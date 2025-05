交易寶助力香港盛事經濟及亮相InnoEX 2025

香港, 2025年5月16日 - (亞太商訊) - 金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司(「交易寶」或「PCG」)與旗下成員今年4月取得多項進展,並積極以創新支付技術賦能香港科創及盛事經濟發展。PCG旗下電子支付服務商BBMSL榮獲「經一品牌大獎2025 - 最佳電子支付服務供應商」殊榮;收單業務品牌 Yedpay繼續支持本地不同盛事,包括青衣戲棚2025、2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽等;另一初創業務、亞洲首家開發前沿支付處理系統A3A則受邀參加香港國際創科展2025(InnoEX 2025)及2024香港資訊及通訊科技獎(金融科技)交流活動。 BBMSL引領電子支付創新,榮獲業界肯定 自2024年12月正式成為 PCG 集團成員以來,BBMSL持續為本地支付生態帶來革新發展。憑藉「Payment Beyond Imagination」理念及「商戶優先」策略,BBMSL最近獲《經濟一週》頒發「經一品牌大獎2025 - 最佳電子支付服務供應商」殊榮,充分肯定了BBMSL為中小企商戶提供創新、安全支付解決方案的卓越表現。 業界活動方面,PCG於4月8日成為香港貨品編碼協會(GS1 HK)會員週年晚宴2025的金贊助機構之一,BBMSL團隊更代表PCG在現場展示最新電子支付方案,並與超過500名業界精英交流及探討合作機會。 此外,BBMSL於4月13日成為InnoEX 2025舉行的IOT Data Hackathon 2025頒獎典禮的支持機構之一,見證年輕業界精英將物聯網數據應用於智能商業及智能生活的創新實踐。 近期,BBMSL獲得Capital資本平台的報導,重點介紹PCG與BBMSL的策略性整合如何重塑支付新生態。透過與A3A整合,BBMSL成功將支付效率提升25%,並憑藉PCG卡組織認可收單機構的優勢,優化流程與資金安全保障。展望未來,BBMSL與PCG將繼續攜手推動香港電子支付發展,邁向深度服務的新階段。 完整報導詳見:https://www.capital-hk.com/column/blogger-AvyYu-20250424 Yedpay支持盛事經濟,推動無現金支付發展 Yedpay持續推動香港無現金社會發展,近期成功支持多項本地盛事,彰顯電子支付科技的多元應用價值。體育盛事方面,Yedpay於3月28至30日為2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽提供電子支付服務,讓現場觀眾體驗流暢的無現金交易。文化活動方面,Yedpay在4月9日至13日期間為青衣戲棚2025現場遊戲攤位提供全方位的電子支付服務,包括信用卡機及二維碼支付方案,讓市民及遊客在體驗傳統戲棚文化的同時,享受現代支付科技帶來的便利。 此外,Yedpay還在同月舉行的Coldplay及謝霆鋒演唱會中提供電子支付服務,讓樂迷能盡享快捷交易,與香港共建智慧城市。 A3A獲邀參與InnoEX 2025及2024香港資訊及通訊科技獎(金融科技)交流活動 PCG旗下成員A3A憑藉其創新的金融雲解決方案,於去年榮獲「2024香港資訊及通訊科技獎:金融科技獎」殊榮。今年4月,A3A受邀參與兩項重要創科活動,展現其在支付科技領域的領導地位。 在4月13至16日舉行的InnoEX 2025上,A3A獲香港數字政策辦公室 (DPO) 邀請參展,展示其獲獎的支付處理創新技術及分享未來發展規劃。展會期間,A3A團隊與眾多業界專家進行深度交流,探討支付科技的未來發展趨勢,並建立寶貴的合作關係。 同月,A3A應亞洲金融科技師學會 (IFTA) 邀請,出席2024香港資訊及通訊科技獎(金融科技)交流活動暨 2025年度啟動典禮,並在會上重點分享業務策略方向,包括A3A如何重新定義電子支付與安全數據生態系統,未來計劃加速雲端支付處理平台的發展與市場應用。 這些重要參與不僅彰顯了PCG的技術實力,也為未來發展奠定了堅實基礎。未來,PCG將繼續與企業成員提升支付解決方案,提供更安全、高效的支付服務體驗,推動香港無現金城市的願景。 關於交易寶有限公司

交易寶有限公司(「交易寶」或「PCG」)是一家創新且領先的支付科技公司,業務遍及新加坡、香港及亞太地區。成立於2016年,PCG已發展成為一家收單機構,擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務,而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統,這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程,還為用戶提供實時交易數據和洞察。作為收單處理商,PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台,為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港,放眼全球」的策略,以尖端的金融科技賦能商戶,助力全球支付生態實現高質量發展。欲查詢更多資料,請瀏覽網站:https://www.yedpay.com/zh/ 如有傳媒垂詢,請聯絡: 交易寶有限公司

