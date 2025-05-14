OMP 的 Unison Planning 通過 SAP(R) 認證，實現與 RISE with SAP S/4HANA(R) Cloud 的整合

比利時安特衛普, 2025年5月13日 - (亞太商訊) - 全球供應鏈規劃解決方案領導者 OMP 今日宣布，其 Unison Planning™ 平台已獲得 SAP® 認證，實現與 RISE with SAP S/4HANA® Cloud 的整合。這一重要里程碑延續了 OMP 長期以來提供 SAP 認證整合的傳統，並確認 Unison Planning 完全支援 S/4HANA 環境，且與 RISE with SAP 相容。

此次整合實現了 SAP 與 Unison Planning 高階供應鏈功能之間的無縫、近乎即時的連接，進一步強化了 OMP 作為複雜規劃環境中值得信賴夥伴的角色。

OMP 產品長 Tom Wouters 表示：「獲得這項認證彰顯了我們對創新及企業級可靠性的承諾。這也證實了我們能夠協助全球企業在數位轉型過程中前行，特別是正在透過 RISE with SAP 遷移至 S/4HANA 的企業。」

OMP 最近再度獲得 Gartner®《供應鏈規劃解決方案魔力象限™》領導者殊榮，這是其連續第十次入選，並在 2025 年獲評為「執行能力」最高的供應商。

OMP 商務與市場長 Philip Vervloesem 補充道：「我們提供的是實實在在的解決方案，背後有著真正的專業實力作為支撐。來自多個產業的客戶，包括多家《財富》500 強企業，已在其 SAP S/4HANA 環境中使用 Unison Planning，並實際獲益匪淺。此項認證可協助正在遷移至 SAP S/4HANA 的公司，將其非 SAP 系統無縫整合至 SAP ERP，為 IT 和業務領導者帶來安心。」

Unison Planning 的主要整合功能包括：

近乎即時擷取與需求、配送、生產規劃及採購相關的主資料與交易資料

規劃結果的增量式同步

無需程式碼的資料選取與內容配置能力

支援與多個 SAP 客戶端進行整合，適用於混合 SAP 架構（如 ECC 與 S/4HANA），對於同時運行多個 SAP 實例的企業尤其有價值

隨著這個獲得 SAP 認證的附加元件的加入，Unison Planning 進一步簡化了部署，並在企業 SAP 環境中強化了互操作性。

SAP 整合與認證中心（SAP Integration and Certification Center, SAP ICC）已認證 Unison Planning 的整合軟體使用標準整合技術與 RISE with SAP S/4HANA Cloud 進行整合。

關於 OMP

OMP 透過提供業界最佳的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業實現卓越、成長和持續發展。遍布消費品、生命科學、化學、金屬、紙張、塑膠及包裝等多個行業的數百家客戶均受益於 OMP 獨特的 Unison Planning™ 解決方案。

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來源: OMP

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