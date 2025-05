Tuesday, 13 May 2025, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 OMP OMP 的 Unison Planning 通過 SAP(R) 認證,實現與 RISE with SAP S/4HANA(R) Cloud 的整合

比利時安特衛普, 2025年5月13日 - (亞太商訊) - 全球供應鏈規劃解決方案領導者 OMP 今日宣布,其 Unison Planning™ 平台已獲得 SAP® 認證,實現與 RISE with SAP S/4HANA® Cloud 的整合。這一重要里程碑延續了 OMP 長期以來提供 SAP 認證整合的傳統,並確認 Unison Planning 完全支援 S/4HANA 環境,且與 RISE with SAP 相容。 此次整合實現了 SAP 與 Unison Planning 高階供應鏈功能之間的無縫、近乎即時的連接,進一步強化了 OMP 作為複雜規劃環境中值得信賴夥伴的角色。 OMP 產品長 Tom Wouters 表示:「獲得這項認證彰顯了我們對創新及企業級可靠性的承諾。這也證實了我們能夠協助全球企業在數位轉型過程中前行,特別是正在透過 RISE with SAP 遷移至 S/4HANA 的企業。」 OMP 最近再度獲得 Gartner®《供應鏈規劃解決方案魔力象限™》領導者殊榮,這是其連續第十次入選,並在 2025 年獲評為「執行能力」最高的供應商。 OMP 商務與市場長 Philip Vervloesem 補充道:「我們提供的是實實在在的解決方案,背後有著真正的專業實力作為支撐。來自多個產業的客戶,包括多家《財富》500 強企業,已在其 SAP S/4HANA 環境中使用 Unison Planning,並實際獲益匪淺。此項認證可協助正在遷移至 SAP S/4HANA 的公司,將其非 SAP 系統無縫整合至 SAP ERP,為 IT 和業務領導者帶來安心。」 Unison Planning 的主要整合功能包括: 近乎即時擷取與需求、配送、生產規劃及採購相關的主資料與交易資料

規劃結果的增量式同步

無需程式碼的資料選取與內容配置能力

支援與多個 SAP 客戶端進行整合,適用於混合 SAP 架構(如 ECC 與 S/4HANA),對於同時運行多個 SAP 實例的企業尤其有價值 隨著這個獲得 SAP 認證的附加元件的加入,Unison Planning 進一步簡化了部署,並在企業 SAP 環境中強化了互操作性。 SAP 整合與認證中心(SAP Integration and Certification Center, SAP ICC)已認證 Unison Planning 的整合軟體使用標準整合技術與 RISE with SAP S/4HANA Cloud 進行整合。 關於 OMP OMP 透過提供業界最佳的數位化供應鏈規劃解決方案,協助面臨複雜規劃挑戰的企業實現卓越、成長和持續發展。遍布消費品、生命科學、化學、金屬、紙張、塑膠及包裝等多個行業的數百家客戶均受益於 OMP 獨特的 Unison Planning™ 解決方案。 免責聲明 SAP 以及本文所提及的其他 SAP 產品與服務,以及其各自的標誌,均為 SAP SE 在德國及其他國家的商標或註冊商標。請參見 https://www.sap.com/copyright 以獲得更多商標資訊與聲明。本文所提及的所有其他產品與服務名稱均為其各自公司的商標。 聯絡資訊

Philip Vervloesem

Chief Commercial & Markets Officer

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723 來源: OMP



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network