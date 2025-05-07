華萊士·麥克唐納控股公司（WMH）在內華達州推出革命性「美國製造」科技園區，開啟美國製造業新時代



內華達州里諾, 2025年5月8日 - (亞太商訊) - WMH 自豪地在內華達州里諾市揭幕全美首個全面整合的科技園區，這項具有歷史意義的65億美元投資標誌著唐納德·J·特朗普總統與副總統 JD·萬斯堅定不移地致力於恢復美國工業優勢的承諾。這項最先進的設施將生產100%本土採購的半導體晶圓、太陽能電池晶圓、尖端儲能係統，以及高效異質結（HJT）雙面太陽能組件，同時在與麻省理工學院（MIT）及其他頂尖機構的合作下，開創全球最先進的航空航天研究項目之一。該項目與現任政府的6417-6418條款下的45X先進製造生產稅收抵免（MPTC）、「美國製造」計劃以及「建設美國、購買美國」（BABA）倡議保持一致，充分體現了我們振興美國製造業、強化國家安全以及推動可持續經濟繁榮的堅定承諾。透過利用支持製造業和能源獨立的政策，例如稅收激勵、對外國進口產品的關稅、監管簡化、勞動力發展以及關鍵礦產資源獲取，WMH 確保建立一個有韌性、自給自足的供應鏈，使美國在關鍵技術和航空航天領域佔據全球領導地位。這個先進科技園區是美國創新精神的燈塔，充分展現了我們對本土製造業的熱愛與對國家的承諾，為後代帶來更光明的未來。 為什麼 WMH 將成為美國領先的半導體、太陽能晶圓、儲能係統和航空航天創新製造商。 WMH 透過建構一個垂直整合、100%本土供應鏈體系，正準備重新定義美國在先進製造業和航空航太領域的領導地位，生產以下關鍵產品： 半導體晶圓：採用99.8%高純度石英製造的超純矽晶圓，缺陷率低於0.01%，針對人工智慧、5G 和汽車應用進行最佳化，支援3奈米至5奈米製程節點，性能卓越。

太陽能電池晶圓與HJT雙面組件：光伏電池具備25%的能量轉換效率，HJT組件功率範圍為600至770瓦，效率達24.6%，適用於公用事業規模及商業應用，並針對400-1100奈米波長優化。

PerovHybrid螺旋儲能係統（PHESS）Novexion Q12：專利電池系統，具備約1.8分鐘超快速充電能力（100C倍率），能量密度達955.7至1276瓦時/公斤，功率密度達20千瓦/公斤，徹底變革微電網、公用事業、電動車、衛星與軍事領域的能源解決方案。

航空航天研發：WMH 將與麻省理工學院（MIT）合作建立世界級的航空航天計劃，研發下一代推進系統、聚變反應堆，以及基於PHESS的先進衛星與軍事動力系統，並設立針對青年工程師和天體物理學家的精英扶植計劃。 這項總額達65億美元的三階段投資將建立本土生產能力，擴展我們的一體化園區，並打造一個技術創新的核心樞紐。我們與 MB Rail 的合作進一步增強物流能力，該公司由第二代開拓型領導者、首席執行官艾弗瑞·貝格斯（Avory Beggs）領導，致力於透過「美國製造」的鐵路網絡改善運輸系統，與當前政府推動本土基礎設施建設的方針高度契合。採購總監克里斯汀‧艾蘭（Kristen Island）負責推動符合 BABA（《建設美國、購買美國法》）的採購體系，而土木與結構工程總監羅德里克·格里爾（Roderick Grier）則依托美國工程技術，達成全球領先標準。格里爾表示：「我們的工程實力紮根於美國的決心，建構的未來將使每一片晶圓、電池、組件與推進系統都體現國家的力量。」這句話精準概括了 WMH 的使命。這一協同效應，在我們對美國製造卓越品質的熱情驅動下，將 WMH 推向全球領導者的地位。 與川普及萬斯製造與能源政策的策略協同 「美國製造」合作夥伴兼策略製造商 Solarix（維吉尼亞州，美國）因美國清潔能源產業對本土供應鏈的迫切需求，與 WMH 建立合作關係面對重塑並保障美國清潔能源供應鏈日益緊迫的需求，Solarix（位於美國弗吉尼亞州）與 WMH 建立了強有力的戰略夥伴關係，該合作基於共同的價值觀、互補的專業能力以及大膽的工業。這項策略協同將 Solarix 在「美國製造」HJT太陽能組件方面的領先地位，與 WMH 全面整合的本土科技園區相結合，打造出涵蓋太陽能、半導體與儲能組件的垂直一體化解決方案。透過整合工程人才、生產能力與美國製造精神，Solarix 與 WMH 正共同回應國家對能源安全、本土就業成長以及基礎建設韌性的呼喚。 info@solarix.group 現任政府的政策在推動 WMH 這項65億美元計畫中發揮了關鍵作用，創造出一個讓美國製造業與創新蓬勃發展的生態體系： 這些由現任政府大力倡導的政策，催生了數以千計的高技能就業崗位，消除了外部供應鏈的脆弱性，並鞏固了美國在半導體、再生能源、儲能與航空航天等領域的全球領導地位。 WMH 與「美國製造」使命同心同行，積極回應這個製造業復興願景，致力於為美國工人、社區和未來世代創造繁榮的明天。 技術卓越與創新 超高純度原料 WMH 專屬掌握的99.8%高純度石英（雜質僅0.02%），來自《關鍵礦產安全法案》下受保護的美國本土礦源，使得公司具備以下優勢： 半導體：高性能晶片，缺陷率低於0.01%，支援3奈米至5奈米製程節點，適用於人工智慧、5G 與汽車領域（載流子濃度達10¹⁵ cm⁻³）。 太陽能模組：電池效率達25%，組件效率達24.6%，具備抗反射塗層（ARC），優化波長範圍為400-1100奈米，可將反射損耗降至低於2%。 PHESS 与航空航天：用于钙钛矿合成与高温超导（HTS）线圈的超高纯石英，确保制造出高纯度的 YBCO 超导体，用于磁重联技术。 PHESS 與航太：用於鈣鈦礦合成與高溫超導（HTS）線圈的超高純石英，確保製造出高純度的 YBCO 超導體，用於磁重聯技術。先進製造生態體系 這項總額為65億美元的三階段投資將實現： 第一階段（2025–2026年，25億美元）：創造3,200個高技能崗位（涵蓋機械、電氣、核能、工藝工程），以及超過5,000個建築類崗位，為內華達州經濟注入12億美元。將建立半導體與太陽能生產線，並啟動與 MIT 合作的初期航空航天研究設施。 第二階段（2026–2027年，20億美元）：實現日產1萬片晶圓、5,000顆電池、1,000塊HJT組件及500套PHESS模組的產能，新增2,000個工作機會。擴大航空航太計劃，包括聚變反應器原型開發及天才工程師培養項目。 第三階段（2027–2028年，20億美元）：全面產能達每日5萬片晶圓、2萬顆電池、5,000塊HJT組件及1,000套PHESS模組，累計創造8,000個就業機會。完成航空航太園區建設，實現PHESS推進系統與衛星動力裝置的量產。 關鍵技術包括： 霍恩玻璃工業 (Horn Glass Industries)：提供每日產量為1,000至8,000噸的浮法玻璃、圖案玻璃與2毫米太陽能玻璃生產線，具備99.9%的高透明度。 半導體熔爐：支援錠塊生產，具備精確的摻雜劑控制功能（硼/磷），用於製造p型與n型晶圓。 自動化計量系統：透過橢偏儀、X射線衍射儀與阻抗譜儀，實現晶圓厚度與組件效率的波動控制在0.005%以內。 可擴充性：模組化設計，支援從10千瓦時（住宅用）到100兆瓦時（公用事業級）的多種應用場景，可堆疊的螺旋模組便於擴容。 脈衝磁重聯技術說明： PHESS的生產整合於WMH科技園區，採用國產石英製造鈣鈦礦材料與高溫超導線圈，確保符合《建設美國、購買美國法》（BABA），並充分利用《CHIPS與科學法案》及《先進能源研發法案》所提供的資金支持。 與麻省理工學院（MIT）合作的航空航天研究計劃 WMH 將在內華達州科技園區內，與麻省理工學院及其他領先機構合作，設立一項先進的航空航天研究計劃，獲得《先進能源研發法案》的支持。主要研究方向包括： 聚變反應器開發：致力於設計緊湊型聚變反應堆，用於清潔能源生產與推進系統，目標是到2030年實現100兆瓦輸出，基於PHESS系統衍生的磁重聯原理。

PHESS為基礎的推進系統：開發輕量化、高能量密度的PHESS單元（目標在2028年達成1500瓦時/公斤），用於衛星與軍事用途，使任務持續時間延長10倍以上。

天才工程與天文物理計畫：每年遴選100多名青年工程師與天文物理學者，接受麻省理工學院教授的指導，專注於聚變、推進與PHESS系統的空間與國防應用創新。

軍事應用：為無人機、衛星及定向能武器系統提供超高可靠性的PHESS單元，響應川普「美國優先」國防戰略，強化國家安全。 航空航太計畫將設立在園區內一座佔地200萬平方英尺的專屬園區，在總額65億美元的投資中，將有10億美元專用於研發，創造1,000多個專業職缺。 永續發展與經濟影響 WMH 透過以下方式將碳排放量減少30%： 高能效製程：透過優化的PECVD（等離子體增強化學氣相沉積）、CZ（柴可拉斯基）與HTS（高溫超導）系統，每單位產品電耗降低20%。 再生能源整合：園區配備50兆瓦太陽能與10兆瓦風力發電系統，獲得《清潔能源製造倡議》和《能源獨立與安全法案》的政策支持。 循環經濟：矽、玻璃與金屬材料回收率高達95%，符合川普政府「美國能源主導戰略」中對資源效率的重視。 這項65億美元的投資將創造超過8,000個直接就業機會與15,000個間接職位，預計到2028年每年帶來25億美元的經濟效益。 WMH 並與內華達大學雷諾分校（UNR）、拉斯維加斯分校（UNLV）及麻省理工學院（MIT）建立合作關係，每年培養超過1,500名工程師與天文物理學人才，計畫亦獲得「美國勞動力政策顧問委員會」的支持。 內華達州的戰略優勢 物流優勢：園區鄰近I-80州際公路與聯合太平洋鐵路，並搭配由 MB Rail 開發的鐵路園區，獲得《基礎建設投資與就業法案》的支持，大幅提升運輸效率。 人才資源：每年擁有逾10,000名STEM（科學、技術、工程、數學）專業畢業生，並在麻省理工學院（MIT）的參與下進一步提陞技術水平，人才培養遵循特朗普總統提出的“優先僱傭美國人”政策。 治理支援：獲得由內華達州州長喬·隆巴多（Joe Lombardo）、州經濟發展辦公室（GOED）以及內華達州經濟發展聯盟（EDAWN）共同推動的5,000萬美元州級激勵資金，體現聯邦與州政府間的高效協同。 戰略合作夥伴 WMH 合作物件包括： 人才資源：每年培養超過10,000名STEM（科學、技術、工程、數學）專業畢業生，MIT的參與進一步提陞技術深度，人才培養依循川普總統提出的「優先僱用美國人」政策。 治理支援：內華達州州長喬·隆巴多（Joe Lombardo）、州經濟發展辦公室（GOED）以及西內華達經濟發展局（EDAWN）共同提供5,000萬美元州級激勵資金，體現聯邦與州政府的協同合作。 戰略合作夥伴 WMH 與以下機構和企業合作： 新型多式聯運場站：自有並運營，徹底革新物流效率。

總承包商：與一家享譽全球的北美建築服務公司合作，具備大型工程交付經驗。

建築與工程設計公司（A&E）：SSOE－一家擁有76年電池與太陽能產業設計經驗的全球知名公司，負責本科技園區的前沿設計。

鐵路物流諮詢與工程：Via Rail Engineering 設計區域鐵路園區，以實現強大的物料流動。

霍恩玻璃工業股份公司(Horn Glass Industries AG)：提供世界級玻璃工廠的顧問與工程服務。

林德化工與氣體公司（Linde Chemical & Gas）：為先進製造提供關鍵材料支援。

政府合作夥伴：內華達州經濟發展辦公室（GOED）、雷諾/斯帕克斯/太浩湖地區經濟發展局（EDAWN）、內華達州州長喬·隆巴多閣下，以及美國總統唐納德·J·特朗普閣下。 媒體聯絡請聯絡： press@wallacemac.com 或造訪 wallacemac.com。 領導願景 WMH 工程總監 Hygenes A. Garcia 擁有近30年先進技術設施（ATF）經驗，他表示： 「受當前政府願景啟發，WMH 投資65億美元打造的內華達科技園區，堪稱美國製造業與創新的豐碑。我們100%本土供應鏈、HJT組件、PHESS技術與由MIT主導的航空航天計劃，重新定義了韌性、繁榮與全球領導力。我們誠摯合作夥伴攜手，共同將美國建設企業強手，共同將美國建設企業強國。 關於 WMH WMH 是美國先進製造與航空航太領域的領導者，專注於100%本土採購的半導體、太陽能晶圓、組件、儲能係統與推進技術的生產。本公司在亞利桑那州、內華達州、佛羅裡達州與紐約州均設有辦公室，致力於推動創新與經濟成長。 媒體聯絡： press@wallacemac.com 技術聯絡： tech@wallacemac.com WMH 工程與開發部：2325 East Camelback Road, Suite 417, Phoenix, AZ 85016 WMH 公司總部：830 Brickell Plaza, Floor 32, Miami, FL 33131 經濟影響：第一階段將創造3,200多個就業崗位，為內華達經濟注入12億美元。 策略夥伴：SSOE、Via Rail Engineering、Linde Chemical & Gas、Horn Glass Industries、內華達州州長喬·隆巴多，以及聯邦/州政府機構。 聯絡方式： press@wallacemac.com ，tech@wallacemac.com 隨著 WMH 在太陽能晶圓、組件與儲能生產方面率先實現垂直整合，戰略盟友如 H2GEMINI 正透過先進的製造設備與回收基礎設施，協助建構本土化生態系統。這些以美國為基礎的協同努力，共同打造出強大的製造走廊，響應唐納德·J·特朗普總統關於能源獨立、技術領先與美國韌性發展的號召。 H2GEMINI 是全球高效能太陽能製造解決方案的領導者，目前正在美國大力擴張，在內華達州建設一座佔地25,000平方米的先進工廠，專注於生產以下設備： 外延晶圓製造設備

異質接面（HJT）組件交鑰匙生產線

晶圓製造系統

光電模組組裝線

報廢組件的整合回收系統 「本屆政府創造了我們一直在等待的環境——一個重視速度、創新與本土能力的環境，」H2GEMINI 首席執行官烏韋·哈伯曼（Uwe Habermann）表示。 「透過在美國生產我們高效的太陽能技術，我們不僅降低了合作夥伴的成本，還創造了本地就業崗位，並為更具韌性的能源未來做出貢獻。” 「我們不僅僅是在製造設備——我們正在投資美國人才與自給自足的清潔能源未來。」H2GEMINI 美國製造副總裁麗莎·格蘭特（Lisa Grant）補充道。 H2GEMINI 有意等到川普總統重返白宮後才啟動美國生產，將其投資與以回流製造、簡化批准與工業振興為重點的政策環境相契合。其在內華達州的擴張與 WMH 科技園區相得益彰，為美國晶圓與組件製造提供關鍵設備，建構出一個100%美國製造的閉環供應生態系統。 愛國領導與堅實聯盟 WMH 與川普總統和副總統 JD·萬斯並肩同行，積極響應「讓美國再次偉大」的號召，重振高技能製造業。我們的聯盟包括： MB Rail —— 由開創性美國首席執行官艾弗瑞·貝格斯（Avory Beggs）領導，提供由下一代多式聯運場站驅動的物流支持

SSOE 集團 —— 擁有76年太陽能與電池工廠設計經驗的行業老將

林德化工與氣體公司（Linde Chemical & Gas）、霍恩玻璃(Horn Glass)、維亞軌道工程(Via Rail Engineering) —— 全球領先供應商 投資者機會：回流製造的下一個重大佈局 在愛國願景與無可匹敵的垂直整合模式支撐下，WMH 為投資者提供了進入高速成長市場的獨特機會： 半導體：預計2030年市場規模將達1,500億美元

太陽能：預計2028年市場規模將達2,000億美元

儲能：預計2030年市場規模將達4,350億美元

涵蓋人工智慧、航空航太、國防、電動車以及電網等領域的關鍵技術 值得託付的願景 「華萊士·麥克唐納正在引領一場美國創新的復興，」WMH 總裁海金尼斯·加西亞（Hygenes Garcia）表示。 “透過我們在內華達州的園區，我們不僅是在打造技術，更是在鑄就傳承。我們誠摯邀請投資者、合作夥伴與各界社區攜手同行，共同重振美國輝煌，為子孫後代照亮前路。” 媒體聯絡

Wallace MacDonald Holdings

Engineering & Development

Press: press@wallacemac.com Technical: tech@wallacemac.com

Website: wallacemac.com 2325 E Camelback Rd #417

Phoenix, AZ 85016 H2GEMINI 媒體聯絡

Uwe Habermann, CEO

info@h2gemini.com 來源: Wallace MacDonald Holdings Inc.



話題 Press release summary



部門 Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

