第四屆「國際醫療健康周」凸顯香港醫健創新優勢



香港, 2025年5月15日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局 (香港貿發局) 策動的第四屆「國際醫療健康周」將於5月26日至6月15日舉行，當中備受矚目的兩大旗艦活動將同步展開：由香港特別行政區政府及香港貿發局合辦的亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH）將於5月26至27日假灣仔香港會議展覽中心舉行；而由香港貿發局主辦、香港醫療及保健器材行業協會協辦的香港國際醫療及保健展（醫療展）將於5月26至28日舉行，致力促進全球醫療健康產業持份者的交流合作，展現香港作為區域醫療樞紐的領先地位。 香港貿發局總裁方舜文表示：「香港作為國際醫療創新樞紐，發揮『超級聯繫人』及『超級增值人』角色，積極推動區域合作，引領醫療健康創新，並加速生物醫藥技術新質生產力的發展。與此同時，人口老化及慢性病等公共健康問題日益嚴重，令全球醫療需求持續攀升。面對這些挑戰，業界正積極擁抱創新科技，推動醫療產業升級轉型。為響應這一趨勢，本屆論壇特別增設『銀髮健康專章』，論壇及醫療展亦聚焦樂齡健康議題和樂齡科技，探討相關技術的最新發展及銀髮市場所帶來機遇。香港貿發局將繼續發揮平台作用，積極促進跨界別協作，支援生物科技、數字醫療及智慧康養等領域的產學研對接。我們期待通過亞洲醫療健康高峰論壇及香港國際醫療及保健展，匯聚環球專家、投資者、企業及業界機構，為亞洲健康產業注入新動能，共同開創醫療產業的未來。」 全球匯智 共塑醫療未來 踏入第五屆，一連兩天的亞洲醫療健康高峰論壇以「全球協作 共創未來」為主題，透過不同環節及ASGH Business Hub展覽專區等豐富內容，展示香港作為亞洲醫療科技樞紐的優勢，為全球醫療健康產業提供一站式交流平台，連結投資者和項目擁有人。大會在公共衞生、醫療技術突破、全球商業合作與投資機會等不同範疇，邀請來自全球醫療衞生領域的政府官員及組織丶科研先驅、投資者及企業領袖分享真知灼見，共同探討醫療產業趨勢與國際間的合作機遇，推動香港、內地以至環球企業在醫健投資及創科領域的深度合作。 開幕環節將由香港貿發局主席林建岳博士致歡迎辭，香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭，並由中華人民共和國國家衞生健康委員會副主任曹雪濤院士作特別致辭。論壇首天早上舉行的「主題環節I」將討論如何塑造更公平及可持續的醫療體系，由香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授作特別致辭，亦會有一眾重量級演講嘉賓共商對策，包括香港科學院創院院長及香港大學教研發展基金主席徐立之教授、香港科技大學校長葉玉如教授、法國大學醫院全國協會主席國際事務特使Frédéric Rimattei、中國醫藥創新促進會副會長吳曉濱博士及世界衞生組織駐華代表Martin Taylor，探討如何透過政策制定與國際協作，推動更公平、包容及具韌性的醫療體系，以應對未來健康挑戰。 隨後，主題環節II將探討全球各界如何攜手合作，應對當前經濟及醫療創新環境，並尋找醫健產業的投資與市場機遇。該環節由第一東方投資集團董事長兼首席執行官諸立力主持，嘉賓包括：DEFTA Partners集團主席兼行政總裁原丈人、香港中文大學內科及藥物治療學系裘槎醫學科學教授黃秀娟教授、田邊三菱製藥株式會社代表董事上野裕明博士及IHH Healthcare Berhad 集團行政總裁Prem Kumar Nair醫生。 在「與環球醫療衞生專家對談」環節，獲頒生命科學突破獎以及大腦研究獎的英國倫敦大學學院（UCL）皇后廣場神經學研究院神經疾病分子生物學講座教授John Hardy教授，將會分享對阿茲海默症等神經退行性疾病未來研究和治療的展望。 論壇首設「銀髮健康專章」探討人口老化的挑戰和機遇 全球正面對人口老化的挑戰，今年論壇特設「銀髮健康專章」，聚焦如何應對老齡化社會帶來的挑戰與機遇。第二日早上的「迎接銀髮海嘯：老年醫學與長壽科技的發展」環節，邀請到香港中文大學賽馬會老年學研究所所長胡令芳教授、安老事務委員會主席李國棟醫生、Apollo Health Ventures聯合創辦人暨創投合夥人Alexandra Bause博士、招商高利澤總經理杜立偉、Cedars-Sinai先進老年治療學中心主任James L. Kirkland教授及Quant Biomarkers行政總裁Sanja Tomovska博士，共同探討老年醫學的科研突破及銀髮市場趨勢與投資機會。 同日，來自世界各地的企業領袖將以「下一波神經科學創新趨勢」爲題，專注討論神經科學的最新趨勢和尖端創新，包括改善柏金遜及其他疾病症狀的方法。此外，InnoHealth Showcase展區亦會展出多個針對高齡社會需求的創新科技項目，為應對人口老化提供智慧化解決方案。 在論壇的其他專題環節，滙豐香港工商金融董事總經理暨商業金融主管區佩君、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官及港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生、香港理工大學高等研究院副院長章偉雄教授及富衛集團醫療保健總監薛慧雅醫生將分別就實現「健康中國2030」與醫健產業高質量發展、數據化醫療，以及醫健產業未來協作新模式，分享真知灼見。論壇亦會涵蓋基因及細胞療法前景、女性健康、中西醫藥結合、癌症治療、孤兒藥與罕見病等醫健業界熱門議題。 大會也首次與香港科技大學合辦以「創造醫療新未來」為主題的兩場專題環節，聚焦人工智能在醫療領域的潛能和創新科技如何推動醫療新突破，演講嘉賓包括騰訊健康總裁吳文達醫生、倫敦帝國學院醫學院副院長（研究）Graham Cooke教授、香港科技大學助理教授陳浩及朱丹青等。 論壇環球投資項目環節連接初創企業與投資者 論壇同時設有環球投資項目對接環節，通過線上線下一對一會議，連接全球各地醫療保健領域的資金和項目，促進與會者洽談合作。潛在投資者包括天使投資者、創業投資者、企業風險投資者、私募基金、家族辦公室等；投資項目涵蓋醫藥、醫療器械與診斷、智慧醫療以及社區健康與保健等行業。 此外，論壇亦設有ASGH Business Hub展覽專區，展示來自13個國家及地區，超過170個醫健產業相關的創新科技企業，包括來自澳洲、泰國、上海及廈門的展團，而InnoHealth Showcase展區中超過70家企業和項目是由創新科技署連同數碼港及六家本地大學牽頭組織，其中不少為獲獎項目。 醫療展匯聚嶄新科技及產品 一站式平台促環球業界合作 第16屆香港國際醫療及保健展將於5月26至28日舉行，以「智慧醫健 創新體驗」為主題，吸引來自13個國家及地區約300家展商參展，除了香港、中國內地、台灣、日本、韓國及匈牙利的展團和展商，亦首度有來自以色列、泰國及英國的展團，以及新加坡、德國、意大利和盧森堡的展商參展。 醫療展為來自世界各地的研發機構、生產商、公營醫療機構、醫院、診所、經銷商和醫療保健專業人員等業內人士提供了一個理想平台，建立環球商貿聯繫，並了解醫療行業的最新發展趨勢。展覽設有多個展區，包括：生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品、初創專區，和香港醫療及保健器材行業協會專屬展區等。 今屆展覽聚焦領先醫療技術、樂齡科技及綠色方案三大範疇，網羅最新醫療健康器械、產品和應用方案，特別是醫學診斷、智慧醫院和數碼健康方案。 有展商利用計算機視覺和人工智能分析患面癱、吞嚥障礙等面頸部功能障礙者的數據，從400多種訓練動作中配對最適合患者的復康方案，供治療師參考和微調；亦有展商帶來用於治療認知障礙的醫療級數碼療法，系統利用人工智能評估患者病情，再度身訂造復康訓練項目；另有展商展出創新醫用手持式子宮檢查儀器，透過分析子宮頸組織預防早產。 此外，首次參展的香港社會服務聯會將帶來樂齡科技和產品，涵蓋的範疇包括復康及行動輔助、支援認知障礙和智能家居。另分別有展商帶來用回收膠樽製成的進食圍兜，及可生物降解的醫療用托盤。 還有多間重量級科研及學術機構參展，包括七家本地大學、香港科技園展團率領的逾30家創科企業，及香港醫療及保健器材行業協會帶來的逾20家醫療企業，展會將積極推動「政、產、學、研、投」協同創新。 醫療展期間將舉辦多項活動，助業界掌握市場最新資訊，當中香港醫療及保健器材行業協會協辦的論壇以「大灣區的醫療科技樞紐」為題，邀得業界專家分享生物醫藥創新的知識產權策略、醫療企業的跨境理財方案、跨境健康數據的發展，及在大灣區推廣醫療科技的成功經驗等。「粵港澳大灣區醫療器械監管與協作發展」論壇將匯聚國家藥品監督管理局醫療器械技術審評檢查大灣區分中心、衞生署及業界專家，探討相關領域的最新發展、管理制度和法規。 今屆展覽將繼續沿用「EXHIBITION+」（展覽+）模式舉行，實體展將於 5 月 26 至 28 日在香港會議展覽中心舉行，環球展商、業界人士和買家可由5月19日起，透過「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台進行洽商，直至 6月 4 日。 除了亞洲醫療健康高峰論壇和香港國際醫療及保健展，「國際醫療健康周」亦包含2025年醫院管理局研討大會等其他精彩活動。 亞洲醫療健康高峰論壇 日期 5月26日至27日（星期一至星期二） 時間 開幕環節將於5月26日上午10時正舉行 地點 香港會議展覽中心展覽廳5FG 香港國際醫療及保健展 日期 5月26至28日（星期一至星期三） 地點 香港會議展覽中心展覽廳3FG

圖片下載：https://bit.ly/3F1aoFp 亞洲醫療健康高峰論壇去年盛況。 亞洲醫療健康高峰論壇邀請到英國倫敦大學學院（UCL）皇后廣場神經學研究院神經疾病分子生物學講座教授John Hardy教授作為主題演講嘉賓。 論壇設置ASGH Business Hub展覽專區，展示超過170個醫健產業相關的創新科技企業，當中超過70家企業和項目是由創新科技署、數碼港及六家本地大學牽頭組織，其中不少為獲獎項目。 香港國際醫療及保健展今年吸引來自13個國家及地區約300家展商參展，首度有來自新加坡、德國、意大利和盧森堡的展商，及來自泰國、英國和以色列的展團參展。圖為去年醫療展盛況。 今屆醫療展設有多個展區，包括：生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品、初創專區，和香港醫療及保健器材行業協會專屬展區等。

相關網頁 國際醫療健康周：https://internationalhealthcareweek.hktdc.com/tc 亞洲醫療健康高峰論壇︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc

論壇議程︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc/programme

論壇講者名單︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc/speaker 香港國際醫療及保健展：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc

精選產品及詳情：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc/product

活動詳情：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/en/intelligence-hub 如欲邀約論壇嘉賓講者進行訪問，請於2025年5月20日或之前，電郵至tleung@yuantung.com.hk ，將有專人聯絡跟進。 傳媒查詢 新聞界如有查詢，請聯絡

圓通財經公關有限公司： 宋柳逸 電話：(852) 3428 5691 電郵：lsong@yuantung.com.hk 梁婉彤 電話：(852) 3428 2361 電郵：tleung@yuantung.com.hk 香港貿易發展局傳訊及公共事務部：

亞洲醫療健康高峰論壇 夏妙婷 電話：(852) 2584 4575 電郵：sharon.mt.ha@hktdc.org 黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.ky.wong@hktdc.org 張敏萱 電話：(852) 2584 4137 電郵：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港國際醫療及保健展 石婉婷 電話：(852) 2584 4537 電郵：kelly.yt.shek@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介

香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



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