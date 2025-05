Thursday, 29 May 2025, 11:00 HKT/SGT Share: Synology參與COMPUTEX 2025 展示全新企業級儲存、備份及影像監控等解決方案

香港, 2025年5月29日 - (亞太商訊) - 5 月 22 日,Synology 群暉科技於 COMPUTEX 2025 展示最新產品與服務,包括企業儲存、資料保護、影像監控、企業生產力與個人私有雲的完整解決方案。 圖1:Synology 2025 Computex 展示區 「Synology 的目標始終是建立一個值得客戶信賴的資料管理生態系。」 Synology 董事長暨執行長翁英暉表示, 「我們設計的解決方案不僅提供高度易用性,更具備領先業界的安全性、可靠性和資料私隱性,讓企業與個人都能安心掌握資料主權。」 圖2:Synology 全新旗艦企業級儲存裝置 PAS 7700 雙主動式 NVMe 全快閃儲存:PAS7700 PAS7700 是 Synology 全新旗艦企業級儲存裝置,專為關鍵任務工作負載而打造,具備雙控制器主動式架構,確保服務持續不中斷。同時以安全為核心,內建 3-2-1-1 資料保護能力,並從各層面保障資料完整性。 PAS7700 提供卓越效能與極致成本效益,採用端對端 NVMe 架構,提供高達 200 萬 IOPS 與低於毫秒的延遲,效能比現有 Synology 機種高出 3 倍。 圖3:Synology 全新ActiveProtect 備份專用一體機 DP7200 全新 ActiveProtect 備份專用一體機:DP7200 繼推出 ActiveProtect DP7400 之後,Synology 宣布全新 DP7200 上市,進一步擴展資料保護產品線。DP7200 可作為分支據點的獨立備份伺服器,亦能於總部作為 CMS 控制中心,依企業需求靈活部署。 DP7200 可集中管理組織內的多元工作負載,並內建不可變快照與網路隔離功能,有效防範資安威脅,確保企業隨時擁有可用的乾淨還原版本。 圖4:Synology 全新雲端 VMS 系統 C2 Surveillance Synology 全新雲端 VMS 系統:C2 Surveillance 在既有的本地端影像監控生態系統之上,Synology 推出基於雲端的影像管理系統 C2 Surveillance,無需 NVR 伺服器即可部署,適用更多元的監控場景。 C2 Surveillance 專為快速架設和輕鬆擴展而打造,透過雲端集中管理、整合 Windows AD 以及細緻權限分配,相當適合大規模、多站點部署。同時支援邊緣錄影與故障備援模式,確保不錯過任何一個關鍵時刻。 圖5:Synology 生產力應用套件展示區 生產力應用升級:ChatPlus 與 Synology Meet 為滿足企業高效且安全的內部溝通,Synology Office Suite 將帶來新成員:Synology ChatPlus 與 Synology Meet。ChatPlus 提供安全的團隊溝通環境,支援細緻權限設定與頻道管理;Synology Meet 則是為企業打造的專業級視像會議解決方案。 兩款套件皆運行於 Synology 的私有雲架構,企業得以完整掌控資料並確保高度隱私性。 圖6:Synology Digital Life 系列新品- BeeStation Plus 專為個人設計的私有雲:BeeStation Plus BeeStation Plus 是專為個人使用者設計的私有雲解決方案,可自動備份 iCloud 相簿,並整合 Plex Media Server,提供無縫串流體驗。透過 BeeProtect,則支援快照還原與異地備份功能,守護珍貴的資料與回憶。 同時,搭配 Synology CC400W 攝影機,BeeStation Plus 亦提供智慧家庭監控功能。透過全新流動應用程式,可即時偵測人員出入、寵物活動、環境聲響與異常破壞行為,並即時發送通知,讓用戶隨時掌握家中狀況。 圖7:Synology 香港代理商、當地合作夥伴與 Synology 高階業務管理團隊合影 COMPUTEX 現場同步展出 Synology 最新 25 系列產品、雲端創新應用以及 AI 技術成果。本次展覽也獲得國際合作夥伴的熱烈支持,均有來自香港當地代理商與重要合作夥伴皆親臨現場共襄盛舉,展現對 Synology 長期合作關係的重視;此外,香港地區亦邀請多家知名 商業媒體與科技媒體出席,讓這場盛會增添更多國際關注與專業洞見。 欲了解更多Synology群暉科技產品和解決方案詳情或有任何需求,歡迎至Synology群暉科技官網或聯繫 hk.event@synology.com 圖片下載:https://bit.ly/3SdGUHp 關於 Synology 群暉科技 成立於 2000 年,Synology 專注於資料管理領域,提供資料儲存、備份、檔案協作、影像監控管理以及網路架構解決方案,目前在全球已累積超過 1000 萬名用戶,並在網路儲存設備 (NAS)專業使用者及企業市場取得領先地位。隨著資料成為各產業轉型核心,未來 Synology 將持續協助全球企業妥善管理、保護每一份資料,簡化 IT 管理流程。 媒體聯繫窗口:

Sandra Soh (Synology Regional Marketing)

Email : sandrasoh@synology.com

聯繫電話:+886 0905027104 Andico Tsui (Senior Account Manager of SPRG)

Email: andico.tsui@sprg.com.hk

聯繫電話:+852 2114 4346 / 6902 3831



