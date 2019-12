Monday, 16 December 2019, 08:31 HKT/SGT Share: 東曜藥業獲納入「蘇州工業園區2019年度上市獎勵企業」名單 授予獎勵金額人民幣 400萬元

香港, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 東曜藥業股份有限公司(「東曜藥業」或「公司」;股票代碼:1875.HK)欣然宣佈,公司作為蘇州工業園區高新技術企業,於今年11月8日成功於港交所主板上市,因此受惠蘇州工業園區金融管理服務局對上市企業的支持,獲納入「蘇州工業園區2019年度上市獎勵企業及獎勵金額」名單,授予獎勵金額人民幣 400萬元。



東曜藥業是一間臨床階段生物製藥公司,自2009年成立以來,公司立足蘇州工業園區,專注於開發及商業化創新型腫瘤藥物及療法,力求在中國打造出一個患者和家屬以及醫療專業人士信賴的腫瘤治療領先品牌。公司擁有針對抗腫瘤領域的綜合性在研藥物,當中包括多種單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物(如脂質體藥物) 。目前全產品系列共有12項藥物處於研究開發階段,包括7種在研生物藥及5種在研化學藥物,其中11種為自主開發藥物;東曜藥業在研藥物及聯合療法覆蓋了中國前10大癌症種類中的9種。



憑藉全面的產業價值鏈能力,包括研發、臨床、生產及商業化,公司採用涵蓋腫瘤藥品產業價值鏈的開放平台業務模式,與產業價值鏈不同階段的第三方業務合作夥伴合作,以達至整體經濟效益及風險平衡,使其具備成熟的商業化能力。2019年7月,公司研發的用於治療惡性膠質瘤的化學藥TOZ309 (替莫唑胺),已獲國家藥監局接納上市申請(ANDA),預計於2020年開始商業化。此外,公司正在進行TAB008第III期臨床試驗,TAB008為一種貝伐珠單抗生物類似藥,將用於治療非鱗狀非小細胞肺癌(這是一種普遍的肺癌),預計於2020年底或2021年初推出。公司其他重磅研發產品計劃將於未來5年陸續推出上市,可望進一步多元化收入來源及提升現金流量。



東曜藥業總經理黃純瑩表示:「東曜藥業非常高興完成在香港上市的目標,成功登陸國際資本舞台。這次公司上市成功,不僅壯大了公司的資金實力,同時也證明了投資者對公司的認可和支持。未來,公司將會繼續致力以創新科技積極開發新藥,為癌症病人提供更新型有效的治療方案,實現業績增長,回饋投資者的支持。」







Dec 16, 2019, 08:31 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network