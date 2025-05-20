加速全球藥物研發 智賦(R)“雲網安”方案助力諾為泰創新



香港, 2025年5月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布，其子公司中企網絡通信技術有限公司（簡稱「中企通信」）憑藉全球化網絡資源優勢，結合智賦(R)"雲網安"综合解決方案，助力諾為泰（Novotech）提升數字化創新能力，整合全球研發資源和數據，並確保數據的完整性和合規性，加速全球藥物研發步伐，推動醫藥產業數智化發展。 在醫藥研發的快速演進中，合同研究組織（Contract Research Organization"CRO"）已成為連接醫藥研發與臨床應用的關鍵橋樑。諾為泰，一家成立於1997年的國際性CRO，憑藉其在臨床試驗和創新藥物及先進療法開發領域的深厚積累，成長為腫瘤學、傳染病、神經病學及罕見病等多個治療領域的行業先鋒。 諾為泰在亞太、美國和歐洲的34個辦公地點擁有超過3,000名員工，完成了超過5,000項臨床項目。作為生物技術企業的戰略夥伴，諾為泰通過其專業知識和全球化運營能力，助力客戶加速創新療法的開發進程。 數據合規：CRO的全球化基礎 CRO行業的核心價值在於為製藥企業提供外包研究服務，幫助其優化資源配置、降低風險並縮短新藥上市週期。據行業估算，至2026年，全球臨床CRO市場規模預計將達到732億美元。國內市場也進入了高速發展期，2023年中國臨床CRO市場規模為442.4億人民幣，預計2026年將增至597.9億人民幣，2023年至2026年間臨床CRO市場規模的複合年增長率約為10.6%。[1] 諾為泰多年來致力於推動CRO的全球化運營，通過在亞太地區的深耕使其成為區域內生物技術研發的重要支點。然而，隨著全球業務的擴展，如何在多國監管環境下確保數據安全與運營效率，迅速成為其面臨的新課題。 諾為泰 信息技術部負責人 柴敏傑 全球各國對敏感的臨床數據都有著嚴格的要求，比如美國FDA、中國NMPA等機構，均制定了相關標準，要求CRO確保數據完整性與合規性。同時，臨床試驗涉及多國參與者和利益相關方，實時數據訪問和安全通訊的需求對IT基礎設施提出更高要求。 「對於CRO來說，數據是非常重要的核心資產，」諾為泰信息技術部負責人柴敏傑指出，數據的隱私保護方面以及臨床數據的質量管理方面，諾為泰有著高標準的要求。因此，諾為泰需要更安全、更穩定的網絡及數據管理平台，這也為中企通信與諾為泰的合作提供了契機。 CRO行業的IT需求與挑戰 CRO行業的IT需求與傳統製造業或零售業截然不同。相較於製造業聚焦ERP和MES系統，CRO更依賴臨床試驗管理（CTMS）和實驗室信息管理（LIMS）等專業平台，且對合規性要求極高。 柴敏傑指出：「在醫藥領域，數據修改必須有詳細日誌記錄，任何偏差都可能導致合規風險。」這不僅要求系統穩定性和安全性，還需具備快速回應業務變化的能力，為諾為泰的數字化轉型指明了方向。 諾為泰的IT架構因此分為三大支柱：SaaS平台，用於CRM和臨床試驗管理；私有雲部署，如中企通信的中企雲時代(R)SmartCLOUD雲計算服務，用於承載敏感數據；此外還有本地部署系統，主要處理檔案伺服器等非關鍵應用。這種混合模式旨在平衡靈活性、安全性、管控性與成本控制。 「在既有架構無法滿足業務需求的時候，我們考慮了把一些核心系統和設備遷到了私有雲。」柴敏傑介紹，諾為泰原本以上海和徐州的本地部署互作冗餘，但隨著數據量的增長，硬件限制導致故障恢復速度受限，無法滿足公司SOP一個小時恢復系統的需求。 此外，網絡性能瓶頸也頻現，尤其是網絡高峰期連接問題，影響了業務連續性和用戶體驗。這些痛點暴露了傳統IT模式的局限性，促使諾為泰尋求更強健的解決方案。 中企通信"雲、網、安"解決方案 為應對上述挑戰，諾為泰選擇了中企通信 - 一家智能科技驅動的數字賦能者，作為中信成員企業，其協同母公司中信國際電訊CPC已率先在"一帶一路"區域及RCEP成員國進行資源部署且形成獨特優勢，現已覆蓋全球五大洲約160個國家和地區，在全球範圍內擁有近170個網絡服務節點。 中企通信 銷售總經理 高力衡 「我們為諾為泰提供了雲、網、安三大產品線的綜合解決方案。」中企通信銷售總經理高力衡介紹，協同母公司中信國際電訊CPC打造的SmartCLOUD™ vONE專屬雲服務部署於多個亞太地區，如上海、北京、新加坡等，確保數據駐地合規並支持關鍵應用的運行；中企通CeOne-CONNECT MPLS專用網絡服務和SD-WAN技術則構建了高效、穩定的全球化網絡；TrustCSI 3.0雲網神盾(R)UTM統一威脅管理服務為網絡安全提供多重防護。 除了幫助諾為泰的GXP系統順利上雲之外，中企通信還協助解決了諾為泰與澳洲供應商之間的跨國IDC打通問題。柴敏傑回憶說：「我們起初擔心澳洲對接會有問題，但中企通信團隊提供了全程支持和優秀的解決方案，最終實現了國內與澳洲間的數據即時同步。」 高力衡表示：「在澳洲部署中，中企通信充分發揮了銷售和實施團隊的協作能力，跨國協調多方軟硬資源配置落地，更克服了異國合作帶來的挑戰，確保了按時交付。」這突顯了中企通信在全球化項目中的技術與服務優勢。 「我們選擇中企通信還有一個原因，就是與我們的市場步調往往『一拍即合』。」柴敏傑表示，諾為泰在全球各地市場選擇IDC供應商的過程中，往往會發現中企通信已經佈局了站點，可以快速的提供滿足需求的解決方案。 「我們理應走在客戶前面，否則無法為客戶提供一個快速的解決方案。」高力衡介紹，中企通信的服務需要在本地設置一個POP接入點，需要與本地穩定的數據中心合作，並且搭建自己的雲系統，這些都需要半年左右的準備時間。 中企通信的解決方案為諾為泰帶來了顯著成效。災備能力大幅提升，站點級恢復從一周縮短至一天，遠超內部目標。網絡穩定性也獲突破，柴敏傑評價：「自去年上線以來，運營可用性超過99.99%，未發生任何故障。」 此外，雲平台的靈活性讓資源調整更高效，例如近期從物理硬盤升級至固態硬盤的需求迅速實現，IT團隊與客戶均對此讚譽有加。在2024年全國醫藥大健康數字化優秀案例評選中，諾為泰與中企通信的合作項目榮獲優秀案例及優秀團隊獎。 「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」柴敏傑用李白的《行路難》中的一句來形容雙方的合作，對未來雙方在全球範圍內的合作前景持樂觀態度。中企通信高品質、高可靠性的綜合性"雲網安"方案，將助力諾為泰更好的將科技潛能轉化為業務價值，在全球醫藥產業道路上行穩致遠。 參考資料

[1] 《醫藥研發外包服務市場研究報告》，來源：弗若斯特沙利文 文章來源：中國IDC圈 關於諾為泰

諾為泰（Novotech）立足亞太、面向全球，是專業的生物技術合同研究組織(CRO)。諾為泰是家包含實驗室、I期臨床中心、藥物開發諮詢服務和專業FDA法規服務的臨床CRO，擁有超5000項臨床項目經驗，包括I期至IV期臨床試驗。諾為泰專注於服務在亞太、美國與歐洲等地進行臨床試驗的生物技術客戶。諾為泰目前在全球34個辦公地點共擁有3000多名員工。 關於中企通信

中企網絡通信技術有限公司（簡稱"中企通信"或"CEC"）是中信成員企業。憑藉扎實的全球市場經驗、多行業應用、客戶實踐以及技術實力，結合廣泛的ICT資源覆蓋、專業的本地化服務、優質的技術解決方案，中企通信為「一帶一路」及全球化企業打造綜合數智解決方案，滿足千行百業ICT服務需求。 請瀏覽www.china-entercom.com獲取更多資訊。 中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據、物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。 請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢：

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(852) 2170 7536

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