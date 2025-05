英國認證「保護者號」為首個同類遠程操控飛行器

聖地亞哥,2025年5月9日 - (亞太商訊) - 英國軍事航空管理局(Military Aviation Authority)已向英國皇家空軍的「保護者」RG Mk1無人機(亦稱為MQ-9B)頒發了軍用型號認證(Military Type Certificate,MTC),確認其通過了嚴格的適航性評估,並認證其在無地理限制條件下,包括在人口稠密地區上空飛行是安全的。該決定於4月29日作出,為大型無人飛行系統中首個獲得此類認證的里程碑事件。這不僅是英國的一項重大成就,也標誌著無人飛行系統技術的一個分水嶺。通用原子航空系統公司(GA-ASI)也因此成為首家嚴格遵守STANAG 4671(北約無人飛行系統適航性標準)而獲得MTC的大型無人機製造商。 自2014年1月MQ-9B項目啟動以來,獲得MTC一直是GA-ASI的目標。公司在原有MQ-9A無人系統平台的基礎上,加入了性能增強功能,並確保新設計符合STANAG 4671第二版的適航性要求。為了滿足這些嚴苛標準,該機型加入了許多其他大型無人機所不具備的改進,例如防雷保護、防火系統、防結冰系統,以及具有疲勞與損傷容限能力的模組化設計方法。所有飛行關鍵軟體均嚴格遵循Do-178/254標準開發,任務軟體與飛行關鍵軟體被嚴格隔離。這些設計不僅確保了飛行器的適航性,也顯著提升了其可靠性和作戰靈活性,遠超其他無人飛行系統。 GA-ASI首席執行官林登·布魯(Linden Blue)表示:「為MQ-9B取得MTC認證是公司上下艱苦努力的成果,是具有里程碑意義的重大成就。我們在過去11年中投資超過5億美元,研發符合北約嚴格適航標準的無人飛行器。這包括製造三架飛行測試機,開展了符合Do-160和軍用標準的全組件與系統級環境測試(在埃爾金和帕克斯河基地),進行了全尺寸靜態機體測試以驗證地面和飛行極限載荷,還完成了鳥擊測試、冰雹防護測試及涵蓋三個壽命週期(3 × 40,000飛行小時 = 總計120,000小時)的全尺寸疲勞測試。我們的工程團隊編寫了超過14萬頁的詳細技術資料,以驗證MQ-9B符合所有要求。我為團隊取得這一傑出成果表示祝賀,也知道我們的客戶迫切需要這樣的型號認證,以便他們的飛行任務能夠順利進入民用空域。」 英國皇家空軍目前仍在接收新的「保護者」無人機,這些飛機將部署在英國北部的沃丁頓皇家空軍基地(RAF Waddington)。在已訂購的16架中,英國目前已接收了10架。 「獲得同類首個軍用型號認證,是多年奉獻與堅持不懈的成果,充分展現了所有相關人員的辛勤付出。作為首個獲得『保護者』航空系統MTC的單位,我深感榮幸。」英國皇家空軍組長尼爾·維納布爾斯上校(Gp. Capt. Neil Venables)表示,他也是「保護者」型號適航負責人及型號證書持有者。 MQ-9B是目前全球最先進的中空長航時無人飛行系統。該機型包括SkyGuardian®、SeaGuardian®兩個版本,以及由英國皇家空軍操控的「保護者」。 除了英國,通用原子航空系統公司(GA-ASI)還收到了來自比利時、加拿大、波蘭、日本海上保安廳、日本海上自衛隊、台灣、印度以及美國空軍(用於支援特種作戰司令部)的MQ-9B訂單。MQ-9B也曾參與多項美國海軍的軍事演習,包括「北方之鋒」(Northern Edge)、「綜合戰鬥問題」(Integrated Battle Problem)、「環太平洋演習」(RIMPAC)和「艦隊聯合演練」(Group Sail)。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計和製造成熟可靠的遠端駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光和相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過800萬飛行小時,提供具備長航時和任務能力的航空平台,並整合感測器和數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司還研發多種感測器控制和圖像分析軟體,提供飛行員培訓及支援服務,並開發超材料天線。 更多資訊,請造訪:www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

