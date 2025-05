Wednesday, 14 May 2025, 22:30 HKT/SGT Share: 再獲權威認可!五菱汽車入選標普全球《可持續發展年鑒(中國版)2025》

香港, 2025年5月14日 - (亞太商訊) - 五菱汽車(00305.HK)在ESG領域的出色表現及良好的市場口碑再度獲得業界高度肯定。 5月13日,全球權威評級機構標普全球(S&P Global)在深圳舉辦"ESG投資與可持續未來標普全球Sustainable1論壇暨《可持續發展年鑒(中國版)2025》發佈典禮",五菱汽車從眾多參評企業中脫穎而出,最終入選標普全球《可持續發展年鑒(中國版)2025》。 標普全球企業可持續發展評估(CSA)是一項對企業可持續發展實踐進行的年度評估,也是國際上最具影響力與公信力的企業可持續發展評估之一。該評估通過邀請全球範圍特定企業填寫問卷的形式,從ESG投資的角度衡量企業在治理與經濟、社會及環境三方面的可持續發展能力,全面反映企業可持續發展管理水準。 今年有超過1600家國內企業被納入年鑒選拔範圍,最終約有160餘家中國企業入選。五菱汽車憑藉2024年度在可持續發展方面的出色表現成功入選。這表明公司多年來持之以恆的ESG實踐,獲得了國際權威機構的高度認可。 五菱汽車自2018年以來持續披露ESG報告,介紹公司在企業社會責任及可持續發展方面的努力和成果。從最初的十幾頁,到2024年的接近200頁,五菱汽車不斷增厚的ESG報告,側面反映出公司對ESG工作的重視程度與日俱增。 一直以來,五菱汽車積極響應聯合國可持續發展目標,將可持續發展作為企業戰略的重要組成部分,並將其融入企業日常運營的方方面面。 在汽車零部件業務方面,公司積極推動業務向電動化、輕量化和智能化發展,相關產品已在一系列中高端乘用車中得以應用。 在商用整車板塊,五菱汽車近年來積極推動從傳統汽車領域向新能源汽車業務的轉型,公司制定了清晰的新能源戰略目標:逐年提升新能源汽車生產和銷售比例,最終實現新能源汽車業務占比超過50%的目標,賦能全球綠色低碳出行。 在生產方面,五菱汽車各生產基地不斷推進綠色轉型步伐,通過應用清潔能源、智能化監管,落實可持續廠房設計等措施,不僅提升了生產效率,也降低了生產過程對環境的影響。在供應鏈方面,五菱汽車已經制定供應鏈ESG計劃,構建綠色供應鏈。 同時,五菱汽車先後與香港中文大學及香港理工大學展開深度合作,圍繞新能源技術研發、智能製造、科研成果轉化及高端人才培養等領域攜手發力,助力汽車產業創新與綠色發展。 除此之外,五菱汽車近年來在生產質量、消費者權益保護、員工福利、鄉村振興等方面多維度發力,持續提升公司ESG水平。此次入選標普全球《可持續發展年鑒(中國版)2025》,是對公司ESG成果的又一次肯定。 此次入選標普全球《可持續發展年鑒(中國版)2025》,不僅是對五菱汽車現有ESG實踐的認可,更是對公司未來可持續發展戰略的鼓舞。五菱汽車將以此為契機,進一步加大在環保、社會責任及企業治理方面的投入,為全球可持續發展貢獻更多中國智慧與力量。



話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network