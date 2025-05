CBL International Limited宣佈更名新加坡子公司 以支援區域增長戰略

Monday, 26 May 2025, 15:37 HKT/SGT Share:

吉隆坡,2025年5月26日 - (亞太商訊) - CBL International Limited(納斯達克代碼:BANL)(「CBL」或「公司」),萬利集團(「萬利」或「集團」)旗下的上市平台,是一家領先的亞太地區船用燃料物流公司,今日宣布正式更名其位於新加坡的全資子公司Majestic Energy (Singapore) Pte Ltd,以支持其區域增長戰略。 自即日起, Majestic Energy (Singapore) Pte Ltd 正式更名為 Banle International (Singapore) Pte Ltd ,反映出集團對新加坡市場的深入承諾,以及向可持續燃料領域擴展的戰略方向。 根據新加坡海事及港務管理局(MPA)的數據,新加坡仍是全球最大的船用燃料加注樞紐,2024年的年銷售量接近5,500萬噸,較2023年同比增長6%。儘管傳統燃料仍佔據市場主導地位,但生物燃料、液化天然氣(LNG)和甲醇等可持續燃料的需求持續穩步上升。尤其值得注意的是,根據新加坡海事及港務管理局統計,2025年前四個月的新加坡生物燃料銷量已超過2024年全年總量的一半。 作為亞太地區主要的燃料加注樞紐,新加坡是CBL區域擴張的重要戰略基地。2024財年,CBL在新加坡的收入同比2023財年增長了102%。繼於馬來西亞、香港及中國多個港口開展生物燃料供應業務,2025年3月,公司在新加坡這一關鍵區域港口啓動了首次生物燃料供應服務,作為其在整個區域提供可持續替代燃料更廣泛計劃的一部分。受供應商關係強化與供應鏈穩定的支持,CBL的2024年生物燃料銷售量和銷售額實現了同比增長超600%,助力客戶實現國際海事組織(IMO)溫室氣體(GHG)减排目標,同時提供可持續且具有成本效益的替代方案。 「新加坡在我們的長期發展戰略中扮演著關鍵角色,」集團主席兼行政總裁謝威廉博士表示。「此次子公司的更名彰顯了我們在這一關鍵市場實力的增強,幷重申我們支持全球航運業向綠色能源轉型的承諾。」 儘管新加坡的燃料加注行業競爭日益激烈,CBL仍憑藉靈活的運營模式和以客戶為中心的服務理念脫穎而出。公司自豪於能夠根據客戶和供應商的具體需求定制解决方案,從而在傳統和新興燃料領域中把握新機遇。 新加坡區域主管田祥福先生補充道:「隨著我們品牌升級為Banle International (Singapore) Pte Ltd,我們不僅更加貼近集團的整體品牌形象,也進一步表明了我們對新加坡市場的長期承諾。隨著全球燃料加注格局的發展,特別是在可持續燃料快速採用的背景下,我們已做好充分準備,與新加坡成為可持續海事解决方案領導者的願景共同成長。」 憑藉健全的監管環境、成熟的基礎設施以及強大的政府支持,新加坡具備持續引領全球燃料加注市場的條件,而CBL也將堅定地與其一同成長。 關於萬利集團 萬利集團成立於 2015 年,以CBL International Limited(納斯達克:BANL)在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務,被業內稱為燃油供應服務商。截至2025年4月 16日,我們主要通過當地實體供應商為船舶提供燃油加注服務,遍佈比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南,共覆蓋超過60個港口。集團積極推動可持續燃料,並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。 如欲瞭解更多資訊,請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。 如需更多資訊,請聯繫:

