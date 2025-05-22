SAP商業AI重塑企業營運

奧蘭多, 2025年5月21日 - (亞太商訊) - 在一年一度的SAP藍寶石大會上，SAP重磅發佈了一系列創新成果與戰略合作，旨在將商業AI的強大能力賦予每一位用戶，徹底重塑企業的工作方式。從幾乎無處不在的生成式AI助手Joule，到跨系統、跨業務的Joule智能體擴展網絡，SAP正引領企業邁入商業AI普及新紀元，能夠助力客戶實現高達30%的生產力躍升，讓AI真正為企業所用。

SAP全球行政總裁柯睿安（Christian Klein）表示：「SAP結合全球頂尖企業應用方案、獨特數據資源與前沿AI創新，建立持續創造客戶價值的循環。透過擴展Joule功能、加強與AI龍頭合作，以及SAP商業數據雲持續升級，我們正實現商業AI承諾，協助客戶推動數碼轉型，在急速變化的環境中持續發展。」

AI顯著提升生產力

無論用戶於何處工作，SAP生成式AI助手Joule均可提供個人化解答，全面提升效率。

Joule可全天候協助業務用戶，即使不在SAP應用環境中，仍能搜尋數據、提供實時分析、優化流程。Joule新增的「全面覆蓋」功能包括由SAP WalkMe驅動的操作欄，能學習用戶在不同應用中的習慣，成為全天候主動響應的AI助手，預測需求並嚴格遵守SAP AI道德標準。

SAP與AI問答平台Perplexity合作，進一步強化Joule從結構與非結構數據中提取資訊、解決複雜業務問題的能力。結合Perplexity與SAP知識圖譜，Joule現可即時提供基於SAP工作流實時業務數據的結構化答案（如表格及圖表）。例如，用戶可查詢近期外部事件對業務的影響，並獲取結合當前事件與企業數據的分析預測。

同時，SAP推出更豐富的Joule智能代理庫，根本性重整業務流程。這些AI代理由全球領先實時商業數據驅動，並由Joule統一協調，可跨系統及業務線協作，具備預測、適應及自主行動能力，助企業在變動環境中保持靈活。透過與行業夥伴合作，SAP提供連接的智能代理生態系統，支援客戶體驗、供應鏈、支出管理、財務及人力資源等核心業務的端對端流程執行。

此外，SAP推出專為AI開發而設的作業系統，改變企業構建、部署及擴展AI方案的方式。SAP AI Foundation為開發人員提供統一入口，便於大規模構建及運行定制AI方案，成為首個真正面向商業AI的作業系統。SAP亦與AI研究機構Not Diamond共同開發全新指令優化工具（prompt optimizer），助開發人員快速生成更高效指令，將複雜用例工作由數天縮短至數分鐘。

數據驅動智能決策

SAP同步推出SAP商業數據雲（Business Data Cloud）多款全新智能應用，專為特定業務領域設計。這些應用能利用關鍵業務數據持續學習、模擬結果並引導行動，實時感知變化以優化流程、預測需求，並與人員及AI協作，推動實際業務影響。例如，人員智能應用（People Intelligence）將員工及技能數據轉化為團隊洞察與AI建議，從而優化團隊表現。

SAP正與Palantir合作，協助共同客戶推進雲端遷移及系統現代化項目。Palantir與SAP商業數據雲的無縫連接，將助客戶建立全企業統一的數據基礎。雙方將合作負責任地交付關鍵成果，支援客戶迅速應對變化與突發挑戰。

企業應用加速雲端應用

公司同時推出SAP商業套裝（Business Suite）解決方案組合，協助客戶簡化採用SAP雲端方案的流程，針對具體業務挑戰提供支援。這些套裝內置SAP Build，企業可靈活定制應用以滿足業務需求。

此外，SAP發佈全新應用，助客戶更快邁向雲端。該應用以Joule為入口，結合SAP Signavio及SAP LeanIX等方案的深入分析，提供個人化指導與可行建議，精準配合企業轉型目標，協助客戶更快實現業務價值，提速高達35%

更多詳情請參閱《2025 SAP藍寶石大會創新指南》。

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