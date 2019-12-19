Wednesday, 18 December 2019, 21:53 HKT/SGT Share: 聯想控股代際傳承落地 柳傳志、朱立南卸任，新組合寧旻、李蓬上馬

香港, 2019年12月18日 - (亞太商訊) - 摘要：聯想控股（3396.HK）發佈公告稱，按照既定計劃，聯想控股董事長、執行董事柳傳志卸任公司董事長及執行董事，將擔任聯想控股名譽董事長、資深顧問及董事會戰略委員會成員；聯想控股執行董事、總裁朱立南卸任公司總裁之職，將繼續擔任聯想控股董事，並任董事會戰略委員會成員。聯想控股執行董事、高級副總裁、首席財務官寧旻接任董事長，並任提名委員會及戰略委員會主席。同時，公司高級副總裁李蓬出任首席執行官（CEO），董事會亦提名李蓬為公司執行董事。至此，寧旻、李蓬作為聯想控股新的新領導核心正式推出。



柳傳志（左）、朱立南（右）



甯旻（右）、李蓬（左）











「冇戲睇」嘅順暢交接

據財華社報導，近兩年可謂兩地企業最高掌控權交接的高峰期，5月份李兆基卸任恒基集團主席，至此香港本土四大家族已全部完成交棒，這亦意味著香港上一時代的落幕，而同時，後生仔時代悄然來臨。香港四大家族子承父業無可厚非，暫且不論他們是否有能力延續父輩們一手打造的商業帝國，在我們「平民」看來，他們對自己的職業規劃似乎從細個時期開始就冇得揀；而另一邊廂，澳門賭王家族繼承權的爭奪似乎也已經到了如火如荼的地步，各種小道消息不斷更新，成為大眾茶餘飯後的談資首選。反觀昨日聯想控股的公告，倒給人一種冇花生食嘅感覺，整個交接從時間選擇、交接過程再到人選都可謂順理成章。



值得留意的是，這次聯想控股不是簡單的董事長与總裁的換屆，而是借柳傳志和朱立南宣佈卸任之際，推出了以新任董事長寧旻和CEO李蓬組成的新領導核心。據了解，寧旻与李蓬二人其實已配合多年且彼此信任，其業績也得到了上至董事會，下至員工的充分認可，柳傳志稱這是他能够放心交棒的原因之一。柳亦補充指出：「今天的聯想控股戰略明確，培養的新領導班子也比較成熟。」同時，根據公司的戰略規劃，2019年是承上啟下的一年，針對戰略和組織的全面復盤已經啟動。在此基礎上，由新領導核心帶領公司制定從2020年開啟的下階段戰略並推動實施，將更有利於其未來發展。如此看來，從新組合的人選，再到交棒的時間選擇等等確實經過了精心的設計。



講到交棒，這也並不是柳傳志職業生涯的第一次。早在2004年Lenovo併購IBM全球PC業務之後，他便卸任了Lenovo董事長之職，將全部精力放在了從2001年開始著力打造的聯想控股投資業務上。2015年，聯想控股登陸香港資本市場，其構建的「戰略投資+財務投資」雙輪驅動模式亦逐漸成形。據傳，柳朱二人就是在聯控上市之後開始具體考慮企业傳承的問題，經過內部觀察、培養、評估，以及外部甄選，最後一致認為寧旻和李蓬作為新領導核心，是最為合適的人選。



點解係佢地？

其實對於聯想控股的掌舵權交接，外界一直頗為關注，相較於柳傳志和朱立南，新任董事長寧旻和CEO李蓬甚少出現在公眾視野。



1991年加入聯想的寧，憑藉出眾的學習能力和很強的事業心得到了柳與朱的關注與認可，或許就是從那時起，寧便踏上了「董事長是如何練成」的升呢之路。他經歷了企業的多次變革，長期擔任高級副總裁及CFO的職位，亦有不少圈內人話佢其實早已「超越了CFO」。很長一段時間，寧不僅全面負責財務資金、風控審計，以及資本市場相關工作，同時還主導「雙輪驅動模式」中「財務投資」一輪的整體運營管理，在這過程中，鍛煉出了大的戰略格局，積累了對企業的深刻理解和豐富實踐。而且在柳傳志看來，他對企業願景及核心價值觀的高度認同，也是被最終選中的關鍵因素之一。



出任CEO的李蓬是具有國際化背景的優秀高級管理人才，加入聯想16年，踐行企業文化，具有高度的承諾感和創新力。李長期負責戰略投資業務和投後管理工作，現時公司的戰略投資隊伍，便是從他當時管理的部門一步步發展而來的。2018年聯想控股成功收購盧森堡國際銀行（BIL），購建新支柱型資產的戰略落下關鍵一城，該役亦是在李蓬的主導下完成的。如此看來，他可以稱得上是從前線一路打拼，與聯想控股共同成長起來的新生代關鍵人物了。



聯想控股未來路在何方？

不過講返轉頭，如果企業的未來發展未盡如意的話，再好的傳承設計也是枉然。關於這點，新任CEO李蓬表示：「聯想控股具有深厚的底蘊，我們的投資控股業務也已具備一定基礎。當前，新變局、新技術、新模式使得企業的下一步發展充滿變數，頗具挑戰，但其中也有著豐富的想像空間。」



談及對於上任後的公司發展規劃，李蓬補充道：「在董事會的支持下，聯想控股將結合外部環境，審時度勢，不斷完善、優化戰略，充分發揮『雙輪驅動』的獨特優勢；深耕既有業務，進一步優化資產，提升回報；通過對宏觀行業的深入研究及合理的資源配置，動態把握機遇，持續打造支柱型資產，在努力提升企業整體價值的同時，為實體經濟的發展貢獻更多力量。此外，我們還必須致力於組織能力的不斷發展，和人才梯隊的深化建設。」



聯想誕生於1984年，從IT行業起步，經過30多年的發展，已成長為中國領先的多元化投資控股公司。上市四年來，雖說公司業務尚處爬坡期，但它的業務基礎、公司治理及財務安全已儼然成形。在不確定性日益突顯的當下，企業本身的厚實穩健，是確保其在不論幾大的風浪中，都能穩步前行的定海神針。此外不難發現，聯想控股的「定力」都幾強，你很少會見到它為了追逐短利或因外部風險而自亂陣腳，而是始終把握時勢，圍繞戰略聚焦領域進行資產組合的打造。筆者認為，這樣的戰略定力離不開聯想控股的長線思維，以及對宏觀環境的持續跟蹤與研究。



新任董事長寧旻認為：「困難無其數、從來不動搖的堅韌，在前進的道路上不斷挑高目標的執著，不斷吸納與提升、進而一次次蛻變的學習能力，是深深紮根於聯想控股體內的基因。董事會將堅定支持管理層立足長遠，謀篇佈局，腳踏實地推動戰略落實，把握好宏觀形勢以指導戰略決策，解決好關鍵課題，進一步構建未來戰略格局。」



「公司現階段的重點工作將主要分為三個方面。首先，新的核心領導班子還需要進一步學習和成長，持續進行組織發展和人才梯隊的深化建設；同時，將繼續推進既有戰略目標的達成，並做好全面復盤；再之後，便是要結合內外部環境，著手研究並制定公司下一個中期發展戰略。」寧旻補充道。



朱立南：以另一種方式豐富人生經歷

朱立南於1989年加入聯想，可以說是公司多次重大戰略轉型與升級的主要推動者和實現者，也是此次傳承計劃的重要設計者之一。早在2001年，朱就作為大前鋒率領先頭部隊進入投資領域，成立聯想投資（君聯資本前身），通過實踐、創新與總結，慢慢摸索出風險投資的系統打法，不僅實實在在地幫助到了一批企業的發展，也為聯想控股的投資轉型奠定了重要基礎。2010年，聯想控股進一步開闢戰略投資業務，在朱的帶領下，「戰略投資+財務投資」的雙輪驅動業務模式逐漸構建成形，推動公司戰略及業務不斷發展。此外，在朱的促動下，公司實現了在人才、組織、投資與投管等多方面的積澱。



2015年聯想控股上市之後，朱立南便與柳傳志共同規劃、推動了聯想控股的傳承課題。「我和柳總一致認為，聯想控股的核心領導團隊應該是一支年富力強、更具創新精神、更為國際化的生力軍。我們對由寧旻、李蓬組成的新領導核心充滿信心！」



谈及未來計劃，朱立南仍將是聯想控股董事會及董事會戰略委員會成員，同時擔任君聯資本董事長和聯想集團董事，以另一種工作和生活方式去體驗和豐富人生經歷。



柳傳志：評價我「這老頭不錯」是最欣慰的事

外界奉柳傳志為「商業教父」，這不僅僅是肯定其將聯想一路從「艇仔」、「小平房」，打造成世界500強的商業成就，更是因為其作為內地改革開放後的第一代企業家代表，始終貫徹誠信經商，發揚企業家精神。如果說柳所做出的貢獻已超出商業領域，並具備一定的社會效應，亦無過分之處。然而對於這個頭銜，柳本人並不太認同，甚至稱自己「沒這個資格」。



「大家都覺得我『這老頭兒不錯』，也是最讓我感到欣慰的事兒了。」



關於柳傳志的官方評價這樣寫到：「他著力推動了企業的機制體制建設、管理規律總結和企業文化打造，這對企業的長遠發展極具深遠意義。」



講到這就不得不提，柳傳志在聯想控股的持股比例僅僅為2.89%，而其他幾位公司高層的持股比例也只有1%~2%左右。唔使我多講，大家也能感覺出這個比例有幾低了。柳傳志通過推動聯想的機制體制改革，達到了充分調動新老員工積極性和創造力，保障企业能够长远发展的效果。「我們幾個管理層都有這樣的共識，願意拿出個人利益，讓更多員工享有公司股權。這樣，企業的空氣能濕潤些，大家也更團結，這是企業實現長遠發展的重要保障之一。」



「我在打造聯想的管理基礎、企業文化等方面下了很大功夫。」柳傳志認為，這些基礎在聯想歷史上的數次變革中都發揮了重要作用。同時，企業文化對於公司未來的發展也是不可或缺的重要一環。此外，柳樂於為德才兼備的年輕人搭建平台，讓他們可以充分發揮與成長。「聯想控股的願景是在多個領域擁有領先企業，讓有胸懷、有能力的人去執掌。在做出更大貢獻的同時，他們也能夠取得應得的回報。」



「聯想是時代的產物，是改革開放使我們未曾虛度光陰，有機會成為創業者，有機會把聯想從十幾個『書呆子』發展成人才輩出的現代企業，並為社會切實做一點事情。」柳傳志說道，「在我的企業生涯中，取得了一些成績，也有許多挫折、失誤，感謝與我並肩作戰的同事們的相伴扶持，與我共克難關，分享這一路的酸甜苦辣。未來世界會有各種不確定性的挑戰，而聯想控股也尚且年輕稚嫩，但聯想人是團結的，有戰鬥力的。我相信，新一代領導團隊有遠大的志向和足夠的學習能力，把過去的經驗教訓作為財富，將拼搏進取、永不放棄的精神傳承下去，迎接壓力，擁抱機遇，秉持我們的初心，努力做出更多貢獻。」







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