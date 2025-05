Friday, 9 May 2025, 15:59 HKT/SGT Share:

來源 B.Duck Semk Holdings International Limited 小黃鴨德盈雙軌並進戰略升級:打造「世界級IP文旅標竿」開創「AI智能互動新藍海」

香港, 2025年5月9日 - (亞太商訊) - 小黃鴨德盈控股國際有限公司(「小黄鸭德盈」或「集團」或「B.Duck 小黃鴨」),股份代號:2250)欣然公佈兩項戰略升級重大進展:與貴州黃果樹旅遊區達成十年期合作,開發全球首個B.Duck小黃鴨主題漂流文旅項目;同時正式進軍AI大模型領域,成立合資公司開發智能IP產品。上述戰略升級將進一步豐富集團以創新驅動IP生態發展的多元化業務佈局,促進商品零售、生態文旅及遊戲文娛三大業務的協同發展。透過「IP+文旅」與「IP+科技」的雙輪驅動模式,持續強化IP生態系統的協同效應,為長期穩健發展注入新動能。 黃果樹攜手小黃鴨,打造 「世界級景區 + 國民 IP」 的標桿 集團旗下全資附屬公司與貴州黃果樹旅遊區相關方正式簽署合作協議,共同開發運營「貴州黃果樹小黃鴨主題漂流項目」。集團將通過小黃鴨B.Duck品牌全方位賦能該項目的規劃設計、經營配套及周邊產品銷售,合作期限為十年(2025年5月1日至2035年4月30日)。此次合作不僅是集團「IP+全產業鏈」戰略的重要里程碑,更是打造兼具娛樂價值與永續發展的IP文旅新生態之關鍵佈局。 (黃果樹x B.Duck小黃鴨多彩漂流樂園 聯名視覺) (黃果樹小黃鴨主題漂流項目簽約現場) 作為國內首條IP主題漂流項目,「黃果樹×B.Duck小黃鴨多彩漂流樂園」由中國原創第一IP B.Duck小黃鴨與世界級文化名片黃果樹風景名勝區強強聯手打造,將於2025年6月1日正式開園。此漂流項目選址於天星橋景區出口至郎宮半島碼頭,全長4.2公里,漂流時長約1至1.5小時,創新融合「自然奇觀+國民IP+沉浸式多元業態」,遊客可體驗漂流、美食、樂園、露營及樹屋住宿,獲得全方位遊玩享受。項目突破傳統漂流季節限制,提供「玩在黃果樹、住在黃果樹」的完整體驗,成為景區新名片,實現從靜態山水到動態體驗的飛躍。 此外,為推進文旅業務戰略布局,集團已成立小黃鴨德盈文旅(深圳)有限公司,以「IP+全產業鏈」模式深耕文旅業態,重點發展「中型文旅項目+小型遊樂項目」。五一期間,位於深圳萬象前海的B.Duck小黃鴨城市樂園歡樂開園、熱鬧非凡,占地2000㎡的戶外街區,集合了6項主題動力遊戲、3項裝置打卡點以及人偶巡演等活動,線上線下反響熱烈,社交媒體推薦筆記超5萬篇,假期5天即錄得營收近50萬元人民幣。小黃鴨城市樂園同步與位於萬象前海的B.Duck潮玩快閃店、位於前海石公園的趴趴鴨充氣樂園有效聯動,形成了多維的消費娛樂體驗,進一步提升品牌曝光及認知。未来通過整合AI、元宇宙等創新技術,集團將持續深化與各地文旅項目合作,構建「IP授權+規劃設計+EPC建設+運營管理」的全鏈條能力,致力於打造全球領先的IP文旅生態圈,打造一個「Playful World」。 (萬象前海B.Duck小黃鴨城市樂園遊樂設施) (萬象前海B.Duck小黃鴨城市樂園戶外街區) 小黃鴨融合AI 科技,開拓「數字內容 + 智能交互」新藍海 2025年4月28日,集團全資附屬公司與馬克數創(深圳)文化發展有限公司、賈珂先生及呂行遠先生簽訂合資協議,共同成立專注於開發及銷售基於IP矩陣的AI大模型智慧產品的合資公司。根據協議,集團以現金出資人民幣275萬元,持有合資公司部分股權。此次合作標誌著集團正式進軍AI智慧產品領域,將B.Duck小黃鴨IP與前沿人工智慧技術深度融合,開拓智慧化IP產品新賽道。 小黃鴨德盈近年來積極擁抱AI技術變革,自2023年末成立AIGC專案小組以來,已成功應用Deepseek、ChatGPT、Midjourney等多模態大模型,大幅提升IP孵化、設計產出和商品規劃效率。新成立的合資公司將專注於開發與B.Duck小黃鴨IP形象高度契合的AI智慧產品,涵蓋智慧硬體、互動軟體等多個類別。透過整合集團強大的IP資源與合作夥伴的技術優勢,合資產品將實現從研發設計到通路銷售的全鏈條運營,為消費者帶來全新的智慧化IP體驗。 展望未來,集團將持續加大在AI領域的投入力度,重點佈局三個方向:一是深化AI大模型在IP內容創作中的應用,提升內容產出效率;二是拓展智慧硬體產品線,開發更多具有互動功能的AI+IP產品;三是建構智慧化IP生態體系,透過技術賦能提升IP商業價值。相信AI技術的引進將為傳統IP業務注入新動能,開創「IP+科技」的創新發展模式。 小黃鴨德盈董事會主席許夏林先生表示:「黃果樹項目將成為『IP+文旅』的標杆;AI合資公司的成立標誌著集團正式邁入『IP+科技』新紀元。未來,我們將持續強化『IP授權、商品零售、生態文旅、遊戲文娛』四大板塊的戰略協同,透過科技賦能提升各業務線的運營效率與商業價值。我們正加速構建『IP創作-智能產品-場景運營』的全產業鏈生態,以創新驅動中國原創IP產業升級,為股東創造長期可持續的回報。」 關於小黃鴨德盈控股國際有限公司 小黃鴨德盈控股國際有限公司是一家主要從事角色知識產權業務的投資控股公司。集團自 2005 年創立明星 IP「B.Duck 小黃鴨」以來,在 IP 各類授權及運營上擁有豐富經驗。以「Make a Playful World」為核心願景,集團著力於 IP 實景文旅、互聯網文娛、商品零售、跨境出海等業務增長點,實現授權品類、商品企劃、銷售渠道、供應鏈、業務板塊的優化整合,小黃鴨德盈不斷深化 IP 商業化生態圈建設,致力打造 B.Duck 成為「全球快樂符號」,推動「Make A Playful World」的使命落地。 傳媒查詢:

ALL WELL MANAGEMENT LIMITED 電話 電郵 (852) 3476 2920 ir.allwell@gmail.com



