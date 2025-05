Monday, 19 May 2025, 15:51 HKT/SGT Share: 吉宏股份在港招股 衝刺「AI驅動跨境社交電商A+H第一股」

香港, 2025年5月19日 - (亞太商訊) - 今日,吉宏股份(2603.HK;002803.SZ)正式啟動港股招股,招股時間為5月19日至5月22日,並預期於5月27日在港交所主板掛牌。是次IPO,公司擬全球發行6791萬股H股,招股價介乎每股7.48港元至10.68港元,每手500股,預計最多集資7.25億港元。中金公司、招銀國際為聯席保薦人。 吉宏股份成立於2003年,致力於為快消品企業客戶提供一站式紙製包裝產品及服務,於2016年在深交所上市後,已成功轉型並擴大業務範圍,發展成一家以亞洲市場為戰略重點的領先跨境社交電商公司。若順利登陸港股市場,公司將成為首家完成A+H兩地上市的跨境社交電商企業,樹立行業標杆與發展里程碑。 商業模式華麗升級,雙輪驅動業務增長 最初,以產品設計和營銷為基礎,吉宏股份主要從事紙製包裝業務,積累了在產品營銷和識別消費者需求方面的豐富經驗。而在長達數十年的紙製包裝業務之外,公司積極推動業務創新升級,於2017年通過打造跨境社交電商業務抓住了移動互聯網發展帶來的新興跨境電商商機,步入了雙輪驅動的發展新階段。 無論是跨境社交電商業務還是紙製快消品包裝業務,吉宏股份都十分注重創新,緊跟科技發展趨勢並為其所用,借此構築差異化的競爭優勢。在跨境社交電商業務方面,運用AI演算法,深度分析海外市場資訊並了解消費者,且與賣家依賴於電商平台及平台流量的傳統模式不同,主要利用社交媒體流量開展,確保了經營自主權。在紙製包裝業務方面,為快消品企業客戶提供紙製包裝「從劇本到電影」的全流程創意轉化,使其產品脫穎而出,吸引關注並刺激需求。 憑藉商業模式的持續創新,吉宏股份構築了跨境社交電商業務與紙製快消品包裝業務協同發展的「二元增長曲線」。於2024年,跨境社交電商業務錄得收入約人民幣33.66億元,佔據比60.9%;紙製包裝業務收入約人民幣20.99億元,佔比38.0%。根據灼識諮詢的資料,按2024年收入計,公司在中國B2C出口電商公司中排名第二,及在中國內地紙製快消品銷售包裝公司中排名第一。 高築技術壁壘,數智化水平顯著提升經營能力 高效且靈活的跨境社交電商業務,使吉宏股份能夠駕馭複雜的跨境社交電商業務環境並滿足多樣化的消費者需求,逐步增厚其護城河壁壘。公司將AI技術貫穿整個業務流程,不斷推動業務從數字化向數智化轉型。 推出跨境社交電商業務以來,吉宏股份持續訓練及強化數據分析能力及AI技術,包括AI垂類模型、機器學習及大數據分析。針對跨境社交電商的關鍵流程,公司已成功開發涵蓋選品、圖像素材設計、視頻素材生成、廣告文案與翻譯、精準產品推薦、廣告投放及客服等AI技術,實現數智化水平升級。 優異的數智化水平,顯著提升了吉宏股份的經營能力,有效將人工處理流程轉化成標準化及可複製的系統。於2024年,公司的ROI達到191.1%。於2022年至2024年,簽收率介乎84.9%至88.4%。公司亦成功部署AI技術,從而將數據分析能力及經驗擴展至更多國家及地區,協助業務快速擴張。 通過在研發方面的不懈努力及持續投入,吉宏股份加快推動行業變革,不斷引領跨境社交電商發展潮流。隨著公司港股IPO進入最後衝刺階段,「AI驅動跨境社交電商A+H第一股」的誕生也將翹首可期。



