來源 Cambridge Isotope Laboratories, Inc 劍橋同位素實驗室推出ISOLED-D(TM):革新的OLED製造用氘代試劑 全新ISOLED-D™系列提供高品質、可擴展的氘代試劑,支持OLED合成從研發到商業生產的全過程,依託CIL的全球製造能力與專業技術。

馬薩諸塞州圖克斯柏里,2025年5月20日 - (亞太商訊) - 全新ISOLED-D™系列提供高品質、可擴展的氘代試劑,支持OLED合成從研發到商業生產的全過程,依託CIL的全球製造能力與專業技術。 ISOLED-D LOGO 全球穩定同位素標記產品領導者——劍橋同位素實驗室(Cambridge Isotope Laboratories, Inc.,簡稱CIL)宣布推出ISOLED-D™,這是一項專為有機發光二極體(OLED)合成而設計的突破性氘代試劑系列。 ISOLED-D標誌著OLED製造技術的重要進展,提供高品質氘代試劑,並在全球戰略佈局的先進工廠中進行生產。該系列產品可滿足多種生產規模需求,從研發階段的克級用量到商業化大規模生產的噸級供應均可涵蓋。 CIL氘代試劑業務發展經理Tasha Agreste表示:“ISOLED-D體現了我們通過創新同位素標記解決方案推動OLED技術發展的承諾。我們從實驗室到工業規模的產能轉換能力,使我們成為OLED製造生態系統中至關重要的合作夥伴。” 公司靈活的合作模式使其能夠從研發到商業化生產全過程與客戶無縫協作,確保在快速增長的OLED市場中為製造商提供一致的產品品質與可靠的供應鏈。 ISOLED-D的主要特點包括: 適用於OLED合成的高品質氘代試劑

具備從克級到噸級的可擴展生產能力

在先進的現代化設施中進行製造

提供從研發到商業化的全流程支持

依託CIL在穩定同位素標記產品領域的行業領先專業技術

氘代苯回收計劃 欲了解更多關於ISOLED-D系列及CIL全線同位素標記產品的資訊,請造訪網站:isotope.com。 聯絡資訊

Crissy Krisko

crissyk@isotope.com

1.978.269.1930 來源: Cambridge Isotope Laboratories, Inc. 相關圖片



