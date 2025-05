Thursday, 15 May 2025, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 USPA Global Licensing Inc. 全球運動品牌 U.S. Polo Assn. 在阿根廷推出男裝系列

佛羅里達州西棕櫚灘,2025年5月15日 -(亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會(USPA)的官方品牌,現自豪地宣佈,與品牌合作夥伴 Incom S.p.a. 和 Sur Pacifico S.A. 一同進軍阿根廷市場。此舉進一步提升了這個數十億美元品牌的全球影響力,並將 U.S. Polo Assn. 的版圖擴展至另一個新興且令人興奮的市場。 這一全球運動品牌在阿根廷的佈局將聚焦於一片歷史悠久的土地,在那裡馬球運動不僅廣受歡迎,而且深深植根於當地文化之中。U.S. Polo Assn. 將於2025年6月推出男裝系列,涵蓋經典款式,如馬球衫、梭織襯衫、T 恤、長褲、牛仔褲、針織衫與夾克等。 「與 Incom S.p.a. 和 Sur Pacifico S.A. 合作,將 U.S. Polo Assn. 品牌首次帶入阿根廷——這個擁有深厚馬球傳統與優秀消費者的國家——是一個重要的里程碑,」負責管理與監督 U.S. Polo Assn. 全球品牌營運的 USPA Global 總裁兼執行長 J. Michael Prince 表示。「這一機會有望使 U.S. Polo Assn. 成為整個市場上最具影響力的運動風格品牌之一。」 Sur Pacifico S.A. 是一家成立於1985年的阿根廷公司,憑藉紮實的商業與品牌背景,在紡織服裝市場中站穩腳跟。公司最初專注於男裝與童裝,近年來也拓展至女裝領域。自1992年起,Sur Pacifico S.A. 一直是 Mistral 品牌的獨家授權商。Mistral 是一個源自荷蘭、最初專注於水上運動(尤其是衝浪)的品牌。該公司還經營兩個國際品牌:Brooksfield 和 Royal Enfield Apparel。 「Incom 很高興能在阿根廷找到像 Sur Pacifico S.A. 這樣具策略性的合作夥伴,他們與我們的價值觀一致,使我們能夠將 U.S. Polo Assn. 品牌引入這個與馬球運動有深厚歷史淵源的市場,」Incom 執行長 Lorenzo Nencini 表示。「這項獨特的合作將幫助我們接觸到新的、充滿熱情的消費者,並進一步強化 U.S. Polo Assn. 在體育領域的真實連結,完美融合品牌的傳承與阿根廷在此運動中的卓越表現。」 關於 INCOM S.P.A. Incom S.p.a. 成立於1951年,總部位於義大利蒙特卡蒂尼泰爾梅(PT),是 U.S. Polo Assn. 品牌服裝部門的授權營運方,同時也在全球生產與分銷多個重要服裝品牌。此外,Incom S.p.a. 亦是義大利國家軍隊與準軍事組織的主要服裝供應商之一,提供制服及使用其專利技術「Float」製成的漂浮功能服裝。自2008年1月起,Incom S.p.a. 即開始在歐洲地區生產並銷售 U.S. Polo Assn. 的男裝、女裝、童裝、內衣與泳裝,銷售表現持續成長。欲了解更多資訊,請造訪:www.incomitaly.com。 聯絡資訊 Paola Varani

HUB PRESS OFFICE

paolavarani@hubcomm.net Laura Varani

HUB PRESS OFFICE

lauravarani@hubcomm.net Stacey Kovalsky

USPA Global 全球公關與傳播副總裁

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 Alesia Lana

Incom S.p.a. 行銷與傳播部門

a.lana@incomitaly.com Camilla Donati

HUB PRESS OFFICE

camilladonati@hubcomm.net 來源:U.S. Polo Assn.



話題 Press release summary



部門 时尚服装, 消费者, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network