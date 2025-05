2025年 Aster守護者全球護理獎公佈十大入圍決賽選手，逾10萬人報名參賽

來自199個國家的護理人員共提交了超過10萬份報名申請——相比第三屆的78,000多份報名,增長了28%。

入圍的10位決賽選手之一將獲得最終大獎頭銜及25萬美元獎金。

這些決賽選手是通過嚴格的評審流程選出的,由專業評審團和終審評審團共同領導。整個評審過程由指定的「流程顧問」安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)獨立監督。 杜拜,阿聯酋,2025年5月8日 - (亞太商訊) - Aster DM Healthcare 今日宣布第四屆 Aster 守護者全球護理獎(Aster Guardians Global Nursing Award)十強入圍名單。該獎項旨在表彰全球護理人員的卓越貢獻,獎金高達25萬美元,享有國際聲譽。此次共有來自199個*國家的10萬多名護士報名,創下歷史新高。入圍的十位決賽選手是通過由專家評審團與終審評審團領導的嚴格評審流程選出,整個評審過程由指定的「流程顧問」安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)獨立監督。 2025年度十強入圍者包括:Catherine Maree Holliday(瑞士 社區回應中心)、Edith Namba(巴布亞新幾內亞 芒特哈根省醫院)、Fitz Gerald Dalina Camacho(阿聯酋 Mediclinic City 醫院)、Dr. Jed Ray Gengoba Montayre(中國香港 香港理工大學)、Dr. Jose Arnold Tariga(美國 Insight Global Health)、Khadija Mohamed Juma(肯亞 Tudor 郡立醫院)、Maheswari Jaganathan(馬來西亞癌症研究中心)、Naomi Oyoe Ohene Oti(迦納 Korle-Bu 教學醫院)、Dr. Sukhpal Kaur(印度 PGIMER)、Vibhaben Gunvantbhai Salaliya(印度 心理健康醫院)。了解更多入圍者詳情,請訪問官方網站:[https://www.asterguardians.com/](https://www.asterguardians.com/) Aster DM Healthcare 創辦主席 Dr. Azad Moopen 表示:「這十位入圍者展現了非凡的奉獻精神、專業技能和仁愛之心。他們是從第四屆護理獎超過10萬份報名中脫穎而出,不僅是醫護人員,更是推動變革的領袖,積極影響著他們所服務的社區。通過本獎項,我們向他們改善全球生命品質的熱情與承諾致敬。」 第四屆 Aster 守護者全球護理獎不僅將向最終獲獎者頒發25萬美元大獎,還將為其他九位入圍者頒發榮譽與獎勵,以表彰他們的卓越貢獻。最終評審階段將包括與終審評審團成員的訪談,評審團由多位國際醫療衛生領域的傑出專家組成,包括:Sheila Tlou 教授:全球愛滋病預防聯盟聯合主席,非洲國家瘧疾聯盟特別大使,波札那;James Buchan 教授:雪梨科技大學 WHO 合作中心兼職教授,《人力資源與健康》期刊名譽主編;Dr. Peter Carter:OBE 勳章獲得者,英國中北倫敦國家醫療服務體系(NHS)及英國皇家護理學院前首席執行官,現為獨立醫療顧問;Dr. Niti Pall:國際糖尿病聯盟候任主席,AXA EssentiAll 高級顧問,法國;Harbr 董事會主席及 Health4all Advisory 董事總經理,英國;Vishal Bali 先生:亞洲醫療控股公司執行主席,TPG Growth 高級顧問,印度新生兒基金會理事會成員。 最終階段還將結合公眾投票與終審評審團訪談,最終獲獎者將於2025年5月26日在阿聯酋杜拜舉行的盛大頒獎典禮上正式揭曉。*根據 worldbank.org/country 提供的數據。 關於 Aster DM Healthcare FZC(海灣合作委員會地區) Aster DM Healthcare 由 Dr. Azad Moopen 於1987年創立,是一家領先的一體化醫療服務提供商,在海灣合作委員會(GCC)五國及約旦均有強大布局。Aster 始終致力於實現「提供可及且高品質醫療服務」的願景,涵蓋從基礎醫療到四級專科醫療服務,秉持「我們將用心對待您」(We’ll Treat You Well)的承諾。其完善的一體化醫療服務體系包括:GCC 地區15家醫院、122家診所及313家藥局,涵蓋社會各階層,旗下營運三大品牌:Aster、Medcare 與 Access。Aster 也不斷適應患者不斷變化的需求,於線上線下通路均提供優質醫療服務,代表性成果即為推出中東地區首個醫療超級應用程式——myAster。 關於 Aster DM Healthcare Limited(印度) Aster DM Healthcare Limited 是印度最大的醫療服務提供商之一,在基礎、二級、三級及四級醫療領域均具備強大影響力。其在印度五個邦共營運19家醫院(合計5,128張病床)、13家診所、203家藥局(由 Alfaone Retail Pharmacies Private Limited 以品牌授權方式營運)、254家實驗室與病患服務中心。公司向各利益相關方傳遞一個簡明卻有力的承諾:「我們將用心對待您」(We’ll Treat You Well)。 如需了解更多資訊,請聯繫: Lavanya Mandal

公關與內部溝通主管

Aster DM Healthcare

電話:+971 528126577

電郵:lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com Udhayan Sasidharan Nair

公關與溝通經理

Aster DM Healthcare

電話:+971 508850520

電郵:udhayan.nair@asterdmhealthcare.com 附錄/編輯說明 —— 2025年Aster守護者全球護理獎十大入圍者包括: Catherine Holliday,瑞士社區回應中心(Centre for Community-Driven Response): Catherine Holliday 創立了「社區回應中心」(CCDR),致力於將病患體驗確立為衛生政策的核心支柱,與臨床證據和經濟效益並重。她開發的 PEEK 協議(個人體驗、期望與知識)建立了全球最大規模之一的患者體驗資料庫,已收集超過2000份訪談數據,為多個國家製定醫療戰略提供參考,推動患者在自身護理中扮演主動角色。她也首創了「路徑專業護理師服務」(Pathways Specialist Nurse Service)——一個由護理師主導的遠距醫療模式,面向弱勢、危機受影響及偏遠社區,提供分診、評估和健康教育服務。她的創新模式重新定義了護理領域的遠距醫療服務,顯著改善了低資源環境中殘障人士、心理健康患者及慢性病患者的就醫可近性。 Catherine 曾獲多項國際榮譽:被世界衛生組織評選為「100位傑出女性護理師與助產士領袖」(2020年)獲得澳洲衛生部長頒發的「護理先鋒獎」(2022年)榮獲澳洲初級醫療護理護理師協會「總統終身貢獻獎」(2024年) Edith Namba,巴布亞紐幾內亞 芒特哈根省醫院(Mount Hagen Provincial Hospital)Edith Namba 是一位勇敢的護理領導者,27年來在提升患者護理、推動公共衛生項目及應對性別暴力方面做出了關鍵貢獻。她在霍亂爆發及性別暴力危機中所目睹的緊迫需求,促使她發起系統性變革:率先為性侵倖存者建立緊急救護體系,在偏遠地區試點設立家庭支持中心(Family Support Centres),並培訓醫護人員提供全人照護。她的行動不僅減少了可預防的傷害,也推動了性別平等發展,改變了人們對醫療領導的認知——不是坐在辦公桌後發號施令,而是在危機與社區中迎難而上。 Edith 也因其在反性別暴力志願行動中的卓越表現,獲得了巴布亞紐幾內亞諮詢與監測委員會(CIMC)的表彰。 Fitz Gerald Dalina Camacho,阿聯酋 Mediclinic City 醫院 Fitz Gerald Dalina Camacho 是一位護理教育者,秉持著「優質安全護理始於護士賦能與專業培訓」的信念。他在中東地區多家醫院積極推動安全流程與教育系統的革新,成效顯著。他的主要項目包括:與美國心臟協會合作成立“生命支持培訓中心”(Life Support Training Center), 設計並推行“持續醫學教育計劃”(CME Program), 開發成人與兒科護理技能提升項目這些計劃結合了實踐創新與國際標準。他的平等理念也超越醫院界限,積極參與對弱勢社區的教學與志工服務,展現出護理專業的社會擔當。 Dr. Jed Ray Gengoba Montayre 中國香港特別行政區香港理工大學-循證實踐與醫療政策研究中心(Centre for Evidence-Based Practice for Healthcare Policy)Dr. Jed Ray Gengoba Montayre 是一位享譽全球的老年病學專家、研究人員及政策影響者,其研究人員推動了老齡化照顧系統和照顧者支持性變革系統的全球保護系統。他主導了多項由世界衛生組織(WHO)委託的項目,包括一項關於社區友好型老齡化干預措施的全球評估,成果被納入 WHO 的“友善老齡框架”,以及在公共衛生緊急事件中提昇科學素養策略的關鍵分析報告。他在護理教育上的開創性貢獻之一,是創設跨學科課程《老齡、福祉與永續發展碩士課程》(Master of Ageing, Wellbeing, and Sustainability),重塑了未來衛生領導者的培養方式。他的研究與數位創新(例如為社會孤立長者打造的遠距照護服務)不斷推動跨國界的包容性、實證照護模式發展。他曾獲得多項國際殊榮,包括:美國國家老年護理卓越中心(National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence)頒發的“傑出老年護理教育者獎”(2021年),澳大利亞西悉尼大學“副校長卓越研究獎”(2022年,早期研究類), 新西蘭“年度傑出年輕護士獎”(2016年)。 Dr. Jose Arnold Tariga ,美國 Insight Global Health: Dr. Jose Arnold Tariga 是一位變革性的護理教育者與全球健康倡導者,其使命源於自身早期經歷——作為一名受過高等教育、卻非西方背景的護士,初入美國醫療體系時面臨偏見與挑戰。他將逆境轉化為動力,創立了開創性的「國際護理實務轉接計畫」(International Transition to Practice Program, ITPP),該模式現已成為國際受訓護理師在臨床實踐、文化融入與溝通技巧方面的重要過渡方案。在 COVID-19 疫情期間,他設計了快速技能提升模組,並持續推動解決護理教育中的結構性不平等問題。他的工作不僅提升了業界標準,也提高了護理師留任率,並擴大了教育與執業的機會。在赴美前,他在阿聯酋工作超過9年,為多個機構的醫護人員提供教育與培訓,其講座與工作坊曾獲阿聯酋衛生部認可。 Khadija Mohamed Juma, 肯亞 Tudor 郡立醫院: Khadija Mohamed Juma 是一位肯亞護理師及社會創新者,憑藉其科技平台「RedSplash」徹底革新了捐血服務的可近性。僅在五年內,她已主導超過500場捐血活動,收集超25,000單位血液,挽救約75,000條生命,徹底改變了肯亞在緊急醫療中的輸血機制。她開發的「智慧捐血者搜尋」App 能即時將捐血者與病患精準匹配,不僅打破了文化禁忌,也成功動員了超過500名志工參與。Khadija 曾獲英聯邦青年獎(Commonwealth Youth Awards)表彰,並被多家國際媒體報導。她以社區為核心的大膽實踐,正在重新定義非洲未來醫療服務的可近性與包容性。 Maheswari Jaganathan 馬來西亞 Cancer Research Malaysia(馬來西亞癌症研究中心): Maheswari Jaganathan 是馬來西亞全國公認的腫瘤護理領袖,開創了該國“患者導航計劃”(Patient Navigation Program),該計劃已成功覆蓋4,700多名新確診乳腺癌患者,顯著彌合了在可及性與公平性方面的關鍵確診差距。該計劃目前已在馬來西亞多家醫院推廣實施,不僅提供臨床支持,也整合了財務、法律與情感的協助,大幅提升了病患的治療成效。她的工作已獲得世界衛生組織認可,並正重新定義護理作為推動醫療體系變革的重要力量。她計畫設立「東南亞導航學院」(Navigation Academy for Southeast Asia),打造一個聚焦系統變革、人工智慧、行動健康(mHealth)與護理研究的區域性學習與協作中心,進一步鞏固護理人員在醫療轉型中的領導地位。 Naomi Oyoe Ohene Oti, 加納 Korle-Bu 教學醫院, Naomi Oyoe Ohene Oti 是一位在加納乃至國際上都備受推崇的腫瘤護理領袖,曾因其在癌症護理、研究與教育方面的傑出貢獻榮獲多項殊榮。她在加納創立了正式的腫瘤護理師訓練項目,在其帶領下,該中心已培養出60多位腫瘤護理專科護士及10位乳房護理護士。她同時是非洲癌症研究與培訓組織(AORTIC)教育培訓委員會成員,並擔任「全球橋樑腫瘤學GM資助計畫」(Global Bridges Oncology GM Grant)共同研究者。透過其領導與指導,非洲癌症照護的專業標準與政策體係不斷完善,她已親自指導超過48位來自非洲各國的護理人員。 Naomi 致力於推動「護理主導」的教育與研究模式,正徹底改變非洲癌症照護格局,使護理成為非洲抗癌行動的核心力量。 Dr. Sukhpal Kaur, 印度 PGIMER(印度全印醫學科學院研究所)Dr. Sukhpal Kaur 是印度護理界的開拓者之一,其34年的職業生涯重塑了循證護理服務如何觸及最弱勢群體。受到推動偏遠地區護理創新迫切需求的激勵,她在爭取國家級跨學科研究經費方面發揮了關鍵作用,並開發了多款行動應用、居家護理規範及本土化治療方案,顯著改善了癌症患者、臥床老人及農村家庭的健康結果。她不僅參與設立護理師主導的專科門診,也推動以模擬教學與能力為導向的護理教育改革,將學術卓越與基層實際緊密結合,讓富有同理心、以研究為基礎的護理服務真正落地於最需要的地方。 Vibha Salaliya 印度 精神健康醫院(Hospital for Mental Health)Vibha Salaliya 是印度知名的精神健康護理專家,並榮獲「南丁格爾獎章」(Florence Nightingale Award)。她在推廣「同儕支持志工」(Peer Support Volunteer, PSV)模式方面發揮了重要作用,該模式目前已在古吉拉特邦的四家公立精神病院全面實施。透過這項創新項目,超過3,000名精神疾病患者實現了經濟獨立,426名患者完成了從被照顧者到照顧者的身份轉變,打破了污名與長期住院的惡性循環。她的臨床創新將心理治療、生活技能訓練、家庭重返計畫與職業復健方案整合在一起,使患者平均住院天數由90天大幅縮短至43天。她還在古吉拉特邦培訓了超過6,000名第一線護理人員,持續擴大護理影響力。 來源: Aster DM



