生亦曾負責公司的境內外融資工作。



李蓬先生亦擔任盧森堡國際銀行副董事長、拉卡拉、正奇金融、考拉科技等公司董事。



李蓬先生歷任聯想控股投資管理部總經理、戰略投資總監、助理總裁、副總裁、高級副總裁、首席執行官。



李蓬先生先後獲得對外經濟貿易大學國際金融專業學士學位、美國新罕布什爾州立大學工商管理專業碩士學位。先後就職於中國對外貿易運輸總公司、Teradyne Connection Systems。





