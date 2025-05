Tuesday, 27 May 2025, 22:10 HKT/SGT Share: 聯想控股旗下君聯資本及聯想之星共同投資企業派格生物醫藥在港交所成功上市

消息來源:聯想之星、君聯資本微信公眾號 香港, 2025年5月27日 - (亞太商訊) - 5月27日,聯想控股(3396.HK)旗下君聯資本及聯想之星共同投資的慢病創新藥企業派格生物醫藥(02565.HK)在香港聯交所成功上市。招股期間,派格生物醫藥香港公開發售認購額達到743.78倍。 派格生物醫藥成立於2008年,是一家專注於自主研究及開發慢性病創新療法的生物技術公司,重點關注內分泌代謝領域。派格生物醫藥針對慢病領域未被滿足的臨床治療需求,利用自主開發的技術體系,設計和篩選具有「新靶標、新位點、新機制」的創新分子實體,形成優勢互補、多重獲益的產品管線。依靠高效及經驗豐富的研發團隊,通過自主研發,開發了一系列包括多肽藥物、蛋白質藥物及小分子藥物在內的優勢產品。 派格生物醫藥構建了以代謝性疾病為核心,廣泛覆蓋多種慢病的研發管線,公司已自主開發一款核心產品及其他五款在研產品,以把握2型糖尿病(T2DM)、肥胖症、代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)、阿片類藥物引起的便秘(OIC)及先天性高胰島素血症等常見慢病及代謝疾病的巨大市場機會。按照公司規劃,治療2型糖尿病的PB-119預計將於2025年上半年獲准在中國上市。這也意味著,派格生物醫藥即將成功實現商業化落地。 作為創新藥企業,派格生物醫藥始終堅持自主研發,截至最後實際可行日期,公司擁有83項專利和專利申請,包括與核心產品有關的13項專利和15項專利申請,且所有重大專利及專利申請均為自有,臨床候選藥物均來自公司的HECTOR®平台及聚乙二醇(PEG)化技術。 對此,聯想之星總裁、主管合伙人王明耀表示,「祝賀派格生物成功上市,聯想之星有幸長期陪伴並與其一路成長。在多年深耕中,派格生物最終做出令人驚嘆的國產創新好藥。憑借深厚積累和技術優勢,相信他們在生物醫藥行業能夠繼續創造出更大的價值。」 聯想之星與派格生物結緣可追溯到2010年,當時聯想之星已經成立了當時國內最大的天使基金,並且將生物醫藥當作重點方向之一進行投資佈局。作為蘇州工業園區為發展生物醫藥產業而建立的專業科技創新載體 - 蘇州生物醫藥產業園,自然成為聯想之星重點關注的對象。巧合的是,派格生物剛好是最早一批入駐這個園區的企業。這家專注於慢性病創新療法的生物技術公司,正好符合聯想之星的投資主題。 與派格生物接觸的過程中,聯想之星發現對方自主開發的GLP-1受體激動劑 - PB-119,不僅能治療2型糖尿病及肥胖症,而且與同類產品相比效果更好、成本更低。當時,僅中國的糖尿病患者人數就已經達到數千萬。有數據顯示,2021年,中國糖尿病 發病人數就已超過400萬,患病總人數超過1.17億,死亡人數超過17.8萬。其中,2型糖尿病是最常見的糖尿病類型。更為重要的是,派格生物創始人徐敏擁有哥倫比亞大學生物物理學博士學位,並且在《科學》等期刊上共發表六篇文章,還曾經長期在中國生物醫藥行業做過風險投資和項目孵化,工作和管理經驗相當豐富。 據聯想之星合伙人陸剛回憶,「不管是在藥物研發上的嚴謹和扎實,還是擁有非常清晰的商業意識,亦或是對市場競爭情況以及藥物未來市場定位的精准判斷,徐敏都給我們留下了深刻的印象。」 再加上合適的價格,聯想之星很快便做出投資派格生物的決定。2011年,聯想之星在對方新一輪融資中投資了120萬美元,與此同時,派格生物也成為聯想之星真正意義上投資的第一個生物醫藥項目。三年後,這家公司不僅已經在國家十二五規劃「重大新藥創制」科技重大專項的政府支持下啓動PB-718的研發項目,而且這款產品還獲得I期臨床試驗的IND(新藥臨床試驗申請)批准。 當派格生物需要資金支持時,聯想之星又及時伸出援手,果斷於2014年追加投資了對方100萬美元,讓派格生物成為自己的第一個追投項目。此外,除了通過整合中國科學院與聯想控股強大的導師和資源的「聯想之星創業CEO特訓班」幫助徐敏提升創業理念和管理能力,聯想之星還積極為派格生物對接君聯資本等投資方來解決對方發展所需的資金問題。隨著上市鐘聲的響起,聯想之星也在長期的陪伴中,獲得了13倍的投資回報。王明耀表示,聯想之星更加看重的是,派格生物不僅成功穿越了多個週期,最終還做出了令人驚嘆的國產創新好藥,「一方面,體現了聯想之星深耕生物醫藥行業的巨大價值;另一方面,這家公司的成功為生物醫藥行業提供了借鑒價值。」 在聯想之星的積極對接之下,聯想控股旗下君聯資本亦於2014年、2016年兩次投資派格生物醫藥,一路支持公司發展。投資後,君聯資本在高管招聘、後續融資、BD合作等方面為派格生物醫藥提供了幫助。 對於派格生物醫藥的成功上市,君聯資本表示祝賀,並認為公司從創立初期發展至今,實現了里程碑式的跨越。君聯資本表示,見證了公司在慢病創新藥研發領域的深耕與突破,此次成功登陸港交所不僅是市場對派格生物醫藥技術實力與長期價值的認可,更是中國創新藥發展的更進一步。公司看好派格生物醫藥上市後將進一步釋放產品及研發潛能,加速惠及全球患者。



話題 Press release summary



部門 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network