日清食品公佈2025年首季度業績

香港, 2025年5月13日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公布截至2025年3月31日止三個月（「報告期」）之未經審核第一季度財務業績。

報告期內，集團錄得收入1,071.9百萬港元，較2024年同期的963.0百萬港元增加11.3%。毛利按年上升8.5%至376.1百萬港元，主要受銷量增長所帶動，毛利率達35.1%。公司擁有人應佔溢利錄得110.0百萬港元，按年下降6.7%；經調整EBITDA則按年增長9.2%，至201.5百萬港元。

來自香港及其他地區業務的收入增加15.2%，此乃因各地區麵類業務的穩健表現，以及韓國和澳洲的非麵類業務恢復增長和併入所致。中國內地業務收入增加9.1%，主要由於集團努力拓展內陸地區的銷售以及中國內地保持上升勢頭所致。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「集團的增長勢頭從2024年下半年持續至今年首季，各地區的營運表現平穩，核心麵類業務及中國內地的銷售表現尤為強勁。此外，集團致力擴張海外市場，提升了集團業務的適應力和韌性，增強了集團的競爭優勢，並持續為客戶及股東創造價值。」

有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他地區開展業務，包括越南、台灣、韓國及澳洲市場。

日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。

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