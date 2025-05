Thursday, 22 May 2025, 19:56 HKT/SGT Share:

來源 BlackBerry Limited DCLI 部署 BlackBerry Radar 技術涵蓋10萬個車架,提升車隊營運效率 美國最大貨櫃底盤供應商選擇先進資產監控技術

安大略省滑鐵盧, 2025年5月22日 - (亞太商訊) - BlackBerry Limited(紐約證券交易所代碼:BB;多倫多證券交易所代碼:BB)今日宣布,美國聯運行業最大的集裝箱底盤供應商 Direct ChassisLink, Inc.(簡稱 “DCLI”)將於其10萬個 DCL53 型53英尺國內底盤上部署 BlackBerry® Radar®解決方案。此次部署是 DCLI 推動提升其車隊質量、可靠性、可視性及運營效率的重大舉措之一,旨在透過數據驅動的決策制定,為貨運行業樹立新標竿。 此次大規模部署標誌著雙方技術合作的進一步深化。過去五年,DCLI 已在部分車隊中使用 Radar 設備,並充分認可其在可靠性和智能性方面的表現。基於出色的使用效果,DCLI 決定大幅擴大該技術的應用範圍,並將 Radar 評為頂級供應商之一。 藉助 BlackBerry Radar 資產監控解決方案,DCLI 將獲得更強的運營可視性,幫助客戶優化資產利用率,實現更加高效的運營管理。Radar 提供持續、接近實時的信息流,使 DCLI 能夠實現精準的資產追蹤、先進的庫存洞察、基於位置的警報,以及駕駛員和貨運站點效率的優化。整合傳感器還將簡化帳單流程並提升車隊優化能力,實現底盤的實時監控,從而減少延誤並提升物流規劃水平。 該技術的推廣還進一步強化了 DCLI 對車隊安全與可靠性的承諾,透過提升維護可視性和響應速度,實現更高水平的管理。這包括針對需進行 FMCSA 檢查的底盤的準備工作、優化的維護排程,以及道路救援響應能力的增強——所有這些舉措都有助於減少停機時間,協助法規合規,並為所有利益相關方打造更安全的運營環境。 “當前貨運行業仍在應對司機短缺、成本上升和供應鏈中斷等多重挑戰,先進的資產可視化能力與增強的車隊管理解決方案變得前所未有的重要,”BlackBerry Radar 高級副總裁兼總經理 Christopher Plaat 表示。“隨著 Radar 的部署,DCLI 在其數位化轉型中邁出了關鍵一步。我們很高興展示在實現底盤狀態可視化後所能釋放出的無數數據洞察。我們也期待根據客戶的使用案例與反饋,持續優化我們的平台。” DCLI 首席執行官 Lee Newitt 表示:“在 DCLI,質量始終是我們的首要任務,此次舉措體現了我們致力於為客戶提供卓越價值的承諾。為我們全體 DCL53 底盤配備 GPS 技術,正是我們持續引領聯運行業、提供創新解決方案與卓越車隊質量的最好證明。” BlackBerry Radar 是一款易於安裝的資產監控解決方案,適用於鐵路車輛、拖車、底盤和集裝箱,能夠提供接近實時的位置、貨物裝載狀態、運動情況、行駛里程、溫度、濕度、車門開關狀態、手剎是否拉起以及衝擊事件等信息,並透過直觀的儀表板呈現。該平台不依賴特定設備,為客戶提供統一的資產管理視圖,所有數據都透過安全的雲平台傳輸和存儲,始終保障用戶信息的隱私。 欲了解更多關於 BlackBerry Radar 的信息,請訪問:www.blackberry.com/radar 。 關於 BlackBerry BlackBerry(NYSE: BB;TSX: BB)為企業和政府提供支撐世界運行的智慧軟體與服務。總部位於加拿大安大略省滑鐵盧,BlackBerry 的高性能基礎軟體幫助主要汽車製造商及工業巨頭實現應用變革、開創新營收模式並推出創新商業模式,同時確保安全性、可靠性與穩定性不受影響。 凭藉在安全通信領域的深厚積澱,BlackBerry 提供全面、高度安全並經過嚴格認證的產品組合,涵蓋移動防護、關鍵任務通信及重大事件管理,以確保業務持續運行與運營韌性。 商標聲明:包括但不限於 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 及 QNX 及 QNX logo在內的商標均為 BlackBerry Limited 的商標或註冊商標,BlackBerry 明確保留其專有權利。所有其他商標均為其各自所有者的財產。 BlackBerry 不對任何第三方產品或服務負責。 關於 Direct ChassisLink, Inc.(“DCLI”) DCLI 是美國聯運行業最大的集裝箱底盤供應商。自2009年率先推動海運承運人退出底盤業務以來,公司透過不斷擴張、併購與創新,持續實現穩步增長。目前,DCLI 擁有、租賃並管理約137,000個海運底盤和152,000個國內底盤,在全美關鍵港口設施、堆場和聯運樞紐附近設有超過415個運營點。自成立以來,DCLI 一直致力於與汽車承運人、海運承運人、貨主及國內托運人合作,推動底盤在聯運供應鏈中的運作方式變革。我們專注於設備質量、運營效率以及優化駕駛員體驗,最終目標是成為行業首選的底盤合作夥伴。如需了解更多信息,請訪問我們的網站:www.dcli.com 。 媒體聯繫:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com DCLI Media Relations

Stacy Kirincic

AVP, Marketing

+1 (773) 793-0345

stacy.kirincic@dcli.com Mike O'Malley

SVP Government and Public Relations, Human Resources

+1 (904) 314-2152

mike.omalley@dcli.com 來源: BlackBerry Limited



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 无线, Automation [IoT]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network