中信國際電訊CPC信息安全方案及SOC服務實力獲市場認可



香港, 2025年5月22日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 欣然宣佈接連在多個國際獎項中奪得佳績。近日知名IT行業媒體《IT PRO》在4月進行的「IT PRO企業SOC調查[1]」結果正式發布，中信國際電訊CPC榮幸地獲選為最可信賴的香港安全運作中心 (SOC) 首三位，傑出表現備受業界及市場肯定，也充分展現其在安全運營領域的技術實力和市場領導地位。此外，連續三年參與的「2025網絡安全卓越獎」中更一舉勇奪三大獎項。而憑藉人工智能技術打造之創新「AI滲透測試 (AI Pentest)」安全方案，項目同時獲得「2025亞太史蒂夫®獎」的「數字化轉型創新獎-電訊業」金獎，和再度蟬聯《Computer Weekly》「2025 亞太區創新獎」。 中信國際電訊CPC榮獲多個國際行業殊榮，包括:

- 香港安全運作中心（SOC）首三位

- 連續三年奪得「2025網絡安全卓越獎」，斬獲三大獎項

Ø AI安全解決方案

Ø 年度SOC團隊

Ø 最佳託管安全服務供應商（MSSP）

- 榮獲「2025亞太史蒂夫®獎」的「數字化轉型創新獎-電訊業」金獎

- 蟬聯《Computer Weekly》「2025 亞太區創新獎」 中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「贏得多個知名機構認可並頒發的獎項，我們深感榮幸。也成為動力驅策我們要加快創新步伐，突破框限，追求更卓越佳績。我們的AI-SOC安全運作中心在該市場調研中獲評為香港前三強，結果不僅展示了SOC的綜合實力，也是對我們深厚積累的服務經驗與技術投研能力的雙重肯定。過去多年團隊積極革新創新，以AI賦能企業提升防禦能力，確保安全營運。我們的 AI創新應用不但屢獲國際獎項，展現數智實力。未來，中信國際電訊CPC將繼續推動以智能SOC服務為核心，加入更多AI功能及增值服務，打造更完備的數據安全底座，致力成為客戶首選。」 獲評《IT PRO》香港SOC三強｜自建三地架構，賦能出海進華企業 中信國際電訊CPC憑藉卓越的SOC服務能力，於《IT PRO企業SOC調查》中，獲評為香港SOC服務供應商首三位。據該調查顯示，企業客戶最重視SOC服務的「安全事故調查、分析、定期會診」，而挑選SOC供應商兩大準則，分別是「用家推薦及跟進事件體驗」與「安全服務水平合乎預期」，而中信國際電訊CPC憑藉跨地域SOC服務及全天候AI驅動的威脅防護方案脫穎而出。 跨地連接、安全無憂：中信國際電訊CPC的專業優勢 1.跨地域自營SOC中心：擁有近20年安全服務經驗，少數在中港兩地提供「自建、自營、自管」跨地式雙SIEM SOC服務平台的供應商，以香港、廣州及上海三地SOC中心為支撐，服務全球客户，提供7x24全天候安全事件管理。

2.提供一站式雲網安服務：全球化網絡資源佈局及設有20個雲服務中心，少數能提供一站式無縫「雲網」安全連接的安全服務供應商。

3.擁有專業技術及客服團隊：少數單一安全服務供應商能提供一站式「雲網安」管理服務，從網絡建設、關鍵應用（如CRM、ERP），到不同技術廠商的設備管理，簡化企業IT運維。

4.AI創新能力：透過「AI攻防」紅藍隊演練，結合嶄新AI智能分析實現主動防禦，精準識別潛在攻擊，為企業提供即時威脅應對與安全託管服務。

5.跨境數據合規管理：團隊了解各地安全威脅模式、風險資訊及合規要求，能為出海進華企業量身定制全方位安全防護策略。 專業團隊 服務在地 全天候為企業提供安全保障 2025網絡安全卓越獎是一項全球性的年度盛事，由業界權威資安網絡社群 Cybersecurity Insiders主辦，旨在表彰在信息安全領域展現卓越成就、創新精神和領導風範的公司、產品和專業人士。中信國際電訊CPC非常榮幸以AI 創新能力、安全專家和資安管理服務在2025網絡安全卓越獎獲得三大獎項-AI安全解決方案（AI Security Solutions）、年度SOC團隊（SOC Team of the Year）以及最佳託管安全服務供應商（Best Managed Security Service Provider (MSSP) ）。 年度SOC團隊的榮譽印證了中信國際電訊CPC在安全領域的領先地位。憑藉擁有7x24專業團隊，持有國際認證證書如CISA、CISSP、CCIE-RS及PMP等，融合他們對服務不同地區及行業的經驗，展示對各種安全領域的理解和快速回應；團隊秉承「以客為本」的服務理念，為每個客戶定制安全解決方案，滿足其獨特場景和法規要求；結合「AI攻防」的創新實踐概念，通過紅藍隊模擬練習，實現主動防禦，識別潛在漏洞並迅速採取措施，確保組織有效地應對網絡威脅。 AI創新能力 打造更高效的數字化未來 中信國際電訊CPC的AI Pentest憑藉傑出的創新應用，榮獲「2025亞太史蒂夫®獎」的「數字化轉型創新獎-電訊業」金獎；並蟬聯《Computer Weekly》「2025 亞太區創新獎」。作為TrustCSI™ 3.0雲網神盾的核心方案，AI Pentest採用獨特的AI驅動繞過技術，能自動識別WAF潛在漏洞，並通過自動化的例行任務調度，實現7x24無間斷的內部網絡資產評估。這款輕量級智能化解決方案如同「網絡AI掃地機器人」，不僅大幅提升漏洞檢測效率，更幫助企業在快速變化的數字環境中建立主動防禦體系。 黃政華先生續說：「我們將持續推動AI技術與網絡安全的深度融合，助力客戶實現安全運營的自動化與智能化，共同邁向更安全、更高效的數字化未來。中信國際電訊CPC的專業團隊將充分發揮專業能力，與AI技術結合，進一步強化客戶的安全防護，我們的SOC（安全運作中心）也藉此邁進 AI 驅動的新時代，計劃於下半年度提供第三個『自主研發』並備有AI技術的SIEM技術平台，賦能企業以更具成本效益、更高效率應對網絡威脅，加速實現安全與數字化轉型的雙軌並進。」 [1]調查是根據IT PRO 於2025年4月向逾12,000名本地企業中至高層人員發電郵問卷進行的線上調查。

原文:https://itpromag.com/2025/05/16/it-pro-soc-result 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據、物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢：

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中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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