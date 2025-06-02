威勝控股附屬公司於國家電網2025年首輪計量設備招標中 成功中標逾2.53億港元合約

香港, 2025年6月2日 - (亞太商訊) - 中國領先的能源計量及能效管理專家，威勝控股有限公司（簡稱「公司」或「威勝控股」或本「集團」，股份編號：3393.HK）欣然宣佈，本公司之附屬公司威勝集團有限公司及威勝信息技術股份有限公司在國家電網有限公司（「國家電網」）2025年第一次計量設備集中採購中取得優異成績。

於2025年5月27日，國家電網正式公佈招標結果。威勝集團有限公司中標約786,000台智能電表及計量用電流和電壓互感器，合約總金額約為人民幣185.71百萬元（約202.41百萬港元）。此外，威勝信息技術股份有限公司中標約31,000台專變採集終端，合約金額約為人民幣46.83百萬元（約51.04百萬港元）。集團在本次招標中所獲合約總金額位列第一。

截至目前，集團於國家電網2025年度集中招標中累計中標金額約為人民幣232.54百萬元（約253.45百萬港元）。

本集團主席吉為先生表示：「國家電網的集中採購持續樹立產品質量、技術創新及服務卓越的標杆。此次能獲得最高中標金額，不僅再次肯定了集團在智能計量解決方案領域的市場領先地位，也體現了集團在硬體、軟體及數據服務方面的整體實力。我們將持續助力新型電力系統建設，並通過先進的計量與數字化解決方案，加快推進中國能源轉型。」

關於威勝控股有限公司

集團是中國領先的能源計量及能效管理專家，産品與服務包括電智能計量解决方案（Power AMI）、通訊及流體計量解決方案（Communication & Fluid AMI）、智能配用電系統及解决方案（ADO）、智能配用電解決方案（SDS）、智能配用電裝置（SDD）及能效解决方案（EES）。集團當前客戶包括電網公司、水務、燃氣及熱力等公用事業及大型工商業客戶，集團主導産品在國內市場佔有重要份額，並出口至亞洲、非洲及歐美等全球多個國家。集團擁有中國首家節能環保領域工程研究中心等兩個國家級研究中心、國際標準認證的實驗室，特別在智能計量與能效管理領域，研發實力行業首屈一指。

如欲了解更多，可瀏覽: http://ir.wasion.com/tc/index.php

媒體垂詢

達博思傳訊顧問有限公司

陳鎧瑤 (Joanne Chan) (852) 3679 3671 jchan@lbs-comm.com

何承聲 (Jason Ho) (852) 3752 2675 jho@lbs-comm.com

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network