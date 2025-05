Tuesday, 27 May 2025, 12:34 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 「國際醫療健康周」今日揭開序幕 - 亞洲醫療健康高峰論壇、香港國際醫療及保健展同步登場 匯聚全球醫健力量 共拓合作商機

- 論壇匯聚超過80位全球醫療衞生領域的政府官員及組織、科研先驅、投資者及企業領袖,共同探討醫療科技、銀髮健康、醫健體系等方面的國際合作前景;首設「銀髮健康專章」,聚焦應對人口老化



- 阿茲海默基因研究之父John Hardy教授、2024-2025年亞太經合組織健康工作組主席Victor Yosef Melt Campos醫生及世界衞生組織駐華代表Martin Taylor等星級嘉賓親臨論壇,分享最新醫療創新發展



- 香港國際醫療及保健展聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案三大範疇,網羅世界最新醫療健康器械、產品和應用方案,包括不少應用了AI人工智能的方案



- 醫療展吸引13個國家及地區、約300家展商齊聚一堂,來自英國、泰國及以色列的展團,以及新加坡、德國、意大利和盧森堡的展商首度參展 香港, 2025年5月27日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)策動的「國際醫療健康周」今日隆重開幕,重點旗艦活動之一第五屆「亞洲醫療健康高峰論壇」(ASGH)在今明兩日(5月26至27日)假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行,以「全球協作 共創未來」(Fostering Global Collaboration for a Shared Future)為主題,匯聚超過80位來自世界各地的醫療領袖與專家,共同探討行業未來發展方向與合作機遇。另一旗艦活動第16屆「香港國際醫療及保健展」(醫療展)亦於同日展開(5月26至28日),匯聚約300家來自13個國家及地區的參展商,聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案,包括不少應用了AI人工智能的方案,促進環球業界合作。 論壇開幕環節由香港貿發局主席林建岳博士致歡迎辭,他表示:「當前全球醫療健康領域正面對多項挑戰,涵蓋下一波傳染病大流行、人口老化帶來的醫療需求以及健康公平等議題。這些問題極需全球社會共同關注與協作,以保障世界各地社群的健康福祉。踏入第五屆,『亞洲醫療健康高峰論壇』已成為全球醫療業界的矚目盛事,成功促成多個醫療創新的投資與合作項目,令我們引以為傲。同期舉辦的『香港國際醫療及保健展』,雲集全球最新醫療科技方案,包括醫院儀器、復康及長者護理用品和生物科技等。作為『國際醫療健康周』的旗艦活動,論壇與醫療展將進一步彰顯香港致力與各界攜手,推動創新醫療健康產業發展。」 香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭時表示:「本屆論壇以『全球協作 共創未來』為主題,再次肯定香港作為區域醫療創新樞紐的關鍵角色。『一國兩制』下,香港與中國內地及全球保持獨特聯繫。作為全球最自由經濟體及三大國際金融中心之一,我們提供高效、開放與公平的營商環境,並擁有健全的知識產權保護制度。我們維持資訊、資金、貨物與人才自由流動。香港亦正積極發展為科學創新、技術發展與國際教育樞紐。」 國家衞生健康委員會副主任曹雪濤院士發表特別致辭時指出:「中國推動醫療領域有序、擴大開放、以及穩步推進外商獨資醫院試點,引進中外合適、合資、合作的高水平醫院資源。希望外資企業加快本土化進程,推進中高端產品本土化升級,實現合作共贏 。」 此外,大會亦邀得世界衞生組織總幹事譚德塞博士在論壇開幕環節發表視像致辭,他表示:「今年論壇的主題貼合全球公共衞生正面臨的挑戰。世衞近日通過談判歷時三年半的《大流行協定》,體現全球衞生領域真正的國際合作精神。共同威脅需要共同責任,透過共同努力,我們可以為所有人建立一個更健康、更安全、更公平的世界。」 匯聚各國星級行業領袖 共商全球協作機遇 今日的「主題環節I - 塑造更公平及可持續的醫療體系」,由香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授及中華人民共和國工業和信息化部消費品工業司一級巡視員馮海滄發表特別致辭,盧寵茂教授表示:「構建可持續醫療體系需要人才和充足的醫療人力。政府已通過多管齊下的策略應對人力短缺問題,包括增加本地大學的招生名額、吸納合資格的非本地培訓醫護人員。此外,2024年施政報告宣佈,政府支持設立第三間醫學院的計劃。事實上,香港已擁有兩間躋身全球前30的頂尖醫學院,但我們既有能力,亦有需要發展第三間醫學院。該醫學院將採取創新的戰略定位,與現有兩間醫學院實現優勢互補,共同推動醫療教育與產業發展。」及後的討論環節由香港大學教研發展基金主席徐立之教授主持,聚焦醫療體系在應對全球挑戰所面對的關鍵問題,由世界衞生組織駐華代表Martin Taylor及香港科技大學校長葉玉如教授等嘉賓,分享寶貴經驗與前瞻見解,為全球醫療領域提供啟發。葉玉如教授指出:「大學不僅是學術機構,更是連結全球的中立平台及創新的引擎,其獨特地位能跨越學科、產業與國家之間的鴻溝。」 「主題環節II - 全球協作 共創未來」獲多位國際重量級嘉賓出席,包括曾擔任日本首相官邸內閣府特別顧問的DEFTA Partners集團主席兼行政總裁原丈人等,共同探討全球醫療健康合作趨勢,為建構更具協同效應的全球醫療格局注入新思維。 在「與環球醫療衞生專家對談」,大會邀得英國倫敦大學學院(UCL)皇后廣場神經學研究院神經疾病分子生物學講座教授,並享有「阿茲海默基因研究之父」美譽的國際知名神經遺傳學家John Hardy教授,分享對阿茲海默症等神經退行性疾病未來研究和治療的展望,他表示:「關於阿茲海默症治療,我認為有兩大進展可能很快便實現:一是提升早期診斷準確度,二是開發能繞過血管類澱粉蛋白的新藥。在藥物研發方面,我們致力延緩病情惡化。若能釐清導致惡化的根本機制,就能找到治療的方法,目前已有令人振奮的新發現。」 「健康中國2030」是中國國民健康相關政策的規劃藍圖,在「實現『健康中國2030』與醫健產業高質量發展」中,江蘇恒瑞醫藥股份有限公司執行副總裁張連山博士及默克集團全球執行副總裁兼默克中國總裁何慕麒等嘉賓,一同探討內地醫療市場發展機遇,剖析國內醫療創新生態系統的發展趨勢,為國際合作開闢新途徑。 多元議題匯聚前瞻洞見 銀髮健康專章探索新商機 大會首次與香港科技大學合辦以「創造醫療新未來」為題的兩場專題環節,倫敦帝國學院醫學院副院長(研究)Graham Cooke教授等嘉賓,聚焦人工智能在醫療領域的潛能,向與會者分享創新科技如何推動醫療新突破。此外,同日的「展望基因及細胞療法的前景」、「女性健康新焦點」等環節亦緊扣全球醫療發展脈搏。 延續今日的深度對話,明日將呈上更精彩的討論環節。大會今年首設「銀髮健康專章」,聚焦應對人口老化。Cedars-Sinai先進老年治療學中心主任James L. Kirkland 教授等嘉賓將聚首明天上午的「迎接銀髮海嘯:老年醫學與長壽科技的發展」,深入探討如何應對人口老化所帶來的挑戰,剖析銀髮市場的未來發展趨勢與潛在投資機遇。 此外,全球知名的嘉賓明日將親臨現場,分享寶貴經驗及真知灼見。養和醫療集團營運總監李維文及法國國家公立醫院研究委員會(CNCR)總裁Karim Asehnoune教授等嘉賓將在「醫健產業未來協作新模式」剖析如何透過多方持份者的協作,推動醫健產業的可持續發展。而上海中醫藥大學首席教授兼中藥學院名譽院長徐宏喜教授等嘉賓,亦將於「中西醫藥結合促進全球健康」討論中西醫藥結合的最新發展與商業潛力。同時,「下一波神經科學創新趨勢」、「如何利用數據化醫療重塑病人旅程」、「癌症治療新方向」等多個環節亦將陸續登場。 全球醫健資源對接平台 創新合作新機遇 除專題討論,論壇亦致力促進與會者洽談合作,例如環球投資項目對接環節,透過線上或線下一對一會議,為全球各地醫健領域的投資者及項目擁有人搭建國際合作與投資橋樑。 ASGH亦設立ASGH Business Hub展覽專區,雲集超過170個來自澳洲、泰國、上海及廈門等13個國家及地區的創新科技企業和獲獎項目。其中InnoHealth Showcase展區作為探索商機和創新方案的平台,集合逾70家由創新科技署連同數碼港及六家本地大學牽頭組織的企業和項目,圍繞醫藥與治療、智能醫療、醫療器械與診斷,以及社區健康與保健四大重點類別。展區中不少項目聚焦應對人口老化問題,以作「銀髮健康專章」的展覽環節,如阿茲海默症的早期血液檢測技術等,展現出長者醫療方面的前沿實力與潛在機遇。 融匯全球頂尖科技成果 全面展示醫健產業未來 由香港貿發局主辦、香港醫療及保健器材行業協會協辦的第16屆香港國際醫療及保健展同步於今日揭幕,以「智慧醫健 創新體驗」為主題,聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案三大範疇,網羅世界最新醫療健康器械、產品和應用方案。 在領先醫療技術方面,英國展團的London Medical Exchange(展位號碼: 3F-H15 )帶來全自動人工智能患者監測系統,藉以改善患者護理,將醫療從被動應對轉變為主動預防。而香港大學公共衞生學院研究團隊成立的卓匯生物科技(展位號碼: 3F-G04),帶來了「呼吸類器官平台」,可以透過採集個別人士鼻咽或咽喉唾液樣本,預測一旦感染呼吸道病毒後,身體將作出甚麼反應,讓醫護更精準用藥。 樂齡科技方面,香港科技園展團的醫念科技(展位號碼: 3F-G04),展出認知障礙評估應用程式,透過讓中老年人使用電子儀器打麻雀等,以人工智能進行評估及提供個人化腦部訓練,幫助他們預防和及早發現患上認知障礙,系統亦可以為患者監測病情。 首次參展的香港社會服務聯會亦將帶來樂齡科技和產品,涵蓋的範疇包括復康及行動輔助、支援認知障礙患者和照顧者,及智能家居。社聯還會在展會介紹其樂齡科技教育及租賃服務,以及供大眾認識和租用樂齡科技的網上平台,讓長者、復康人士、照顧者等人士體驗使用樂齡科技產品,及按需要租用或購買,過程中跨專業團隊會提供支援。社聯希望藉展會吸引其他商家協作,擴展服務,令更多市民受惠。 綠色方案方面,同屬香港科技園展團的MassPhoton(展位號碼: 3F-H18)展示結合半導體技術和智能控制技術的紫外光消毒系統,可以更有效、更節能地為空氣、水和物件表面消毒。 今年醫療展吸引來自13個國家及地區、約300家展商齊聚一堂,當中英國、泰國及以色列的展團,以及新加坡、德國、意大利和盧森堡的展商首度參與,亦有七家香港本地大學、香港科技園展團率領的逾30家創科企業,及香港醫療及保健器材行業協會帶來的逾20家醫療企業參展,展示本地創新實力。 展覽設有多個專題展區,包括:生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品、初創專區,和香港醫療及保健器材行業協會專屬展區等,焦點展品包括人工智能康復系統、便攜式超聲診斷系統及智慧醫院機器人等多項前沿科技成果。 醫療展期間亦設有多元化活動,包括論壇、研討會及交流酒會等。明天會有兩場以大灣區醫療為主題的論壇,上午由香港醫療及保健器材行業協會協辦的論壇「大灣區的醫療科技樞紐」邀請多位業界專家,分享生物醫藥創新的知識產權策略、如何整合資源以開發大灣區醫療科技市場,及在大灣區推廣醫療科技的成功經驗等。下午的「粵港澳大灣區醫療器械監管與協作發展」論壇,將由國家藥品監督管理局醫療器械技術審評檢查大灣區分中心、衞生署療器械科及通標標準技術服務的專家,共同探討相關領域的最新發展、管理制度和法規,促進區域間的監管協作與創新交流。 今屆展覽將繼續沿用「EXHIBITION+」(展覽+)模式舉行,除了實體展覽,環球展商、業界人士和買家亦可透過「商對易」(Click2Match)智能商貿配對平台進行洽商,直至 6月 4日,以促成更多合作。 除了亞洲醫療健康高峰論壇和香港國際醫療及保健展,「國際醫療健康周」亦包含2025年醫院管理局研討大會等其他精彩活動。 圖片下載:https://bit.ly/43xCK2b 香港特別行政區政府及香港貿易發展局主辦的第五屆「亞洲醫療健康高峰論壇」於5月26至27日假香港會議展覽中心舉行,並以「全球協作 共創未來」作為主題。 香港貿發局主席林建岳博士致歡迎辭。 香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭。 國家衞生健康委員會副主任曹雪濤院士發表特別致辭。 世界衞生組織總幹事譚德塞博士在開幕環節發表視像講話。 論壇邀請到英國倫敦大學學院(UCL)皇后廣場神經學研究院神經疾病分子生物學講座教授,曾獲頒生命科學突破獎以及大腦研究獎並享有「阿茲海默基因研究之父」美譽的國際知名神經遺傳學家John Hardy教授作為專題演講嘉賓。 環球投資項目對接環節透過線上或線下一對一會議,為全球各地醫療保健領域搭建國際合作與投資橋樑。 論壇促成多項合作協訂,開展更多醫健產業內不同領域的具體合作。 第16屆香港國際醫療及保健展(醫療展)以「智慧醫健 創新體驗」為主題,聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案三大範疇,網羅世界最新醫療健康器械、產品和應用方案。 香港科技園展團的醫念科技,展出認知障礙評估應用程式,透過讓中老年人使用電子儀器打麻雀等,以人工智能進行評估及提供個人化腦部訓練,幫助他們預防和及早發現患上認知障礙。 首次參展的香港社會服務聯會帶來樂齡科技和產品,涵蓋的範疇包括復康及行動輔助、支援認知障礙患者和照顧者,及智能家居。 匈牙利展團再度參展,帶來評估健康狀況的儀器及醫療相關的課程等。

