寵物飲食正悄悄加劇氣候變遷——但有一個簡單的解決方案

倫敦，2025年5月22日 -（亞太商訊）- 你餵養的狗或貓，對地球造成的破壞可能比你想像的更大。

一項最新的研究顯示，傳統以肉類為主的寵物食品帶來了一個長期被忽視的環境代價——它在土地使用、溫室氣體（GHG）排放以及氣候惡化方面有著顯著影響。該綜述研究剛剛發表，指出寵物食品的生產與畜牧業密切相關，而畜牧業每年至少佔全球溫室氣體排放總量的五分之一。

隨著全球寵物數量接近十億隻，其環境影響已不容忽視。僅在美國，狗和貓的飲食就佔畜牧業環境負擔的25%至30%。一項分析甚至發現，一隻中型犬在日本的飲食，其環境足跡超過了一般日本人的飲食。

但專家指出，這一問題有一個既強有力又切實可行的解決方案。該研究主要作者比利・尼科爾斯（Billy Nicholles）表示：「將寵物轉為營養均衡的純素飲食，可以顯著減少狗和貓的『環境爪印』。這是一個極具潛力的機會，能減輕我們食物系統帶來的環境負擔。」

研究審查了21項現有的寵物食品永續性分析，並得出結論：飲食是推動環境影響的最大單一因素。其中，蛋白質的選擇尤為關鍵——富含動物成分的寵物食品始終與更高的環境影響密切相關。

相比之下，如果純素寵物飲食在營養上配方合理，則在所有環境影響指標上都有顯著的減排效果。研究指出，如果全球所有寵物狗都採用純素飲食，其節省的食物能量足以養活4.5億人，減少的溫室氣體排放將超過英國一整年的排放總量。

「這代表著巨大的潛力，」該研究的合著者、獸醫專家安德魯・奈特教授表示，「現代的純素寵物食品不僅安全，往往還更健康，並且永續性大大提高。」

報告還提到了一些正在興起的創新產品，如培養肉培養肉和精密發酵蛋白精密發酵蛋白，這些替代品正逐步進入寵物食品市場。它們承諾提供與肉類相同的口感與營養，但不帶來巨大的環境負擔。

隨著消費者需求的增長，研究作者呼籲政府、品牌和公眾重新思考寵物碗裡的內容。尼科爾斯表示：「永續的寵物食品不僅是一個小眾趨勢，它是一個顯而易見卻被忽視的氣候解決方案。」

聯絡資訊

Billy Nicholles

寵物食品研究員

billy@bryantresearch.co.uk

+44 7921461778

Andrew Knight

動物福利獸醫學教授

andrew.knight@murdoch.edu.au

來源：永續寵物食品基金會

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