君聯資本所投企業漢邦科技在科創板成功上市

香港, 2025年5月19日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報導,5月16日,聯想控股(3396.HK)旗下君聯資本所投色譜純化裝備領域領先企業漢邦科技(688755.SH)在科創板成功上市。漢邦科技首次公開發行2200萬股,發行價格為22.77元/股,預計募集資金總額5.01億元。 漢邦科技成立於1998年,是國家級專精特新「小巨人」企業,公司以色譜技術為核心,集研發、生產和銷售於一體,主要為制藥、生命科學等領域提供專業的分離純化裝備、耗材、應用技術服務及相關的技術解決方案。漢邦科技深耕色譜技術二十餘年,通過持續創新,打造出獨具特色的「一心兩核多用」色譜技術體系,並致力於成為國際色譜行業第一品牌。 漢邦科技長期堅持自主創新,具備較強的研發和技術成果轉化能力,已自主掌握主要產品的核心技術,開發了具有自主知識產權的先進工藝裝備。截至目前,公司已獲得授權的發明專利共53項,其中境內發明專利40項、海外發明專利13項。公司曾主持或牽頭承擔省級以上科研或產業化項目15項,包括國家重大科學儀器設備開發專項項目「超臨界流體色譜儀的研制與應用開發」、國家科技型中小企業技術創新基金項目「藥物等制備用模擬移動床色譜分離純化裝置」等國家級項目6項。 漢邦科技注重研發及技術儲備,通過自主研發和委託研發等多種形式提升研發實力,核心產品的各項性能指標都已達到先進水平。目前,漢邦科技已發展成為國內色譜純化裝備領域的領先企業,產品遠銷德國、英國、印度、韓國、挪威等國際市場,並與多家知名藥企建立了穩定良好的合作關係。 君聯資本於2020年兩次投資漢邦科技,投資後,在公司的文化建設、海外拓展、IPO進程、核心高管招聘等方面給予了支持和幫助。 君聯資本表示,漢邦科技深耕色譜分離純化產品領域,通過持續研發突破色譜線性放大等分離純化技術難題,有力推動了色譜分離純化裝備的國產替代和下游制藥行業的產業升級。此次登陸科創板是漢邦科技跨越式發展的新起點,也標誌著其硬科技實力與市場價值的深度協同。期待公司借力資本市場,加速產能升級與技術創新,鞏固色譜純化裝備全球競爭力,推動中國高端制藥裝備走向世界,為生物醫藥產業高質量發展注入更強動能。 截至目前,君聯資本投資的專精特新企業已超過240家,其中有43家企業已成功上市。 君聯資本作為聯想控股旗下專注於早期創業投資以及成長期私募股權投資的專業投資機構,在二十多年的發展歷程中,遵循國際通行標準,經歷了多支基金的完整管理週期,創造了優秀且可持續的基金業績。據其官網顯示,迄今為止,君聯已累計投資了600多家企業,其中有114家企業在全球不同的資本市場IPO退出,近100家企業通過並購退出。



