Wednesday, 28 May 2025, 16:30 HKT/SGT Share:

來源 Modern Dental Group Limited 現代牙科集團泰國公司Hexa Ceram舉辦三十周年慶典暨牙科論壇 - 共築全球齒科發展新藍圖

香港, 2025年5月28日 - (亞太商訊) - 全球領先之義齒器材供應商 - 現代牙科集團有限公司 (簡稱「現代牙科」或「本集團」,股份代號:03600.HK) 旗下泰國牙科實驗室Hexa Ceram Dental Laboratory ("Hexa Ceram") 於5月24日在泰國曼谷舉辦「Hexallence Beyond 30: Pioneering Tomorrow's Dentistry」30 周年慶典暨學術交流論壇。作為現代牙科集團在亞太區域戰略版圖的重要落子,Hexa Ceram三十周年慶典不僅是行業共襄盛舉的里程碑,更標誌著雙方協同發展的全新起點。 自 1995 年成立至今三十年,Hexa Ceram秉持推動齒科技術革新使命,至2023年當地市佔率達29%,為泰國TOP1牙科實驗室,已成為泰國及東南亞齒科領域標桿企業。本屆慶典以「開拓牙科未來」為主題,旨在回顧品牌三十年技術沉澱與行業貢獻,通過全球頂尖學者的巔峰對話,為從業者開啟齒科領域的前瞻視野。盛典特邀全球300位牙醫、100位業界菁英客戶、10所頂尖學府院長及牙科協會主席,共繪齒科發展藍圖。在迎接新的里程碑之際,Hexa Ceram將致力於提供高品質、創新的牙科解決方案和服務,持續擴大在東協經濟共同體中的影響力,促進對牙科產業發展的卓越追求與行業進步。 當前全球齒科行業正經歷從傳統診療模式向精準化、智能化的加速轉型。隨著Hexa Ceram正式納入現代牙科集團全球體系,雙方將通過技術創新驅動與資源協同整合,持續強化在泰國市場的領導地位,並有力推動集團在全球齒科產業價值鏈中的競爭力。展望未來,集團將持續以數碼化創新為引擎,充分發揮Hexa Ceram的戰略作用構建輻射東南亞的齒科生態網路。通過技術跨界融合、服務模式革新與全球資源聯動,集團致力推進東南亞地區以至全球口腔診療技術提升,締造突破性的齒科解決方案。 關於現代牙科集團 現代牙科集團有限公司 (股份代號: 03600.HK) 為全球領先的義齒器材供應商、經銷商和顧問,專注於發展迅速的義齒行業為客戶提供定制式義齒。我們的產品組合大致可分為三類﹕固定義齒器材,例如牙冠及牙橋;活動義齒器材,例如活動義齒;及其他器材,例如正畸類器材、透明牙套、運動防護器及防鼾器。 現代牙科集團擁有多個備受稱許的全球品牌,包括西歐的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中國的洋紫荊牙科器材、香港的現代牙科器材、美國的Modern Dental USA及MicroDental 、澳洲及紐西蘭的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、台灣的 Modern Dental TW及馬來西亞的 Apex Digital Dental等。我們提供穩定和優質的產品及卓越的客戶服務,令這些公司品牌能茁壯成長。我們於全球超過 28個國家擁有超過 80 家服務中心及服務逾 30,000 名客戶。



話題 Press release summary



部門 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network