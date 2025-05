Friday, 30 May 2025, 21:31 HKT/SGT Share: 從項目攻堅到生態賦能:一文看懂五菱汽車無人駕駛的進化密碼

香港, 2025年5月30日 - (亞太商訊) - 2024年,隨著國家政策頻出和以北京、上海為代表的20多家應用試點城市的確定,基於網聯的"車路雲一體化"自動駕駛路徑正逐漸成為業界共識。在自動駕駛應用場景熱火朝天擴容時,五菱汽車(00305.HK)悄然完成了一場從技術追趕者到生態構建者的蛻變。其無人駕駛業務的發展軌跡,不僅折射出中國汽車產業智能化轉型的縮影,更揭示了傳統車企向科技企業躍遷的底層邏輯。 一、管理進化:從項目孵化到成立科技企業 2016年12月,為推動科技創新孵化和成果轉化落地,五菱汽車正式啟動菱動科技企業孵化器建設,定位為汽車產業領域的專業化垂直型"雙創"載體,重點聚焦汽車新四化、智能製造和汽車後市場領域,構建起全流程創新孵化鏈條,助推創新項目與技術、研發、生產、市場和供應鏈無縫鏈接,加速成果轉化及產業化落地。 2018年,低速無人駕駛項目獲得菱動科技企業孵化器10萬元創新種子基金支持,由此成立項目組,開始自主研發無人駕駛車輛。隨著產品原型開發落地和場景驗證完成,五菱汽車在原有項目組基礎上,不斷完善人員配置和人才梯隊建設,構建起"產品研發-示範運營-製造-市場-售後"全流程管理架構和保障機制,全流程管理架構和保障機制,並注入充足研發運營資金,以支持無人駕駛業務逐漸孵化壯大和產品陸續推出。 2025年,五菱汽車著手成立無人駕駛開發和運營科技企業,以公司化獨立運營,集中技術和創新資源、提升決策效率、力推業務起飛。 二、定位升級:從單一產品到多元化方案輸出 2020年11月,五菱無人物流車在專用車廠投入使用,通過配備的GPS 定位系統、視覺傳感器、慣導系統和車端無線模塊,準確運送白車身等產品到各個工位。 隨著技術積累,五菱汽車自主研製出前後橋、EPB、EHB等核心底盤零部件,車規級線控底盤,以及菱御智駕系統;陸續推出移動充電機器人、無人駕駛巡邏車、無人駕駛觀光/接駁車(五菱太空艙、無人駕駛觀光車)、智能跟隨高爾夫球車、無人駕駛教學車等產品,構建起無人充電、無人觀光接駁、無人物流等多樣化解決方案。 五菱太空艙,搭載自主研發的菱御2.0智能駕駛系統,配備三維立體的多重融合感知系統及集成平台化的線控底盤,具備遠程監控、智能交互等功能,適用於特定區域的接待、觀光、通勤等應用場景,已交付柳鋼集團防城港基地和武漢理工大學投入使用。 車規級線控底盤是五菱汽車無人駕駛業務的核心基盤,五菱汽車掌握線控底盤核心技術及控制系統,實現了技術模組塊化,開放通用協議,可幫助快速實現產品二次開發和整車開發,實現1+N配套功能型上裝,形成"平台+生態"的商業模式。 三、場景突破:從封閉園區到多場景服務網絡 早期五菱汽車的無人駕駛佈局集中於廠區物流場景,產品主要用途為滿足廠區內生產所需的零部件配送。隨後,五菱汽車針對新能源汽車高速發展與充電場站建設增容成本高且潮汐現象明顯的場景,推出4款多容量支持"穀充峰放"和V2G技術等多種充電模式、可實現電網調峰的移動充電機器人,解決電網調平壓力及新能源汽車找樁難問題,將應用場景拓展到電網台區、景區、商圈、住宅區、高速公路、服務區和機場等區域。 截止2024年底,移動儲能充電車已在南寧、天津、寧波、上海和柳州等多地投放,並出口至台灣、東南亞、歐洲等海外地區;累計投放數百台,實現產值約2100萬。 四、資源重構:從企業單點突破到產業生態共建 智能駕駛業務孵化之初,資源均依賴五菱汽車單點導入,後逐步引入蘑菇車聯、摩菱科技等合作夥伴,共同聚焦智能網聯汽車開發和無人駕駛示範運營。此外,主力產品線控底盤平台已接入20餘家生態夥伴,衍生出充電機器人、巡邏車等10餘種車型,逐步構建起"線性底盤-整車產品-場景運營"的無人駕駛產業生態。 結語 2025年,五菱汽車將繼續聚焦線控底盤及核心零部件、無人充電、無人物流、無人觀光和接駁場景,提升線控底盤品質,豐富整車產品譜系,為市場提供系統化解決方案,賦能用戶美好生活。



話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network