Tuesday, 20 May 2025, 18:44 HKT/SGT Share:

來源 IFCX IFCX與Black Spade Capital聯手推動全球投資進入新興市場 - 房地產與科技創新 列為核心投資重點

- 未來五年內,IFCX預計將引導逾50億美元亞洲資金投入中東、越南及泰國房地產市場

香港, 2025年5月20日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的國際房地產經紀控股公司IFCX今日宣布獲得黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)的戰略投資。此項投資不僅是IFCX全球化發展的重要里程碑,更將集團定位於房地產、科技及跨境投資解決方案的領導地位。 此次合作聚焦國際市場擴張,將助力IFCX強化其綜合性平台,包括Asia Bankers Club - 環球資產管理專家;Knightsbridge Partners - 全球發展商總代理;以及Easy Pro - 一站式物業售後及管理服務平台。 這筆投資也將加速IFCX在房地產科技人工智能(Proptech AI)領域的發展佈局,重點打造以AI與數據科學驅動的智能平台,涵蓋數位交易系統、預測性市場分析及投資者互動工具。這些技術革新將重塑個人與機構在跨境房地產領域的互動模式。此次戰略合作使Asia Bankers Club得以加速全球擴張,在國際市場建立堅實據點。此里程碑不僅彰顯該集團跨區域提供頂級服務的承諾,更鞏固其作為全球領先業者的地位。 成立於2014年的IFCX(國際房產投資平台),在連結亞洲投資者與全球頂級不動產投資機會方面扮演關鍵角色。該公司已於多個核心市場與知名發展商建立戰略合作夥伴關係,佈局範圍涵蓋泰國、越南、馬來西亞、英國,以及近期重點拓展的中東地區(包括巴林、沙烏地阿拉伯、阿曼及阿拉伯聯合大公國)。過往在特定重大交易案中,IFCX透過旗下子公司Knightsbridge Partners擔任發展商首席代理機構。藉由此次戰略結盟,IFCX預計未來五年將促成超過50億美元的亞洲資金,投入中東、越南及泰國不動產市場。 IFCX創辦人暨執行總裁賴衍銘(Kingston Lai)表示:「中東、越南與泰國等新興市場,完美體現我們合作夥伴關係的核心價值:穩定、機會與全球連結。在黑桃資本的支持下,我們不僅在拓展業務版圖,更將重新定義全球房地產交易模式,搭建機構投資橋樑,同時賦能個人投資者。我們的目標非常明確:透過將高效能投資引入指標性開發項目,在房地產市場留下深遠影響。」 黑桃資本與IFCX將攜手打造全球房地產投資新標竿,實現科技、資本與全球資源的戰略匯聚。此次合作使IFCX能充分運用黑桃資本橫跨亞洲及國際市場的強大生態系統,該網絡涵蓋高淨值投資者管道、酒店業及娛樂產業等多元領域。

圖片說明: (左起)王艷婷女士 - IFCX 管理合夥人及中國負責人,潘陳逸穎女士 - IFCX 合夥人及商務總監,胡嘉晉先生 - IFCX 合夥人及營運總監,賴衍銘先生 - IFCX 創辦人及行政總裁,譚志偉博士 - 黑桃資本總裁兼首席執行官,及

黑桃資本代表 關於IFCX 成立於2014年,IFCX透過三大專業平台運營:環球資產管理專家 Asia Bankers Club(B2C)、全球發展商總代理 Knightsbridge Partners(B2B),以及一站式物業售後及管理服務平台Easy Pro(售後服務)。該集團提供三大核心服務:全球物業銷售、經紀網絡管理及完整售後支援,並透過亞洲銀行家俱樂部提供跨境交易商業諮詢。此綜合商業模式確立IFCX作為全方位全球房地產解決方案供應商的地位。 集團創辦人賴衍銘(Kingston Lai)曾任摩根士丹利香港執行董事。IFCX致力革新房地產產品的包裝與行銷模式,為投資者開創無縫接軌的全球高端物業投資管道。透過Asia Bankers Club會員制度 - Elite Circle of Oracles - ECO,我們已匯聚超過10萬名包含企業高管、創業家與產業領袖的會員群體,透過國際人脈網絡與精英領袖交流活動持續擴展影響力。 傳媒垂詢:contact@ifcx.com 或

縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話:+852 2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk 楊麗明 電話:+852 2864 4833 電郵:lilia.yang@sprg.com.hk 網址: www.sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 金融, Real Estate & REIT, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network