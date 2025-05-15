TruMerit 讚揚世界衛生組織發布《世界護理現況報告》



宾夕法尼亚州费城, 2025年5月16日 - (亞太商訊) - TruMerit™（前身為 CGFNS International）歡迎世界衛生組織本週發布《世界護理現況報告》，該報告是自新冠疫情以來，首次對全球護理領域進行的全面評估。 該報告強調，在疫情過後以及面對經濟不確定性、氣候變遷影響和持續的健康不平等情況下，強化全球護理能力已成為當務之急。報告警告，全球醫療人力短缺問題將持續惡化，預計到2030年將達到1,100萬人的缺口，這將迫使各國必須從根本上改變對醫療人力規劃與投資的思維模式。 TruMerit 總裁暨執行長 Peter Preziosi 博士曾參與指導本報告撰寫的世界衛生組織指導委員會。他強調雖然這項挑戰迫在眉睫，但也提供了運用護理力量來解決不平等、強化醫療服務與全球醫療品質的契機。 Preziosi 表示：「對此報告，醫療領域的非政府組織應將『協作』作為核心理念，與彼此、與專業學會以及以病患為中心的組織共同努力，追求真正的社會影響力。我們需要支持嶄新的方法，認可護理人員——全球醫療人力中人數最多的群體——在推動初級照護、韌性醫療體系以及全民健康覆蓋方案中所扮演的關鍵角色，以優化每個國家人民的健康。」 他補充說：「正如報告所指出的，全球近80%的護理人員集中在僅覆蓋全球一半人口的國家中。這是全球護理人力的重大失衡，必須加以解決。我們可以透過擴大全球高品質護理教育與跨境職涯發展的方式，讓世界各地的護理人員發揮他們的潛能，進而改善這一狀況。」 Preziosi 也指出了報告中強調的幾項重要機會： 護理主導照護模式的擴展已取得顯著進展，目前已有超過60%的國家引進了高階實務護理（Advanced Practice Nursing）。透過強化在地化與專業化的照護，這些模式已被證實能提供具成本效益的醫療服務，並為擴大全民健康覆蓋與醫療平等提供可行的解決方案。

全球護理專業正變得更加專業化與成熟，目前已有80%的護理人員達到「專業」等級。Preziosi 指出，下一個挑戰是確保這些專業護理人員能充分發揮其受訓所具備的能力，而這需要各國的法規架構加以強化與現代化，以反映更新後的執業範疇與相關的持續專業發展需求。

此外，數位健康工具的廣泛應用也正在將專業諮詢服務帶到偏遠地區，其中包括遠距醫療與人工智慧驅動的應用。這些創新方式在提升可及性、彌補照護差距、活化護理教育，以及改善效率、可近性與醫療成果方面展現出極大潛力。 針對報告中強調的這些以及其他機會，Preziosi 表示樂觀，認為當前由護理人力短缺及其他因素所帶來的嚴峻挑戰是可以被克服的。 他說：「當照護提供者被賦予知識、工具與靈感，能在其專業中追求卓越時，他們就能引領我們解決當前與未來的醫療挑戰。」 點此查看《世界護理現況報告》。 關於 TruMerit TruMerit 是全球領先的醫療人力發展機構。前身為 CGFNS International，該組織擁有近 50 年歷史，致力於協助護理人員與其他醫療工作者——以及負責發照與聘用的機構——在尋求在美國及其他國家執業許可時，驗證其教育背景、專業技能與實務經驗，促進其職涯流動性。作為 TruMerit，該機構的使命已擴展為建立符合全球快速變遷健康需求的人力資源能力。透過旗下的全球健康人力發展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推動以實證為基礎的研究、思想領導與倡議，支持各項醫療人力發展方案，包括全球認可的執業標準與認證，藉此強化醫療工作者的職涯發展途徑。 联系信息

David St. John

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