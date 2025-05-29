Synology參與COMPUTEX 2025 展示全新企業級儲存、備份及影像監控等解決方案

香港, 2025年5月29日 - (亞太商訊) - 5 月 22 日，Synology 群暉科技於 COMPUTEX 2025 展示最新產品與服務，包括企業儲存、資料保護、影像監控、企業生產力與個人私有雲的完整解決方案。

圖1：Synology 2025 Computex 展示區

「Synology 的目標始終是建立一個值得客戶信賴的資料管理生態系。」 Synology 董事長暨執行長翁英暉表示， 「我們設計的解決方案不僅提供高度易用性，更具備領先業界的安全性、可靠性和資料私隱性，讓企業與個人都能安心掌握資料主權。」

圖2：Synology 全新旗艦企業級儲存裝置 PAS 7700

雙主動式 NVMe 全快閃儲存：PAS7700

PAS7700 是 Synology 全新旗艦企業級儲存裝置，專為關鍵任務工作負載而打造，具備雙控制器主動式架構，確保服務持續不中斷。同時以安全為核心，內建 3-2-1-1 資料保護能力，並從各層面保障資料完整性。

PAS7700 提供卓越效能與極致成本效益，採用端對端 NVMe 架構，提供高達 200 萬 IOPS 與低於毫秒的延遲，效能比現有 Synology 機種高出 3 倍。

圖3：Synology 全新ActiveProtect 備份專用一體機 DP7200

全新 ActiveProtect 備份專用一體機：DP7200

繼推出 ActiveProtect DP7400 之後，Synology 宣布全新 DP7200 上市，進一步擴展資料保護產品線。DP7200 可作為分支據點的獨立備份伺服器，亦能於總部作為 CMS 控制中心，依企業需求靈活部署。

DP7200 可集中管理組織內的多元工作負載，並內建不可變快照與網路隔離功能，有效防範資安威脅，確保企業隨時擁有可用的乾淨還原版本。

圖4：Synology 全新雲端 VMS 系統 C2 Surveillance

Synology 全新雲端 VMS 系統：C2 Surveillance

在既有的本地端影像監控生態系統之上，Synology 推出基於雲端的影像管理系統 C2 Surveillance，無需 NVR 伺服器即可部署，適用更多元的監控場景。

C2 Surveillance 專為快速架設和輕鬆擴展而打造，透過雲端集中管理、整合 Windows AD 以及細緻權限分配，相當適合大規模、多站點部署。同時支援邊緣錄影與故障備援模式，確保不錯過任何一個關鍵時刻。

圖5：Synology 生產力應用套件展示區

生產力應用升級：ChatPlus 與 Synology Meet

為滿足企業高效且安全的內部溝通，Synology Office Suite 將帶來新成員：Synology ChatPlus 與 Synology Meet。ChatPlus 提供安全的團隊溝通環境，支援細緻權限設定與頻道管理；Synology Meet 則是為企業打造的專業級視像會議解決方案。

兩款套件皆運行於 Synology 的私有雲架構，企業得以完整掌控資料並確保高度隱私性。

圖6：Synology Digital Life 系列新品- BeeStation Plus

專為個人設計的私有雲：BeeStation Plus

BeeStation Plus 是專為個人使用者設計的私有雲解決方案，可自動備份 iCloud 相簿，並整合 Plex Media Server，提供無縫串流體驗。透過 BeeProtect，則支援快照還原與異地備份功能，守護珍貴的資料與回憶。

同時，搭配 Synology CC400W 攝影機，BeeStation Plus 亦提供智慧家庭監控功能。透過全新流動應用程式，可即時偵測人員出入、寵物活動、環境聲響與異常破壞行為，並即時發送通知，讓用戶隨時掌握家中狀況。

圖7：Synology 香港代理商、當地合作夥伴與 Synology 高階業務管理團隊合影

COMPUTEX 現場同步展出 Synology 最新 25 系列產品、雲端創新應用以及 AI 技術成果。本次展覽也獲得國際合作夥伴的熱烈支持，均有來自香港當地代理商與重要合作夥伴皆親臨現場共襄盛舉，展現對 Synology 長期合作關係的重視；此外，香港地區亦邀請多家知名 商業媒體與科技媒體出席，讓這場盛會增添更多國際關注與專業洞見。

欲了解更多Synology群暉科技產品和解決方案詳情或有任何需求，歡迎至Synology群暉科技官網或聯繫 hk.event@synology.com

圖片下載：https://bit.ly/3SdGUHp

關於 Synology 群暉科技

成立於 2000 年，Synology 專注於資料管理領域，提供資料儲存、備份、檔案協作、影像監控管理以及網路架構解決方案，目前在全球已累積超過 1000 萬名用戶，並在網路儲存設備 （NAS）專業使用者及企業市場取得領先地位。隨著資料成為各產業轉型核心，未來 Synology 將持續協助全球企業妥善管理、保護每一份資料，簡化 IT 管理流程。

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